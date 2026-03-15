Résultat municipale 2026 à la Haye-Pesnel (50320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Haye-Pesnel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Haye-Pesnel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Haye-Pesnel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain NAVARRET
Alain NAVARRET (12 élus) passionnément hayland 		277 52,07%
  • Alain NAVARRET
  • Hélène LEVILLAIN
  • Gaëtan ANNE
  • Maryline RUBÉ-BRUSCHI
  • Philippe SAVARY
  • Séverine TEJEDOR
  • Florent RIVIÉRE
  • Sylvie AUVRAY
  • Jonathan KREMER
  • Véronique GENTINA
  • Baptiste COUENNE DIT BOUVERIE
  • Cécile KLEIN
Nicolas PICHON
Nicolas PICHON (3 élus) ENSEMBLE, BATISSONS UNE COMMUNE NOUVELLE 		255 47,93%
  • Nicolas PICHON
  • Laura PAYET
  • Baptiste COUTEAU
Participation au scrutin La Haye-Pesnel
Taux de participation 64,59%
Taux d'abstention 35,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,98%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,61%
Nombre de votants 582

Source : ministère de l’Intérieur

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