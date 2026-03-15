Résultat municipale 2026 à la Môle (83310) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Môle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Môle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Môle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal ETIENNE
Pascal ETIENNE (16 élus) LA MOLE, NOTRE AVENIR 		458 63,79%
  • Pascal ETIENNE
  • Corinne ROCHETTE
  • Charles MANZONI
  • Sabine LAMBERT
  • Jean-Pascal DEBIARD
  • Julie POULLEAU GROSSETETE
  • Alain SORIANO
  • Fanny DELEURENCE
  • Joseph ARNAUD
  • Olivia CARLINI
  • Benoît GUYOT
  • Mélina Sandy PORRE
  • Nicolas DUBOURG
  • Edith PORRE
  • Christian CERVILLA
  • Maud DIAZ ARES
Sophie BARDOLLET
Sophie BARDOLLET (3 élus) L'énergie d'une équipe, la force d'un village 		260 36,21%
  • Sophie BARDOLLET
  • Damir STRUKAR
  • Christelle DIOMEDE
Participation au scrutin La Môle
Taux de participation 68,56%
Taux d'abstention 31,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 737

Source : ministère de l’Intérieur

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