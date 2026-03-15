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19:18 - Démographie et politique à la Haye, un lien étroit Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à la Haye comme partout ailleurs. Avec une population de 3 986 habitants répartis dans 2 910 logements, cette commune présente une densité de 62 hab par km². Ses 313 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 13,15% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 36,03% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 41,95% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 56,02% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1383,63 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À la Haye, les préoccupations locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à la Haye Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à la Haye en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 29,13% des voix lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 44,97% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 21,96% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Haye comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,10% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 36,59% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 44,84% lors du vote définitif.

16:58 - Haye classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Dans le cadre de l'élection municipale à la Haye, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. En 2020, la participation était évaluée à 30,96 % à la fin du premier tour, un taux inférieur aux 44,7 % du pays alors que le Covid perturbait l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche réuni 75,34 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 49,10 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,94 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,69 % des inscrits. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet in fine d'identifier La Haye comme une contrée moins participative que la moyenne en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Haye l'année de la dissolution ? Le contexte politique de la La Haye a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de la Haye avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,10% des votes. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Haye portaient leur choix sur Pierre Giry (Union de l'extrême droite) avec 36,59% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Stéphane Travert (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 55,16% des suffrages exprimés.

14:57 - À la Haye, l'élection il y a 4 ans fut anvant tout favorable à le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Haye était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,40% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 29,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,03% pour Emmanuel Macron, contre 44,97% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Haye soutenaient en priorité Stéphane Travert (Ensemble !) avec 37,57% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Travert virant de nouveau en tête avec 57,51% des voix.

12:58 - Tout savoir sur les impôts locaux à la Haye Alors que les impôts locaux ont augmenté à la Haye entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 11,18 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 118 450 €. Une somme bien en-dessous des 356 720 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à la Haye s'est établi à 42,95 % en 2024 (contre 18,67 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à la Haye s'est chiffrée à environ 734 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 457 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des élections municipales 2020 : comment Alain Leclere s'est imposé à la Haye Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à la Haye ? Unique liste en présence, 'Ensemble, cap la haye !' menée par Alain Leclere a naturellement recueilli 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à la Haye, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à la Haye, l'attention se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez clair a déjà été apporté.