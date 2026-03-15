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19:20 - La Léchère : démographie, élections et perspectives d'avenir Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Léchère mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des élections municipales. Dans la commune, 31% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,71% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (42,87%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1439 votants. Le nombre de familles monoparentales (15,75%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (21,43%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 46,43%, comme à la Léchère, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quel est le poids du RN à la Léchère ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru pour la dernière campagne municipale à la Léchère en 2020, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 30,33% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 56,10% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 23,09% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à la Léchère comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,64% pour les européennes. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 42,45% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,33% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à la Léchère En 2020 à la Léchère, l'abstention s'était fixée à 61,37 % au premier tour (une proportion assez classique). 834 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les Français participent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 23,17 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 45,94 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 32,91 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 50,16 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone assez abstentionniste. En ce jour d'élection municipale à la Léchère, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à la Léchère ? Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à la Léchère, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,64%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Léchère avaient ensuite placé en tête Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) avec 42,45% au premier tour, devant Vincent Rolland (Les Républicains) avec 27,06%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Vincent Rolland (Les Républicains), avec 50,67%. L'orientation des électeurs de la La Léchère a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Dans la commune, les électeurs ont dessiné un chemin clair lors de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de La Léchère privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,33%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui terminait à 21,59%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,10% pour Marine Le Pen, contre 43,90% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Léchère accordaient leurs suffrages à Vincent Rolland (LR) avec 31,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,29%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Les électeurs de la Léchère voteront-ils sur la fiscalité ? À la Léchère, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 8,85 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant près de 226 200 euros. Une recette bien loin des quelque 372 200 euros engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement sa portée et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à la Léchère s'est établi à 21,22 % en 2024 (contre 10,20 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à la Léchère a atteint 1 185 € en 2024 contre 776 euros en début de mandat.

11:59 - La liste "Ensemble Pour La Lechere" grande gagnante des dernières élections à la Léchère Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à la Léchère ? Unique liste en présence, la liste menée par Jean-François Rochaix a logiquement obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Léchère, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.