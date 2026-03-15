Résultat municipale 2026 à la Motte (83920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Motte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Motte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Motte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard CIGARINI
Bernard CIGARINI (18 élus) LA MOTTE A VENIR 		944 53,85%
  • Bernard CIGARINI
  • Cecile HENRY
  • Stephane PERCEBOIS
  • Christelle GIGOUT
  • Julien ZARA
  • Anaïs ZUMBO
  • Christophe GUILLOUX
  • Muriel FOURCADE
  • Sylimaine HAMDAOUI
  • Sylvie ARAGON
  • Nicolas BISQUERT
  • Sylvie MANDRILLON
  • Andre ALLEGRE
  • Pascale DANCHIN
  • Pascal PERON
  • Sandrine DUCLOS
  • Mathieu BOUNOUA
  • Anaïs QUESSADA
Valérie MARCY
Valérie MARCY (3 élus) LA MOTTE NATURELLEMENT 		523 29,83%
  • Valérie MARCY
  • Bruno FOURNAIRE
  • Nathalie BARDEL
Nicolas BERNARDEAU
Nicolas BERNARDEAU (2 élus) Rebâtir Ensemble la Motte 		286 16,31%
  • Nicolas BERNARDEAU
  • Audrey VERMEULEN
Participation au scrutin La Motte
Taux de participation 68,43%
Taux d'abstention 31,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 1 788

Source : ministère de l’Intérieur

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