Résultat de l'élection municipale 2026 à la Madeleine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Madeleine

Tête de listeListe
Sébastien Leprêtre
Sébastien Leprêtre Liste divers droite
LA MADELEINE CE LIEN ENTRE NOUS
  • Sébastien Leprêtre
  • Nathalie Moniot
  • Artus Galiay
  • Mélanie Nieloud
  • Pierre Colson
  • Stéphanie Poullie
  • David Boursiquot
  • Dominique Remy
  • François Bronsart
  • Céline Le Roy
  • Olivier Robin
  • Virginie Colin
  • Martial Singer
  • Caroline Faucon
  • Olivier Delaval
  • Céline Brichet
  • Olivier Samson
  • Charlotte Martin
  • Eryck Ziza
  • Isabelle Sense
  • Arnaud Poutrain
  • Doriane Tellier
  • Quentin Laurent
  • Sylvine Leclercq
  • François Tyran
  • Mathilde Frété-Blondin
  • Luc Feder
  • Anita Bernard
  • Maxence Hittier
  • Chantal Dorne
  • Julien Momboisse
  • Evelyne Bizot
  • Jean Herbin
  • Michèle Delannoy
  • Bruno Flajolet
Justin Longuenesse
Justin Longuenesse Liste divers centre
La Madeleine au Coeur de Demain
  • Justin Longuenesse
  • Claire Jeanneau
  • Frédéric Dezoteux
  • Valérie Petit
  • Jean Fauvet
  • Céline Kikos
  • Barthélémy Marsac
  • Claude Delille
  • Bruno Pietrini
  • Elisabeth Freund
  • Rhaled Rahali
  • Zoé Richez
  • Matisse Zabatta
  • Allison Berdin
  • Sylvain Lemaire
  • Claire Michel
  • Joan Perrigault
  • Justine Corbeil
  • Steve Regolle
  • Marie-Aline Mercier
  • Franck Decrock
  • Muriel Mureau
  • Gabriel Dupuis
  • Laetitia Vovelle
  • Sébastien Kaczmarek
  • Peggy Vanholme
  • Josselin Pahaut
  • Astrid Laroche
  • Ghislain Morin
  • Aline Boutelleau
  • Fabrice Thilliez
  • Françoise Grousson
  • Morgan Scrive
  • Déborah Hachin
  • Kevin Vantroys
Hélène Roussel
Hélène Roussel Liste d'union à gauche
La Madeleine Demain / Agir pour l'Avenir
  • Hélène Roussel
  • Roberto Rinaldi
  • Marie Dominique Lacoste
  • Frédéric Muys
  • Geneviève Sevrin
  • Lucas-Balla Danfaga Grenier
  • Julie Helin
  • Bruno Cadez
  • Marie-Claude Boutard
  • Thibault Fasseur
  • Manon Carbiener
  • Romain Broux
  • Julie Lefebvre
  • Jean-Philippe Fargeaud
  • Sophie de Muynck
  • Emmanuel Dumur
  • Christelle Dormoy
  • Alexandre Baronnier
  • Madeleine Barraquier
  • Jean-Yves Copin
  • Sophie Lorens
  • Romain Bayart
  • Adeline Jalila Segmani
  • Gaby Meganck
  • Agnès Jaeglé
  • Hervé Champin
  • Carine Thomas
  • Mathieu Gasnier
  • Emma Fargeaud
  • Patrick Van Haverbeke
  • Lucie Deswarte
  • Michel Andreassian
  • Virginie Dolet
  • Grégoire Devos
  • Dominique Béthune

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Leprêtre
Sébastien Leprêtre (29 élus) La madeleine que nous aimons 		3 192 64,72%
  • Sébastien Leprêtre
  • Cécile Dupend
  • Justin Longuenesse
  • Violette Massiet
  • Grégoire De La Fourchardiere
  • Céline Le Roy
  • Bruno Flajolet
  • Stéphanie Poullie
  • Martial Singer
  • Isabelle Fauconnier
  • François Bronsart
  • Virginie Colin
  • Olivier Robin
  • Doriane Boux
  • Olivier Samson
  • Michèle Delannoy
  • Bruno Pietrini
  • Marie-Rose Masquelin
  • Eryck Ziza
  • Céline Brichet
  • Rémi Dzialak
  • Isabelle Sense
  • Arnaud Poutrain
  • Evelyne Bizot
  • Michel Leclercq
  • Florence Roge
  • Sérénus Agrapart
  • Heidi Tassis
  • Quentin Laurent
Hélène Roussel
Hélène Roussel (6 élus) Agir pour l'avenir 		1 740 35,27%
  • Hélène Roussel
  • Roberto Rinaldi
  • Mathilde Lievin
  • Pascal Mosbah
  • Anne-Sophie Feroldi
  • Michel Andreassian
Participation au scrutin La Madeleine
Taux de participation 33,30%
Taux d'abstention 66,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 060

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Lepretre
Sébastien Lepretre (30 élus) Vive la madeleine 		5 325 68,41%
  • Sébastien Lepretre
  • Evelyne Bizot
  • Bruno Flajolet
  • Stéphanie Poullie
  • Claude Jegou
  • Anne Soubrier
  • Christian Janssens
  • Marguerite Chassaing
  • Justin Longuenesse
  • Violette Massiet-Zielinski
  • Olivier Samson
  • Marie Roquette
  • Guy Sarels
  • Maryse Garit
  • François Bronsart
  • Michèle Delannoy
  • Olivier Robin
  • Josiane Lhomme
  • Bruno Pietrini
  • Martine Van Damme
  • Eryck Ziza
  • Isabelle Sense
  • Alain Duquesnoy
  • Céline Brichet
  • Arnaud Poutrain
  • Nicole Lalain
  • François Hennet
  • Marie-Anne Bertin
  • Sérénus Agrapart
  • Christelle Wery
Olivier Delaval
Olivier Delaval (4 élus) Ensemble pour l'avenir de chacun 		1 692 21,73%
  • Olivier Delaval
  • Virginie Colin
  • Benoît Ghekiere
  • Edith Gabrelle
Laurence Brassart
Laurence Brassart (1 élu) La madeleine, une nouvelle ère, un nouvel air 		766 9,84%
  • Laurence Brassart
Participation au scrutin La Madeleine
Taux de participation 51,19%
Taux d'abstention 48,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,06%
Nombre de votants 8 029

Villes voisines de la Madeleine

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