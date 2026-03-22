Résultat municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac (33240) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Lande-de-Fronsac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Lande-de-Fronsac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérick BLANC
Frédérick BLANC (18 élus) Esprit Village 		696 48,91%
  • Frédérick BLANC
  • Géraldine DEVAUX
  • Pascale PENINON
  • Marie-Noëlle BROQUERE
  • Florian BIRON
  • Nathalie POULAIN
  • Mathieu ETOURNEAUD
  • Julie CÉSAR
  • Laurent POUZET
  • Hélène TILLET
  • Jérémy RIGAUDIE
  • Sarah ELIES
  • Valentin JAWORSKI
  • Cindy TERRIERE
  • Alexandre-Louis GUYON
  • Anaïs CHEMINARD
  • Anthony JACQUET
  • Nathalie GAUDIN
Jean GALAND
Jean GALAND (5 élus) La Lande au coeur 		623 43,78%
  • Jean GALAND
  • Ghyslaine ARNAUD
  • Daniel BEUTIS
  • Christelle DEYRES
  • Jean-Pascal GASTEUIL
Frédéric PALMISANO
Frédéric PALMISANO Vivons La Lande-de-Fronsac ensemble 		104 7,31%
Participation au scrutin La Lande-de-Fronsac
Taux de participation 78,14%
Taux d'abstention 21,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 451

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Lande-de-Fronsac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédérick BLANC
Frédérick BLANC (Ballotage) Esprit Village 		657 48,38%
Jean GALAND
Jean GALAND (Ballotage) La Lande au coeur 		503 37,04%
Frédéric PALMISANO
Frédéric PALMISANO (Ballotage) Vivons La Lande-de-Fronsac ensemble 		198 14,58%
Participation au scrutin La Lande-de-Fronsac
Taux de participation 75,23%
Taux d'abstention 24,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 1 397

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