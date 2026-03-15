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19:18 - La Lucerne-d'Outremer : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de la Lucerne-d'Outremer déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Dans le village, 17,47% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 26,63% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 10,13% d'agriculteurs pour 847 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (17,53%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (8,58%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à la Lucerne-d'Outremer mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,71% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN marque des points à la Lucerne-d'Outremer Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à la Lucerne-d'Outremer en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 31,24% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 22,37% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à la Lucerne-d'Outremer comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 36,26% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 38,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,32% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de la Lucerne-d'Outremer très mobilisés lors des scrutins L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à la Lucerne-d'Outremer constituera l'un des tournants de ces municipales. La fuite des électeurs s'élevait à 54,53 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale alors que l'épidémie de Covid perturbait le pays. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été définie par une abstention à 23,05 % dans la ville (contre 76,95 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 54,17 % en 2022 à seulement 29,33 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 46,04 % (contre 48,51 % en France). Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville se positionne à l'arrivée comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Qui a gagné les élections il y a deux ans à la Lucerne-d'Outremer ? Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections législatives à la Lucerne-d'Outremer en juin 2024 avec 38,05%. Bertrand Sorre (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 34,51%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Bertrand Sorre (Ensemble !), avec 57,68%. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,26%). La physionomie politique de la La Lucerne-d'Outremer a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - À la Lucerne-d'Outremer, une population politiquement difficile à photographier Globalement, le paysage électoral fait de La Lucerne-d'Outremer une localité aux orientations politiques changeantes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de La Lucerne-d'Outremer accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,24%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 30,65%. Lors de la finale de l'élection à la La Lucerne-d'Outremer, les électeurs accordaient 52,07% pour Emmanuel Macron, contre 47,93% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Lucerne-d'Outremer portaient leur choix sur Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 39,14% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 61,29% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Lucerne-d'Outremer : un effet sur les élections municipales Pour ce qui est des contributions locales à la Lucerne-d'Outremer, le produit fiscal par foyer s'est établi à 555 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 387 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 39,76 % en 2024 (contre près de 17,95 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 13 730 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 63 480 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à près de 10,21 %. Cette imposition se trouve aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à la Lucerne-d'Outremer Les résultats des élections municipales de 2020 à la Lucerne-d'Outremer se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Rappelons que cette élection se distinguait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes. Dès le premier tour, 13 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Frédéric Guilbaut a réuni le plus de suffrages avec 256 voix (92,08%). Ensuite, Evelyne Canu a recueilli 90,64% des suffrages. Les scores très serrés révélaient un choix consensuel au sein de l'électorat. Un second tour a ensuite été organisé avec 3 candidats en lice. A ce deuxième tour, Jean-Paul Delaunay a recueilli 103 suffrages (58,19%), devant Sandrine Garnier qui a obtenu 54,80% des électeurs inscrits et Eloïse Desmottes avec 89 voix (50,28%). Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. Pour l'élection 2026 à la Lucerne-d'Outremer, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très particulier. À la suite d' une réforme des règles électorales, il faut toutefois souligner que l'élection par liste s'est généralisée à l'échelle nationale, y compris dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant désormais les candidatures isolées.