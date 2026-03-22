Résultat de l'élection municipale 2026 à la Mulatière : les résultats du 2e tour

Programme de Maxime Bost à La Mulatière (MULATIERE D'AVENIR)

Maison Médicale

Le projet de la maison médicale vise à intégrer des services de santé au sein de la résidence sociale pour seniors. Cette initiative se fait en collaboration avec les professionnels de santé de la commune. L'objectif est de favoriser l'accès aux soins pour les habitants âgés.

Mulatère d’Avenir

Le mouvement Mulatère d’Avenir se présente comme une option dynamique pour les citoyens de la commune. Il prône une approche de proximité et d'énergie pour faire avancer La Mulatière. Les candidats s'engagent à être présents et transparents dans leurs échanges avec les habitants.

Politique sociale

La politique sociale vise à répondre aux besoins divers des habitants de La Mulatière, en particulier des aînés et des familles. Elle inclut des initiatives pour maintenir les seniors à domicile et lutter contre l'isolement. De plus, des projets sont prévus pour aider les jeunes à s'engager dans l'entrepreneuriat et la culture.

Assainissement financier

La municipalité est critiquée pour sa gestion financière jugée inefficace et coûteuse pour les contribuables. Un plan d'action est proposé pour améliorer la gestion énergétique et réduire les dépenses. Cela inclut la création de sociétés pour développer des projets durables et un audit financier pour assainir les finances communales.