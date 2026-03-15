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19:21 - Comprendre l'électorat de la Norville : un regard sur la démographie locale Dans la ville de la Norville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,66%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles détenant au moins une automobile (91,28%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 2385 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 5,85% et d'une population immigrée de 9,47% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (46,01%), témoignent d'une population instruite à la Norville, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN progresse-t-il à la Norville ? Le RN restait loin du match lors des élections locales à la Norville il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 19,80% des voix lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 35,77% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 16,04% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à la Norville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 26,18% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 31,60% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 40,55% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 73,09 % d'abstention à la Norville La mobilisation s'élevait à 26,91 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à la Norville (un niveau très bas) alors qu'à cause du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a pour sa part été mesuré à 79,39 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 56,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 72,98 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 52,07 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. Dans le cadre de l'élection municipale à la Norville, cet élément aura en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Le choc de la dernière année électorale en date à la Norville Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Steevy Gustave (Union de la gauche) en tête avec 33,02% au premier tour, devant Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 31,60%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Steevy Gustave culminant à 59,45% des votes dans la commune. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,18%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de la Norville ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de La Norville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,84% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 23,10%. Lors de la finale de l'élection à la La Norville, les électeurs accordaient 64,23% pour Emmanuel Macron, contre 35,77% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de La Norville soutenaient en priorité Steevy Gustave (Nupes) avec 30,71% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,13%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc La Norville comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les électeurs de la Norville se prononceront-ils sur la question fiscale ? À la Norville, en termes de fiscalité locale, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 118 euros en 2024 (dernière année connue) contre 949 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 34,15 % en 2024 (contre environ 16,16 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne nationale, évaluée à près de 40 %, en progression de 1,2 point depuis 2020. Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 65 910 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 1 170 820 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 14,39 %. La taxe ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des élections de 2020 à la Norville Les résultats des précédentes élections municipales à la Norville ont livré un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Avec vous pour un nouvel élan á la norville' menée par Fabienne Leguicher a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à la Norville, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. À la suite de cette élection sans véritable confrontation, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.