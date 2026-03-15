Résultat municipale 2026 à la Léchère (73260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Léchère a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Léchère, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Léchère [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique COLLIARD
Dominique COLLIARD (21 élus) Ensemble pour la Léchère 		713 52,66%
  • Dominique COLLIARD
  • Aurore BRUNOD
  • Daniel COLLOMB
  • Corinne ANDRIOLLO
  • François DUNAND
  • Sylvie MONEY
  • Olivier BOGNIER
  • Sylvie MARQUES MARTINS
  • Sylvain JUGAND
  • Christelle DUCOGNON
  • Daniel AMATI
  • Fabienne GUILLOT HEDOUX
  • Jean-Christophe NIEMAZ
  • Stella GIROD
  • Emmanuel LEDOUX
  • Camille BOURASSET
  • Armand PETELLAT
  • Claudine GROS
  • Anthony ARCHENAULT
  • Nathalie SPADA
  • Calogero CREMONE
Marc DUCOURTIL
Marc DUCOURTIL (6 élus) Alternative citoyenne pour La Léchère 		641 47,34%
  • Marc DUCOURTIL
  • Nathalie POULIN
  • Léo CARREAU
  • Martine FRESNO
  • Michel FAVRE
  • Florine VERJUS
Participation au scrutin La Léchère
Taux de participation 65,76%
Taux d'abstention 34,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 1 402

Source : ministère de l’Intérieur

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