Résultat de l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures : les infos en direct

Programme de Manon Plautin à La Londe-les-Maures (LA LONDE REVIENT !)

Engagement local

Manon Plautin, en tant que caviste et habitante de La Londe, exprime son attachement à sa commune et à ses habitants. Elle souhaite que La Londe retrouve son authenticité et sa voix, en mettant l'accent sur l'importance de la proximité avec les résidents. Son engagement se traduit par une volonté de défendre les entreprises locales et de garantir la transparence dans les décisions prises pour la communauté.

Priorités de gestion

Parmi ses priorités, Manon Plautin prévoit d'améliorer la coordination entre la Police Municipale et la Gendarmerie pour renforcer la sécurité. Elle propose également de lancer un audit indépendant des finances de la commune afin d'optimiser les dépenses. La révision du plan local d'urbanisme est également essentielle pour préserver l'identité de La Londe et lutter contre le bétonnisme.

Développement économique

Manon Plautin souhaite mettre en place un grand plan commerce pour soutenir l'installation de nouvelles entreprises et préempter les locaux vacants. Cela vise à dynamiser le cœur de ville et à créer de nouvelles manifestations populaires. Son objectif est de revitaliser l'économie locale tout en garantissant un cadre de vie agréable pour les habitants.

Valeurs de transparence

Elle s'engage à combattre le clientélisme et le favoritisme à tous niveaux, en se positionnant comme la maire de tous les habitants. La transparence dans la gestion des affaires communales est une priorité pour elle. En votant pour sa liste, les Londais peuvent s'attendre à une gouvernance axée sur l'intégrité et le service à la communauté.