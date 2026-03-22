Résultat municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille (37390) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Membrolle-sur-Choisille, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile AUDET-PINARD (17 élus) NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA MEMBROLLE
|763
|41,56%
|
|Sébastien MARAIS (4 élus) J'AI CHOISILLE LA MEMBROLLE
|688
|37,47%
|
|Noah MAROT (2 élus) Unie, La Membrolle Revit
|385
|20,97%
|
|Participation au scrutin
|La Membrolle-sur-Choisille
|Taux de participation
|74,29%
|Taux d'abstention
|25,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Nombre de votants
|1 846
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Membrolle-sur-Choisille - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cécile AUDET-PINARD (Ballotage) NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA MEMBROLLE
|589
|35,08%
|Sébastien MARAIS (Ballotage) J'AI CHOISILLE LA MEMBROLLE
|588
|35,02%
|Noah MAROT (Ballotage) Unie, La Membrolle Revit
|502
|29,90%
|Participation au scrutin
|La Membrolle-sur-Choisille
|Taux de participation
|68,18%
|Taux d'abstention
|31,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,18%
|Nombre de votants
|1 693
Election municipale 2026 à la Membrolle-sur-Choisille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Membrolle-sur-Choisille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Membrolle-sur-Choisille.
L'actu des élections municipales 2026 à la Membrolle-sur-Choisille
18:38 - Comment Membrolle-sur-Choisille a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de la Membrolle-sur-Choisille avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,88% des inscrits. Les élections des députés à la Membrolle-sur-Choisille près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite François Ducamp (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 32,66% au premier tour, devant Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) avec 31,16%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Sabine Thillaye (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 61,80%. L'orientation des électeurs de la Membrolle-sur-Choisille a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 : la victoire de Sébastien Marais à la Membrolle-sur-Choisille
Les configurations politiques locales demeurent encore à ce jour façonnées par l'issue du dernier scrutin municipal à la Membrolle-sur-Choisille. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Sébastien Marais a terminé en tête en rassemblant 58,65% des suffrages. Derrière, Carole Cerdan a rassemblé 41,34% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Sébastien Marais a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à la Membrolle-sur-Choisille, cet équilibre pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition devant cette victoire sans appel, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de la municipale à la Membrolle-sur-Choisille
Selon la liste des candidats pour le second tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin se joue donc ce dimanche entre Noah Marot, Sébastien Marais et Cécile Audet-Pinard. Les habitants de la commune pourront se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de la Membrolle-sur-Choisille, pour faire leur choix.
11:59 - Que disaient les résultats de l'élection à la Membrolle-sur-Choisille dimanche dernier ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Membrolle-sur-Choisille, c'est Cécile Audet-Pinard qui a dominé avec 35,08 % des votes. Sébastien Marais s'est classé deuxième avec 35,02 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Noah Marot a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Membrolle-sur-Choisille, le rendez-vous électoral a mobilisé 68,18 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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