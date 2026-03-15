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19:21 - La Londe-les-Maures : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections À la Londe-les-Maures, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 22% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 12,74%. En outre, le taux de ménages propriétaires (64,02%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le taux de familles possédant au moins une voiture (43,99%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 6829 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,38%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 50,94%, comme à la Londe-les-Maures, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à la Londe-les-Maures Le Rassemblement national ne parvenait pas à se hisser sur le podium lors du scrutin municipal à la Londe-les-Maures il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 30,15% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,88% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 31,33% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite arrachait 49,39% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,37% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 47,75% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,31% lors du vote final, actant la victoire pour Stéphane Rambaud.

16:58 - Quelle participation attendre à la Londe-les-Maures aux municipales ? Au soir des élections municipales, l'état de la participation jouera sur les résultats de la Londe-les-Maures. La participation atteignait 48,56 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que le Covid-19 semait le doute dans la population. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été chiffré à 80,88 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 60,95 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,07 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,18 % des inscrits. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de ranger La Londe-les-Maures comme une commune assez participative par rapport au reste de la France.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Londe-les-Maures a-t-elle voté ? Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à la Londe-les-Maures avait vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,37%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 17,86% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Londe-les-Maures avaient ensuite favorisé Stéphane Rambaud (Rassemblement National) avec 47,75% au premier tour, devant Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 25,25%. Le second round n'a pas changé grand chose, Stéphane Rambaud culminant à 53,31% des suffrages exprimés sur place. Le contexte politique de la La Londe-les-Maures a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale.

14:57 - En 2022, la municipalité de la Londe-les-Maures était indéchiffrable sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que La Londe-les-Maures s'affirme comme un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de La Londe-les-Maures privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,15%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 28,07%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 52,88% pour Marine Le Pen, contre 47,12% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de La Londe-les-Maures accordaient leurs suffrages à Isabelle Monfort (Ensemble !) avec 35,91% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,61% des suffrages.

12:58 - À la Londe-les-Maures, les impôts sont en hausse avant le scrutin Sur le plan de la fiscalité locale de la Londe-les-Maures, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 862 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 464 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu moins de 37,80 % en 2024 (contre près de 22,31 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 3,4285 millions d'euros (3 428 500 € très exactement) de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 5 112 550 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,69 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "La Londe Avant Tout" aux municipales de 2020 à la Londe-les-Maures Les configurations politiques locales restent influencées par l'issue des dernières élections à la Londe-les-Maures. Seule en lice, 'La londe avant tout' a logiquement engrangé 4 071 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à la Londe-les-Maures, ce décor sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats.