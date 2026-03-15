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19:18 - La Haye-Pesnel : démographie, élections et stratégies politiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Haye-Pesnel révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des municipales. Avec 28% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,05%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (50,00%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (66,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 601 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,02%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,71%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Haye-Pesnel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 42,90% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Le RN en posture de force à la Haye-Pesnel avant la municipale 2026 Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté à la dernière élection municipale à la Haye-Pesnel il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 26,51% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 39,94% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 19,06% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Haye-Pesnel comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 33,03% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 29,35% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,82% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à la Haye-Pesnel aux municipales ? Les données de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales à la Haye-Pesnel, l'abstention touchait 41,52 % des inscrits, en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison de l'épidémie de coronavirus. Le scrutin municipal est en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 22,50 % dans la ville (et donc 77,50 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,55 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,70 %, loin des 47,66 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité apparaît comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Ce facteur à la Haye-Pesnel sera en conséquence un 'game changer' pour cette élection municipale.

15:59 - À la Haye-Pesnel, les élections de 2024 en faveur de la droite Lors des dernières élections européennes, le podium à la Haye-Pesnel s'était forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,03%), talonnée par Valérie Hayer (19,63%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (13,86%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Haye-Pesnel avaient ensuite propulsé aux avants-postes Bertrand Sorre (Majorité présidentielle) avec 41,98% au premier tour, devant Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 29,35%. Le second round n'a pas changé grand chose, Bertrand Sorre culminant à 64,18% des suffrages exprimés sur place. La préférence des électeurs de la La Haye-Pesnel a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de la Haye-Pesnel avaient franchement opté pour la majorité présidentielle en 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un fief de la majorité présidentielle. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à la Haye-Pesnel était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 36,45% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 26,51%. Lors de la finale de l'élection à la La Haye-Pesnel, les électeurs accordaient 60,06% pour Emmanuel Macron, contre 39,94% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de La Haye-Pesnel portaient leur choix sur Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 40,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,01%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à la Haye-Pesnel ? À la Haye-Pesnel, sur le plan de la fiscalité locale, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 641 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 406 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 42,65 % en 2024 (contre 18,74 % en 2020). Un taux à comparer avec la moyenne en France, avoisinant les 40 %. Cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 13 230 € en 2024, contre quelque 117 600 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 11,80 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui explique cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à la Haye-Pesnel Les résultats des élections municipales de 2020 à la Haye-Pesnel ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Alain Navarret a imposé son rythme en recueillant 78,25% des voix. En deuxième position, Gilles Chapron a recueilli 21,74% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Haye-Pesnel, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.