Résultat de l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures

Tête de listeListe
Manon Plautin
Manon Plautin Liste du Rassemblement National
LA LONDE REVIENT !
  • Manon Plautin
  • Pierre Rouand
  • Geneviève Fournier
  • Serge Combes
  • Laurence Ellena
  • Jean-Louis Foucault
  • Fabienne Niviere
  • Jean-Pierre Dachet
  • Isabelle Avril
  • Patrick Avril
  • Katia Basler
  • Michel Berthillier
  • Nathalie Godefroy
  • Serge Fromentin
  • Martine Guelton
  • Sandro Boglio
  • Pierrette Boussicault
  • Franck Boucard
  • Catherine Dachet
  • Eric Yonter
  • Annie Muscat
  • Stephane Chapeliere
  • Angelique Larzilliere
  • Sébastien Carlier
  • Océane Nachtergaele
  • Maxime Barrois
  • Bertille Neut
  • Ludovic Bedu
  • Flavie Combes
  • Loris Giner
  • Patricia Brossier
  • Guy Gauthier
  • Mireille Delort
  • Kévin Foucault
  • Colette Fromentin
François de Canson
François de Canson Liste divers droite
LA LONDE AVANT TOUT
  • François de Canson
  • Nicole Schatzkine
  • Gérard Aubert
  • Catherine Baschieri
  • Jean-Jacques Depirou
  • Cécile Augé
  • Serge Portal
  • Sandrine Martinat
  • Jean-Marie Massimo
  • Pascale Isnard
  • Bernard Martinez
  • Stéphanie Migliore
  • Jean-Louis Arcamone
  • Marine Pomarede
  • Eric Dusfourd
  • Valérie Aubry
  • Jean-Paul Carrère
  • Nathalie Ruiz
  • Johann Legallo
  • Karine Tribout
  • Nicolas Mignot
  • Laureen Pipard
  • David Le Bris
  • Sylvie Mazzoni
  • Stève Peironet
  • Sophie Enrico
  • Christian Bondroit
  • Sylvie Bruno
  • Grégory Gavilan
  • Sandrine Bourdon
  • Prix Pierrat
  • Nathalie Abran
  • Ludovic Chalmeton
  • Magali Rochette
  • Kilian Boizard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Canson
François De Canson (33 élus) La londe avant tout 		4 071 100,00%
  • François De Canson
  • Nicole Schatzkine
  • Gérard Aubert
  • Laurence Morgue
  • Jean-Jacques Depirou
  • Cécile Augé
  • Serge Portal
  • Catherine Baschieri
  • Jean-Marie Massimo
  • Pascale Isnard
  • Bernard Martinez
  • Sandrine Martinat
  • Ludovic Chalmeton
  • Stéphanie Lombardo
  • Eric Dusfourd
  • Marie-Noëlle Gerbaudo-Leonelli
  • Jean-Louis Arcamone
  • Nathalie Ruiz
  • Salah Brahim-Bounab
  • Marine Pomarède
  • Claude Durand
  • Joan Bouwyn
  • Johann Legallo
  • Laureen Pipard
  • David Le Bris
  • Sylvie Mazzoni
  • Daniel Grare
  • Valérie Aubry
  • Christian Bondroit
  • Sandrine Bourdon
  • Christian Fabre
  • Sylvie Bruno
  • Prix Pierrat
Participation au scrutin La Londe-les-Maures
Taux de participation 48,56%
Taux d'abstention 51,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 533

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François De Canson
François De Canson (27 élus) La londe avant tout 		5 647 85,03%
  • François De Canson
  • Nicole Schatzkine
  • Gerard Aubert
  • Laurence Morgue
  • Jean-Jacques Depirou
  • Cecile Augé
  • Bernard Martinez
  • Catherine Baschieri
  • Serge Portal
  • Marie-Pierre Sparacca
  • Prix Pierrat
  • Sylvie Bruno
  • Eric Dusfourd
  • Pascale Isnard
  • Cataldo Lasorsa
  • Sandrine Martinat
  • Patrick Theret
  • Joan Bouwyn
  • Salah Brahim-Bounab
  • Stéphanie Lombardo
  • Claude Durand
  • Eliane Quero
  • Christian Fabre
  • Stéphanie Roby
  • Daniel Grare
  • Suzanne Bonnet
  • Jean-Marie Massimo
Marc Kennel
Marc Kennel (2 élus) La londe, ensemble 		994 14,96%
  • Marc Kennel
  • Anne Billant-Barthelemy
Participation au scrutin La Londe-les-Maures
Taux de participation 75,86%
Taux d'abstention 24,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 6 857

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