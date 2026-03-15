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19:20 - Élections à la Môle : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de la Môle montrent des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des municipales. Dans la ville, 22,37% des résidents sont des enfants, et 25,39% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (31,84%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 703 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,72% et d'une population étrangère de 7,79% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un taux de résidences secondaires de 24,17%, comme à la Môle, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Que pèse le RN à la Môle aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière élection municipale à la Môle il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 27,11% des suffrages lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 58,68% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 19,22% au candidat RN au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 56,70% des voix dans la commune. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 42,74% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,52% pour le parti à la flamme. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Lottiaux.

16:58 - Les électeurs de la Môle vont-ils se mobiliser aux municipales ? Dans le cadre des élections municipales de 2026 à la Môle, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 550 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 57,59 % (un niveau plutôt élevé) alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir bon nombre d'électeurs. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été chiffré à 79,09 %. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 49,95 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 68,65 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient concentré 48,56 % des électeurs. En regardant l'ensemble, les données établissent le profil d'une zone soucieuse de voter.

15:59 - À la Môle, les élections de 2024 en faveur de le centre Philippe Lottiaux (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à la Môle après la dissolution de 2024 avec 56,52%. Sereine Mauborgne (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 24,45%. Les électeurs expédiaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (56,11%). Lors du scrutin européen précédemment, les citoyens de la Môle avaient cette fois placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,74% des bulletins. La préférence des électeurs de la La Môle a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à la Môle ? Lors des législatives de 2022, les votants de La Môle portaient leur choix sur Sereine Mauborgne (Ensemble !) avec 29,24% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Philippe Lottiaux (Rassemblement National), vainqueur dans la commune avec 56,70%. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à la Môle quelques semaines plus tôt plaçait Marine Le Pen en pole position avec 27,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 20,49%. Le second tour validait ensuite cette introduction en donnant 58,68% pour Marine Le Pen, contre 41,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur les impôts locaux à la Môle Pour ce qui est des contributions locales à la Môle, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 137 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 758 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a été maintenu à 24,62 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 272 400 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 404 040 € récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 14,50 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière élection à la Môle Les résultats des précédentes élections municipales à la Môle ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. À l'occasion du premier vote à l'époque, Stéphan Gady a imposé son rythme en rassemblant 275 bulletins (52,18%). À sa poursuite, Corinne Rochette a obtenu 252 suffrages en sa faveur (47,81%). Cette victoire écrasante de Stéphan Gady a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Môle, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour ébranler cette mainmise, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.