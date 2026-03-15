Résultat de l'élection municipale 2026 à la Madeleine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Madeleine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Madeleine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Madeleine.
L'actu des élections municipales 2026 à la Madeleine
13:10 - La liste "La Madeleine Que Nous Aimons" grande gagnante de la dernière élection à la Madeleine
L'étude des résultats des municipales il y a 6 ans à la Madeleine s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour à l'époque, Sébastien Leprêtre (Divers droite) a pris les commandes en récoltant 3 192 soutiens (64,72%). Dans la position de la principale opposante, Hélène Roussel (Europe Ecologie-Les Verts) a recueilli 1 740 votes (35,27%). Cette victoire écrasante du candidat Divers droite a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Madeleine, cette répartition historique des voix a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à la Madeleine ?
Ce dimanche 15 mars 2026, les 15 830 votants de la Madeleine sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. En comparaison, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à la Madeleine. Sachez également que les horaires d’ouverture des 16 bureaux de vote de la Madeleine sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections municipales à la Madeleine dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Madeleine
|Tête de listeListe
|
Sébastien Leprêtre
Liste divers droite
LA MADELEINE CE LIEN ENTRE NOUS
|
|
Justin Longuenesse
Liste divers centre
La Madeleine au Coeur de Demain
|
|
Hélène Roussel
Liste d'union à gauche
La Madeleine Demain / Agir pour l'Avenir
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Leprêtre (29 élus) La madeleine que nous aimons
|3 192
|64,72%
|
|Hélène Roussel (6 élus) Agir pour l'avenir
|1 740
|35,27%
|
|Participation au scrutin
|La Madeleine
|Taux de participation
|33,30%
|Taux d'abstention
|66,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 060
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Lepretre (30 élus) Vive la madeleine
|5 325
|68,41%
|
|Olivier Delaval (4 élus) Ensemble pour l'avenir de chacun
|1 692
|21,73%
|
|Laurence Brassart (1 élu) La madeleine, une nouvelle ère, un nouvel air
|766
|9,84%
|
|Participation au scrutin
|La Madeleine
|Taux de participation
|51,19%
|Taux d'abstention
|48,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,06%
|Nombre de votants
|8 029
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