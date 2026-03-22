Résultat municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Lande-de-Fronsac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérick BLANC (18 élus) Esprit Village
|696
|48,91%
|
|Jean GALAND (5 élus) La Lande au coeur
|623
|43,78%
|
|Frédéric PALMISANO Vivons La Lande-de-Fronsac ensemble
|104
|7,31%
|Participation au scrutin
|La Lande-de-Fronsac
|Taux de participation
|78,14%
|Taux d'abstention
|21,86%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|1 451
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Lande-de-Fronsac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédérick BLANC (Ballotage) Esprit Village
|657
|48,38%
|Jean GALAND (Ballotage) La Lande au coeur
|503
|37,04%
|Frédéric PALMISANO (Ballotage) Vivons La Lande-de-Fronsac ensemble
|198
|14,58%
|Participation au scrutin
|La Lande-de-Fronsac
|Taux de participation
|75,23%
|Taux d'abstention
|24,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,72%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,07%
|Nombre de votants
|1 397
Election municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Lande-de-Fronsac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Lande-de-Fronsac.
L'actu des élections municipales 2026 à la Lande-de-Fronsac
18:38 - Il y a deux ans, Lande-de-Fronsac s'était tournée vers l'extrême droite
Lors du match européen de 2024, les électeurs de la Lande-de-Fronsac avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 42,93% des bulletins. Sandrine Chadourne (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des élections législatives à la Lande-de-Fronsac après la dissolution de l'Assemblée avec 49,33%. Florent Boudié (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 25,88%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Sandrine Chadourne culminant à 54,23% des voix sur place. Une sorte de répétition des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Le match de l'élection municipale à la Lande-de-Fronsac n'avait pas eu de second tour en 2020
Il peut être intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à la Lande-de-Fronsac. Dès le premier tour, Jean Galand a pris les commandes en recueillant 70,64% des voix. En deuxième position, Frédérick Blanc a obtenu 266 votes (29,35%). Cette victoire écrasante a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Lande-de-Fronsac, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi colossal ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui est encore en lice à la Lande-de-Fronsac pour la finale de l'élection municipale ?
Comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour communiquées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs sont donc appelés à départager Jean Galand avec la liste "La Lande Au Coeur" (DIV), Frédérick Blanc sous l'étiquette DIV ("Esprit Village") et Frédéric Palmisano, à la tête de "Vivons La Lande-De-Fronsac Ensemble" (DIV) pour la suite ce dimanche. Les 2 bureaux de vote de la ville de la Lande-de-Fronsac sont ouverts jusqu'à 18 heures pour permettre aux 1 857 votants de s'exprimer.
11:59 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à la Lande-de-Fronsac
Frédérick Blanc a remporté le premier round des municipales 2026 à la Lande-de-Fronsac la semaine dernière, avec 48,38 % des voix. À sa suite, Jean Galand est arrivé en deuxième position avec 37,04 %. Un écart conséquent s'est installé entre les deux candidats. Frédérick Blanc s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a en outre enregistré une progression spectaculaire de plus de 19,03 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Palmisano est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Lande-de-Fronsac, le rendez-vous électoral a mobilisé 75,23 % des électeurs, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
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