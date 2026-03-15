Résultat municipale 2026 à la Mulatière (69350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Mulatière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Mulatière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Mulatière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bénédicte TOUCHARD
Bénédicte TOUCHARD Réussir La Mulatière 		695 32,94%
Maxime BOST
Maxime BOST MULATIERE D'AVENIR 		544 25,78%
Véronique DÉCHAMPS
Véronique DÉCHAMPS La Mulatière Confluences d'énergies 		456 21,61%
Patrick CAILLON
Patrick CAILLON Convergence Mulatine 		415 19,67%
Participation au scrutin La Mulatière
Taux de participation 54,64%
Taux d'abstention 45,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 2 157

Source : ministère de l’Intérieur

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