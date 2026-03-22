Résultat municipale 2026 à la Motte (22600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Motte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Motte, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Motte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine VALLÉE
Martine VALLÉE (15 élus) Avançons unis pour La Motte 		571 50,80%
  • Martine VALLÉE
  • Hervé LE DOUCEN
  • Céline BIDAN BEAUFARON
  • Guillaume DUCRETTET
  • Laurence FERNANDEZ
  • Jean Michel COUËSBOT
  • Paulette GICQUEL
  • Alex NIVET
  • Nathalie LE MOUËL
  • Vincent SAVALLE
  • Aurore DELMAS
  • Guillaume JEGO
  • Carole LE MERCIER
  • Jérôme GICQUEL
  • Lynda LE CAM
Michel HARNOIS
Michel HARNOIS (4 élus) Générations en action, cap sur l'avenir 		553 49,20%
  • Michel HARNOIS
  • Jocelyne LE TINNIER
  • Olivier JÉGARD
  • Christelle URVOIX
Participation au scrutin La Motte
Taux de participation 72,48%
Taux d'abstention 27,52%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 156

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Motte - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel HARNOIS
Michel HARNOIS (Ballotage) Générations en action, cap sur l'avenir 		479 41,80%
Martine VALLÉE
Martine VALLÉE (Ballotage) Avançons unis pour La Motte 		386 33,68%
Henri FLAGEUL
Henri FLAGEUL (Ballotage) Servir La Motte, ensemble 		281 24,52%
Participation au scrutin La Motte
Taux de participation 73,75%
Taux d'abstention 26,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Nombre de votants 1 177

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