Résultat municipale 2026 à la Haye (50250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Haye a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Haye, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Haye [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier BALLEY
Olivier BALLEY (29 élus) AGIR ENS. 		1 154 55,59%
  • Olivier BALLEY
  • Bénédicte GUILLOTTE
  • Pascal LEROUX
  • Sandrine LAIR
  • Didier GOSSELIN
  • Line BOUCHARD
  • Stéphane LEGOUEST
  • Aurore PISMONT
  • Éric POLFLIET
  • Charlène BURET
  • Albert GUILBERT
  • Frédérique PARET
  • Jean-Michel LEPREVOST
  • Géraldine OSIG
  • Gaston MAUGER
  • Françoise FONTAINE
  • Christian LANGLOIS
  • Florence HOUSSIN
  • Baptiste LAISNEY
  • Mélanie BOUCHARD
  • Patrice LAURENT
  • Magali TOCQUET
  • Philippe TETREL
  • Ludivine CUDENNEC
  • Thierry HAREL
  • Magalie NEE
  • Mickaël LEMONNIER
  • Cécile LELOUÉ
  • Benoît LENESLEY
Alain LECLERE
Alain LECLERE (5 élus) Fiers de s'engager pour La Haye 		576 27,75%
  • Alain LECLERE
  • Michèle BROCHARD
  • Guillaume SUAREZ
  • Catherine KERVELLA
  • Dominique PESNEL
Vincent SEVESTRE
Vincent SEVESTRE (3 élus) B2026 		346 16,67%
  • Vincent SEVESTRE
  • Fabiola LESEIGNEUR
  • Stephan BALTACI
Participation au scrutin La Haye
Taux de participation 63,20%
Taux d'abstention 36,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 2 142

Source : ministère de l’Intérieur

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