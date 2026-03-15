Résultat de l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Londe-les-Maures sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Londe-les-Maures.
L'actu des élections municipales 2026 à la Londe-les-Maures
13:09 - Les résultats de la liste "La Londe Avant Tout" aux municipales de 2020 à la Londe-les-Maures
Les configurations politiques locales restent influencées par l'issue des dernières élections à la Londe-les-Maures. Seule en lice, 'La londe avant tout' a logiquement engrangé 4 071 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à la Londe-les-Maures, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à la Londe-les-Maures
Dans le cadre des élections municipales 2026, les citoyens de la Londe-les-Maures sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la commune. Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? Parcourez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à la Londe-les-Maures. Les 11 bureaux de vote de la commune de la Londe-les-Maures sont ouverts de 8 h à 18 h pour recevoir les électeurs. Pour connaître les résultats à la Londe-les-Maures, rendez vous ici même à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures
|Tête de listeListe
|
Manon Plautin
Liste du Rassemblement National
LA LONDE REVIENT !
|
|
François de Canson
Liste divers droite
LA LONDE AVANT TOUT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Canson (33 élus) La londe avant tout
|4 071
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|La Londe-les-Maures
|Taux de participation
|48,56%
|Taux d'abstention
|51,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 533
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François De Canson (27 élus) La londe avant tout
|5 647
|85,03%
|
|Marc Kennel (2 élus) La londe, ensemble
|994
|14,96%
|
|Participation au scrutin
|La Londe-les-Maures
|Taux de participation
|75,86%
|Taux d'abstention
|24,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|6 857
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