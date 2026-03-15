Résultat municipale 2026 à la Norville (91290) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Norville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Norville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Norville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne LEGUICHER
Fabienne LEGUICHER (21 élus) Expérience et renouveau : ensemble pour La Norville de demain 		950 51,21%
  • Fabienne LEGUICHER
  • Jérémie KLEIN
  • Nathalie PFEIFFER
  • Mathieu MARIOLLE
  • Audrey DEMEILLEZ
  • Pierre-Yves BIRNAUT
  • Clothilde DE CORDIER-MELE
  • Jerome PFEIFFER
  • Delphine GLORON
  • Michaël DEMARQUE
  • Delphine BATIFOIS
  • Jean-Claude POULIN
  • Olivia GONCALVES
  • Jacques SOULLARD
  • Lise CASTANIA
  • Benoît LABBÉ
  • Carole BERNARDO
  • Philippe LAMIRAULT
  • Odile ROMAIN
  • François CAUVIN
  • Malika AWAD BESSAM
Thibault BOEUF
Thibault BOEUF (6 élus) La Norville pour vous, avec vous 		905 48,79%
  • Thibault BOEUF
  • Virginie FOUCAULT
  • David PEREIRA
  • Emilie TREMBLAY
  • Patrick GRESSIER
  • Laetitia MEIER
Participation au scrutin La Norville
Taux de participation 58,29%
Taux d'abstention 41,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 917

Source : ministère de l’Intérieur

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