Résultat de l'élection municipale 2026 à la Motte-Servolex : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Motte-Servolex

Tête de listeListe
Luc Berthoud
Luc Berthoud Liste divers droite
TOUS MOTTERAINS
  • Luc Berthoud
  • Audrey Tateia
  • Pascal Mithieux
  • Cécile Bogey
  • Maxime Rinchet
  • Céline Colombat
  • Alain Gaget
  • Céline Gendron
  • Philippe Gervasoni
  • Anne Routin
  • Laurent Grillaud
  • Jacqueline Evroux
  • Laurent Melmoux
  • Marie-Sophie Serre
  • Eric Carenco
  • Ivana Palmieri
  • Loris Ghaffar
  • Zohra Souli
  • Bruno Picq
  • Evelyne Palmieri
  • Emmanuel Cabaud
  • Stéphanie Gachet
  • Olivier Martineau
  • Sophie Midy
  • Aurélien Thivillon
  • Zélie Lafont Larribe
  • Luc Servaes
  • Assya Reydet
  • Franck Sommé
  • Carole Raynaud
  • Hadrien Retord
  • Maud Mrugacz
  • Stéphane Gillet
  • Brigitte Willigens
  • Denis Callewaert
Marc Buisson
Marc Buisson Liste Divers
LA MOTTE-SERVOLEX ÉCO-CITOYENNE
  • Marc Buisson
  • Mathilde Menoud
  • Bruno Montel
  • Christine Crumière
  • Gilles Caillette
  • Océane Casier
  • Olivier Chaumontet
  • Laure-Amélie Monnot
  • Michel Meunier
  • Lucie Abt
  • Philippe Scariot
  • Cécile Le Van
  • Alain Faure
  • Laurence Testud
  • Pierre-Henri Landeau
  • Morgane Gosselin
  • David Bloquel
  • Evelyne Michaud
  • Philippe Cathiard
  • Maïa El Omri
  • Gérard Perrier
  • Maud Cousteix
  • Jonathan Chaignon
  • Marion Pepin
  • Rémy Molliex
  • Marion Sentis
  • Olivier Garbe
  • Marie Couvreur
  • Sébastien Marcel
  • Mélanie Budillon-Rabatel
  • Jacky Clapier
  • Marie-Christine Sudul
  • David Charquet
  • Catherine Kergozou de la Boëssière
  • Renaud Dumouchel
Cédric Richard
Cédric Richard Liste divers droite
POUR QUE LA MOTTE RESTE LA MOTTE
  • Cédric Richard
  • Clémentine de Montalivet
  • Fabien Perrier
  • Sylviane Condemine
  • Patrick Pendola
  • Barbara Excoffier
  • Marc Acosta
  • Christiane Picco
  • Jean-Louis Visini
  • Christelle Durand
  • Sylvain Billot
  • Monique Touron
  • Alexis Joao
  • Pascale Cantournet
  • Bernard Carrier
  • Karen Berthollet
  • Jean-Paul Désandré
  • Marion Drevet
  • Robin Faucon-Biguet
  • Mélanie Simon
  • Laurent Villepelet
  • Alana Paris
  • Jocelyn Bertignon
  • Françoise Cozlin
  • Alexandre Dupré
  • Sylvie Blanc
  • Jean-François Gorce
  • Françoise Gros
  • Lucas Gasdon
  • Jacqueline Rellier
  • Claudio Capitanio
  • Juliette Pachoud
  • Bernard Beyvin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Berthoud
Luc Berthoud (33 élus) Tous motterains 		2 586 100,00%
  • Luc Berthoud
  • Hélène Jacquemin
  • Pascal Mithieux
  • Marie-Céline Afonso-Chantepie
  • Raoul Bacquelin
  • Céline Vernaz
  • Laurent Grillaud
  • Jacqueline Evroux
  • Alain Gaget
  • Brigitte Willigens
  • Eric Carenco
  • Céline Madelaine
  • Dominique Folliet
  • Evelyne Iannuzzi
  • Laurent Melmoux
  • Ivana Palmieri
  • Mickaël Francescato
  • Christelle Duret
  • Frédéric Charvin
  • Maud Mrugacz
  • Alexandre Doglioni
  • Véronique Joly-Provent
  • Bruno Picq
  • Sandrine Saby
  • Maxime Rinchet
  • Sarah Barra
  • Mathieu Gasperoni
  • Gladys Granier
  • Loris Ghaffar
  • Isabelle Lannes-Brun
  • Cyril Mège
  • Anne Routin
  • Denis Callewaert
Participation au scrutin La Motte-Servolex
Taux de participation 31,82%
Taux d'abstention 68,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 813

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc Berthoud
Luc Berthoud (28 élus) Tous motterains 		3 637 68,21%
  • Luc Berthoud
  • Sylvie Vuillermet
  • Denis Callewaert
  • Christiane Boisselon
  • Pascal Mithieux
  • Anne Routin
  • Eric Carenco
  • Marie-Agnès Thomas
  • Laurent Grillaud
  • Karine Machacek
  • Alain Gaget
  • Jacqueline Evroux
  • Sébastien Bollon
  • Hélène Jacquemin
  • Dominique Folliet
  • Céline Vernaz
  • Denis Vincent
  • Karine Stintzy
  • Julien Desseigne
  • Brigitte Willigens
  • Cyril Laignel
  • Michelle Odier
  • Eric Lefebvre
  • Céline Madelaine
  • Florian Helies
  • Charlène Piquet
  • Jean-Christophe Sandraz
  • Evelyne Iannuzzi
Jean-Noël Parpillon
Jean-Noël Parpillon (3 élus) Partenaires pour la motte-servolex 		960 18,00%
  • Jean-Noël Parpillon
  • Béatrice Rosset
  • Christophe Valentino
Patrick Pendola
Patrick Pendola (2 élus) Defendre et servir les motterains 		735 13,78%
  • Patrick Pendola
  • Florence Boulangier
Participation au scrutin La Motte-Servolex
Taux de participation 65,84%
Taux d'abstention 34,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,70%
Nombre de votants 5 537

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