Résultat municipale 2026 à la Londe-les-Maures (83250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Londe-les-Maures a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Londe-les-Maures, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Londe-les-Maures [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François DE CANSON
François DE CANSON (30 élus) LA LONDE AVANT TOUT 		5 361 80,16%
  • François DE CANSON
  • Nicole SCHATZKINE
  • Gérard AUBERT
  • Catherine BASCHIERI
  • Jean-Jacques DEPIROU
  • Cécile AUGÉ
  • Serge PORTAL
  • Sandrine MARTINAT
  • Jean-Marie MASSIMO
  • Pascale ISNARD
  • Bernard MARTINEZ
  • Stéphanie MIGLIORE
  • Jean-Louis ARCAMONE
  • Marine POMAREDE
  • Eric DUSFOURD
  • Valérie AUBRY
  • Jean-Paul CARRÈRE
  • Nathalie RUIZ
  • Johann LEGALLO
  • Karine TRIBOUT
  • Nicolas MIGNOT
  • Laureen PIPARD
  • David LE BRIS
  • Sylvie MAZZONI
  • Stève PEIRONET
  • Sophie ENRICO
  • Christian BONDROIT
  • Sylvie BRUNO
  • Grégory GAVILAN
  • Sandrine BOURDON
Manon PLAUTIN
Manon PLAUTIN (3 élus) LA LONDE REVIENT ! 		1 327 19,84%
  • Manon PLAUTIN
  • Pierre ROUAND
  • Geneviève FOURNIER
Participation au scrutin La Londe-les-Maures
Taux de participation 70,67%
Taux d'abstention 29,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 6 909

Source : ministère de l’Intérieur

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