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19:19 - Élections municipales à la Mulatière : impact de la démographie et de l'économie locale À la Mulatière, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (66,99%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 2597 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 12,83% et d'une population immigrée de 17,42% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,23%), témoignent d'une population instruite à la Mulatière, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les données récentes du vote RN à la Mulatière Le RN n'avait pas fait d'étincelles lors des élections locales à la Mulatière il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 15,49% des voix lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 31,24% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 12,00% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à la Mulatière comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,66% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 26,43% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 29,38% lors du vote final.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à la Mulatière au crible Dans le cadre de cette municipale 2026 à la Mulatière, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 1 391 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 37,45 % (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester chez eux en raison de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois réuni 76,08 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 52,94 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,92 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 49,19 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation.

15:59 - À la Mulatière, les élections d'il y a deux ans en faveur de la gauche Le choc des Européennes de 2024 à la Mulatière avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,66%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 15,55% des voix. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de la La Mulatière portaient leur choix sur Lucie Gaillot Durand (Union de la gauche) avec 32,67% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lucie Gaillot Durand culminant à 37,89% des suffrages exprimés dans la localité. La physionomie politique de la La Mulatière a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année de présidentielle pour les habitants de la Mulatière ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de La Mulatière plébiscitaient Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble !) avec 25,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,37% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Mulatière qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 30,80% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 24,20%. Lors de la finale de l'élection à la La Mulatière, les électeurs accordaient 68,76% pour Emmanuel Macron, contre 31,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi La Mulatière comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à la Mulatière Pour ce qui est de la fiscalité à la Mulatière, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 760 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 825 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 31,60 % en 2024 (contre environ 17,86 % en 2020). Une hausse souvent automatique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 109 800 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,74064 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,37 %. Cette imposition est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à la Mulatière L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à la Mulatière est riche d'enseignements. Au soir du premier tour à l'époque, Véronique Déchamps (Divers droite) a surclassé ses rivaux en obtenant 623 bulletins (45,74%). Derrière, Maxime Bost (Divers centre) a capté 465 voix (34,14%). Patrick Caillon (Divers gauche) était à la troisième place, s'adjugeant 274 voix (20,11%). Ce gap saillant débouchait sur un rapport de force manifeste au soir du premier tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Véronique Déchamps l'a finalement emporté avec 704 voix (51,16%), face à Maxime Bost avec 31,39% des électeurs et Patrick Caillon avec 240 votes (17,44%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Divers droite a probablement profité des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, ajoutant 81 voix supplémentaires entre les deux tours.