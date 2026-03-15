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19:17 - La Magdelaine-sur-Tarn : démographie et socio-économie impactent les élections municipales La composition démographique et le contexte socio-économique de la Magdelaine-sur-Tarn contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec une densité de population de 180 hab par km² et un taux de chômage de 8,93%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (7,93%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 629 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,21%) met en lumière des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,99%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Magdelaine-sur-Tarn mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 12,24% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - La Magdelaine-sur-Tarn : des scrutins marqués par la poussée RN Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à la Magdelaine-sur-Tarn il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,47% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 55,43% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 31,41% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Magdelaine-sur-Tarn comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 44,49% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 45,16% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 51,84% lors du vote final, synonyme d'élection de Jean-François Portarrieu.

16:58 - À la Magdelaine-sur-Tarn, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020 à la Magdelaine-sur-Tarn, l'abstention avait grimpé à 34,27 % au premier round, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale. C'étaient 539 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était touché par la pandémie du Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 14,73 %. Certes, ces scrutins ne sont pas de même nature, mais il est éclairant d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 49,88 % en 2022 à seulement 25,91 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 41,97 % (contre 48,51 % en France). Cette photographie de la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de l'ensemble du pays. En parallèle de cette municipale, cette réalité pèsera quoi qu'il en soit fortement sur les résultats de la Magdelaine-sur-Tarn.

15:59 - À la Magdelaine-sur-Tarn, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à la Magdelaine-sur-Tarn. Lors des européennes, le résultat à la Magdelaine-sur-Tarn s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (44,49%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,19%) et Valérie Hayer (9,77%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Magdelaine-sur-Tarn avaient ensuite favorisé Julien Leonardelli (Rassemblement National) avec 45,16% au premier tour, devant Jean-François Portarrieu (Majorité présidentielle) avec 29,72%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Julien Leonardelli culminant à 51,84% des votes localement.

14:57 - La Magdelaine-sur-Tarn : des résultats particulièrement tranchés dans les urnes en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de La Magdelaine-sur-Tarn portaient leur choix sur Julien Leonardelli (RN) avec 31,41% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-François Portarrieu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,61%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de La Magdelaine-sur-Tarn votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (29,47%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,43% pour Marine Le Pen, contre 44,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres de la Magdelaine-sur-Tarn Du côté de la fiscalité de la Magdelaine-sur-Tarn, le produit fiscal par foyer s'est établi à 789 € en 2024 (dernières données en date) contre 713 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 36,62 % en 2024 (contre environ 12,11 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 16 400 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 244 500 euros perçus en 2020 avec un taux fixé à environ 21,71 %. Un bouleversement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et obligeant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à la Magdelaine-sur-Tarn Quels enseignements peut-on tirer des résultats des dernières élections municipales à la Magdelaine-sur-Tarn ? À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Isabelle Gayraud a devancé tous ses adversaires en obtenant 258 bulletins (48,95%). Deuxième, Nathalie Raynaud a engrangé 151 voix (28,65%). Un écart conséquent. Faute de majorité absolue, un second tour décisif pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Isabelle Gayraud l'a finalement emporté avec 56,62% des voix, face à Nathalie Raynaud avec 43,37% des votants. Même si Nathalie Raynaud a gagné le pari des ralliements en ajoutant 78 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.