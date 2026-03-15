Résultat de l'élection municipale 2026 à la Motte-Servolex : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Motte-Servolex [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Motte-Servolex sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Motte-Servolex.
L'actu des élections municipales 2026 à la Motte-Servolex
13:09 - Résultat des élections de 2020 : comment Luc Berthoud s'est imposé à la Motte-Servolex
L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à la Motte-Servolex est riche d'enseignements. Sans aucune opposition, 'Tous motterains' a naturellement engrangé 100,00% des suffrages dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à la Motte-Servolex, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Cette fois, l'intérêt se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour. La publication des candidatures fournit d'ores et déjà un élément de réponse très clair.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à la Motte-Servolex
À l’occasion des municipales de 2026, les habitants de la Motte-Servolex devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à la Motte-Servolex. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de la Motte-Servolex sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Motte-Servolex
|Tête de listeListe
|
Luc Berthoud
Liste divers droite
TOUS MOTTERAINS
|
|
Marc Buisson
Liste Divers
LA MOTTE-SERVOLEX ÉCO-CITOYENNE
|
|
Cédric Richard
Liste divers droite
POUR QUE LA MOTTE RESTE LA MOTTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Berthoud (33 élus) Tous motterains
|2 586
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|La Motte-Servolex
|Taux de participation
|31,82%
|Taux d'abstention
|68,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 813
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc Berthoud (28 élus) Tous motterains
|3 637
|68,21%
|
|Jean-Noël Parpillon (3 élus) Partenaires pour la motte-servolex
|960
|18,00%
|
|Patrick Pendola (2 élus) Defendre et servir les motterains
|735
|13,78%
|
|Participation au scrutin
|La Motte-Servolex
|Taux de participation
|65,84%
|Taux d'abstention
|34,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,70%
|Nombre de votants
|5 537
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