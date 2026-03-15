Résultat municipale 2026 à la Lucerne-d'Outremer (50320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Lucerne-d'Outremer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Lucerne-d'Outremer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Lucerne-d'Outremer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LEBOURGEOIS
Pierre LEBOURGEOIS (14 élus) pour une commune dynamique et solidaire 		372 82,67%
  • Pierre LEBOURGEOIS
  • Morgane DESRIAC
  • Frédéric GUILBAUT
  • Dominique ARONDEL
  • Pascal HOUSSIN
  • Amélie PLANTE
  • Anthony DAVENEL
  • Chloé DESMOTTES
  • Jean-Paul DELAUNAY
  • Valérie DEBROIZE
  • Guillaume YGER
  • Marie MICHON
  • Laurent NIVARD
  • Précilia BAZIN
Christina TELEPENI
Christina TELEPENI (1 élu) l'alternative 		78 17,33%
  • Christina TELEPENI
Participation au scrutin La Lucerne-d'Outremer
Taux de participation 69,17%
Taux d'abstention 30,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 469

Source : ministère de l’Intérieur

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