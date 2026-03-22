Résultat de l'élection municipale 2026 à la Mulatière : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Mulatière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Mulatière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Mulatière.
L'actu des élections municipales 2026 à la Mulatière
11:45 - Bénédicte Touchard, Maxime Bost et Véronique Déchamps forment le trio de tête à la Mulatière
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Mulatière, c'est Bénédicte Touchard (Divers droite) qui est arrivée en tête avec 32,94 % des suffrages exprimés. Maxime Bost (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 25,78 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Véronique Déchamps, étiquetée Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Patrick Caillon, portant la nuance Divers gauche, a récolté 19,67 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Mulatière, le vote a enregistré une participation de 54,64 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Mulatière
Le deuxième tour des élections municipales à la Mulatière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bénédicte Touchard
Liste divers droite
Réussir La Mulatière
|
|
Véronique Déchamps
Liste divers droite
La Mulatière Confluences d'énergies
|
|
Maxime Bost
Liste divers centre
MULATIERE D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Mulatière
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bénédicte TOUCHARD (Ballotage) Réussir La Mulatière
|695
|32,94%
|Maxime BOST (Ballotage) MULATIERE D'AVENIR
|544
|25,78%
|Véronique DÉCHAMPS (Ballotage) La Mulatière Confluences d'énergies
|456
|21,61%
|Patrick CAILLON (Ballotage) Convergence Mulatine
|415
|19,67%
|Participation au scrutin
|La Mulatière
|Taux de participation
|54,64%
|Taux d'abstention
|45,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|2 157
Source : ministère de l’Intérieur
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