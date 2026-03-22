Résultat de l'élection municipale 2026 à la Mulatière : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Mulatière

Le deuxième tour des élections municipales à la Mulatière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bénédicte Touchard
Bénédicte Touchard Liste divers droite
Réussir La Mulatière
  • Bénédicte Touchard
  • Alexandre Targe
  • Anne-Laure Passerat
  • Alban Michaud
  • Rachel Sembeil
  • Marcus Enyouma
  • Bernadette Valleta
  • Lionel Rochon Du Verdier
  • Emmanuelle Vigier
  • Régis Gotail
  • Céline Vivet
  • Henri Max Marie Pierre Croizat
  • Charlotte Laurent
  • Arthur Craplet
  • Marie-Noël Gouët
  • Edouard Joly
  • Hélène de Vanel de Lisleroy
  • Mickael Azevedo
  • Marie-Cécile Colombe
  • Thomas Bouchard
  • Charlotte Charbin
  • Didier Durozoy
  • Ségolène Jacolin
  • Xavier de Chasteigner
  • Marianne Rigaud
  • Philippe de Villepoix
  • Cécile Baudot
  • Jacques Hême de Lacotte
  • Valentine Marfaing
  • André Forest
Véronique Déchamps
Véronique Déchamps Liste divers droite
La Mulatière Confluences d'énergies
  • Véronique Déchamps
  • Lahcene Abdelmoumene
  • Nazek Meksi
  • Dominique Mounier
  • Emmanuelle Dubois-Trepat
  • Nicolas Berret
  • Nadine Alliaume
  • Nicolas Boisson-Gloppe
  • Alexandrine Tissot
  • Touhami Kebir
  • Carine Buxeraud
  • Baptiste Ligeon
  • Messaouda Jamaï
  • Philippe Amar
  • Chloé Cordonnier
  • Ivan Sabatier
  • Béatrice Oussar
  • Marc Papillon
  • Soraya Bourara
  • Sylvain Poinçon
  • Linda El Garni
  • Tahirou Diao
  • Clémence Veche
  • Henri Child
  • Nadia Caillon
  • Max Alliaume
  • Christine Dallemagne
  • Xavier Peponnet
  • Rosine Astolfi
  • Slimane Latreche
  • Marie Paschaki
Maxime Bost
Maxime Bost Liste divers centre
MULATIERE D'AVENIR
  • Maxime Bost
  • Estelle Puig
  • Romain Lainé
  • Iris Iriu
  • Julien Guillemin
  • Modeste Nguerde
  • Alexis Blanc-Varnet
  • Nadia Elgarni
  • Max Breziat
  • Hafida Azzerrab
  • Steve Schneider
  • Elodie Melin
  • Gilles Valour
  • Tennesse Mertz
  • Olivier Mesnard
  • Hatika Dahmani
  • Antoine Tohme
  • Darlene Nouemsi
  • Thomas Mignacca
  • Nadia Abed
  • Alexander Cartier
  • Aurelie Rigaut
  • Rafik-Eddine Hendjour
  • Estelle Lacoste
  • Thomas Clement Monsarrat
  • Simona Tcherniak
  • Yanis Bonhomme
  • Aurélie d'Antonio
  • Carlos El Khoury
  • Aurélie Gaudin
  • Quentin Chavand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Mulatière

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte TOUCHARD
Bénédicte TOUCHARD (Ballotage) Réussir La Mulatière 		695 32,94%
Maxime BOST
Maxime BOST (Ballotage) MULATIERE D'AVENIR 		544 25,78%
Véronique DÉCHAMPS
Véronique DÉCHAMPS (Ballotage) La Mulatière Confluences d'énergies 		456 21,61%
Patrick CAILLON
Patrick CAILLON (Ballotage) Convergence Mulatine 		415 19,67%
Participation au scrutin La Mulatière
Taux de participation 54,64%
Taux d'abstention 45,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 157

Source : ministère de l’Intérieur

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