Résultat municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille (37390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Membrolle-sur-Choisille, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile AUDET-PINARD
Cécile AUDET-PINARD (17 élus) NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA MEMBROLLE 		763 41,56%
  • Cécile AUDET-PINARD
  • Jérôme AUCLERC
  • Carole CERDAN
  • Fabien PELLETIER
  • Lauryane GARCIA
  • Stéphane TESSIER
  • Caroline FOUCHARD
  • Emmanuel LUCBERT
  • Aurélie GROS
  • Arnaud BARTHÉLEMY
  • Agnès BRETON
  • Philippe LÉON
  • Pascale PACAUD
  • Antoine FROMONT
  • Jocelyne DESOUCHES
  • Benoît DELANEAU
  • Aurélie MEYRIAL
Sébastien MARAIS
Sébastien MARAIS (4 élus) J'AI CHOISILLE LA MEMBROLLE 		688 37,47%
  • Sébastien MARAIS
  • Bénédicte PERRETIER
  • David ESPITALIER
  • Isabelle LAMIRAULT
Noah MAROT
Noah MAROT (2 élus) Unie, La Membrolle Revit 		385 20,97%
  • Noah MAROT
  • Sandra CAILLIAS
Participation au scrutin La Membrolle-sur-Choisille
Taux de participation 74,29%
Taux d'abstention 25,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Nombre de votants 1 846

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Membrolle-sur-Choisille - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cécile AUDET-PINARD
Cécile AUDET-PINARD (Ballotage) NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA MEMBROLLE 		589 35,08%
Sébastien MARAIS
Sébastien MARAIS (Ballotage) J'AI CHOISILLE LA MEMBROLLE 		588 35,02%
Noah MAROT
Noah MAROT (Ballotage) Unie, La Membrolle Revit 		502 29,90%
Participation au scrutin La Membrolle-sur-Choisille
Taux de participation 68,18%
Taux d'abstention 31,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,18%
Nombre de votants 1 693

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