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19:20 - La Motte : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux En marge des municipales, La Motte fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 3 050 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 358 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 949 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (31,56%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 32,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,44%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 277 euros/an. À la Motte, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Quel score pour le RN à la Motte lors des dernières élections ? Le RN était absent à la dernière élection municipale à la Motte il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 32,03% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 59,35% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 33,30% au parti lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme obtenait 56,59% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 46,61% pour les européennes. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 57,41% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Philippe Schreck.

16:58 - Dernières municipales : 55,55 % de participation à la Motte La désertion des urnes à la Motte constituera un 'game changer' pour ces municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de l'élection municipale avait été marqué par une abstention de 44,45 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 55,55 %) alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a pour sa part été de 23,96 % des citoyens inscrits. Même si les dynamiques changent en fonction du type de scrutin, les deux dernières élections législatives restent directement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 55,70 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 31,48 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 45,18 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Motte : retour sur les derniers scrutins en date Lors des européennes, le podium à la Motte s'était figé autour de Jordan Bardella (46,61%), devant Valérie Hayer (11,07%) et Marion Maréchal (9,18%). Philippe Schreck (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à la Motte après la dissolution avec 57,41%. Sarah Breffy (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 17,19%. La décision des électeurs était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - À la Motte, la dernière présidentielle était marquée par un soutien à le RN La synthèse des votes de 2022 dépeint La Motte comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de La Motte plaçaient Marine Le Pen en tête avec 32,03% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 22,26%. Lors de la finale de l'élection à la La Motte, les électeurs accordaient 59,35% pour Marine Le Pen, contre 40,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de La Motte soutenaient en priorité Philippe Schreck (RN) avec 33,30% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Philippe Schreck virant de nouveau en tête avec 56,59% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Motte : un impact sur les municipales En matière d'impôts locaux à la Motte, la facture moyenne réglée par ménage imposable a représenté environ 1 213 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 1 036 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 31,72 % en 2024 (contre 16,23 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un contexte national où la moyenne oscille autour de 40 % (en hausse de 1,2 point en quatre ans). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 367 910 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 984 600 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,31 %. Cette taxe est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections de 2020 à la Motte : une élection pliée dès le premier round L'analyse des résultats du scrutin municipal de 2020 à la Motte est très instructive. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Valérie Marcy a devancé tous ses adversaires en rassemblant 51,08% des soutiens. Derrière, Bernard Cigarini a obtenu 655 voix (48,91%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à la Motte, cet équilibre pose les bases. Renverser une telle majorité constituera une tâche colossale pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.