Résultat municipale 2026 à la Motte (22600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Motte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Motte, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Motte [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine VALLÉE (15 élus) Avançons unis pour La Motte
|571
|50,80%
|
|Michel HARNOIS (4 élus) Générations en action, cap sur l'avenir
|553
|49,20%
|
|Participation au scrutin
|La Motte
|Taux de participation
|72,48%
|Taux d'abstention
|27,52%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 156
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Motte - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel HARNOIS (Ballotage) Générations en action, cap sur l'avenir
|479
|41,80%
|Martine VALLÉE (Ballotage) Avançons unis pour La Motte
|386
|33,68%
|Henri FLAGEUL (Ballotage) Servir La Motte, ensemble
|281
|24,52%
|Participation au scrutin
|La Motte
|Taux de participation
|73,75%
|Taux d'abstention
|26,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Nombre de votants
|1 177
Election municipale 2026 à la Motte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Motte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Motte.
L'actu des élections municipales 2026 à la Motte
18:36 - Motte : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors du scrutin législatif organisé après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de la Motte accordaient leurs suffrages à Corentin Le Fur (Les Républicains) avec 38,14% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Corentin Le Fur culminant à 66,26% des votes localement. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à la Motte avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (36,62%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 16,30% des suffrages. L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que La Motte s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral.
15:57 - L'élection de 2020 à la Motte : des résultats scellés dès le premier tour
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Motte ont offert un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Henri Flageul a imposé son rythme en récoltant 602 soutiens (59,96%). Derrière, Philippe Bidan a rassemblé 402 votes (40,03%). Cette victoire au premier tour de Henri Flageul a clôturé le match d'emblée. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à la Motte, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce triomphe écrasant met l'opposition face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les habitants de la Motte départagent 2 listes
Comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la confrontation se poursuit donc ce dimanche, avec Michel Harnois et Martine Vallée. Malgré un score suffisant pour se qualifier, Henri Flageul n'a plus de bulletin dédié pour ce second tour. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 2 bureaux de vote de la commune de la Motte permettent aux citoyens de prendre une décision.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections municipales à la Motte la semaine dernière ?
Pour le premier tour des élections municipales à la Motte, le vote s'est soldé par une participation de 73,75 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Michel Harnois qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 41,80 % des voix. Dans son sillage, Martine Vallée a obtenu la seconde place avec 33,68 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 24,52 %, Henri Flageul a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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