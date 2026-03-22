Résultat municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune (13821) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Penne-sur-Huveaune, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric SZABO (23 élus) LA PENNE ENSEMBLE
|2 051
|56,96%
|
|Nicolas BAZZUCCHI (6 élus) LA PENNE, MON PAYS
|1 550
|43,04%
|
|Participation au scrutin
|La Penne-sur-Huveaune
|Taux de participation
|70,38%
|Taux d'abstention
|29,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|3 686
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Penne-sur-Huveaune - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas BAZZUCCHI (Ballotage) LA PENNE, MON PAYS
|1 378
|42,04%
|Frédéric SZABO (Ballotage) LA PENNE ENSEMBLE
|1 334
|40,70%
|Stéphane CASTEROT (Ballotage) Unis vers demain
|566
|17,27%
|Participation au scrutin
|La Penne-sur-Huveaune
|Taux de participation
|64,91%
|Taux d'abstention
|35,09%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|3 398
Election municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Penne-sur-Huveaune sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Penne-sur-Huveaune.
L'actu des élections municipales 2026 à la Penne-sur-Huveaune
18:36 - Penne-sur-Huveaune : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Lors des élections européennes, le résultat à la Penne-sur-Huveaune s'était figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,42%), challengée par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (13,71%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,51%). Joëlle Mélin (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des élections législatives à la Penne-sur-Huveaune après la dissolution de l'Assemblée avec 49,28%. Bernard Ougourlou-Oglou (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 26,18%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joëlle Mélin culminant à 60,04% des votes dans la localité. Un bis repetita des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Un résultat serré pour l'élection municipale de 2020 à la Penne-sur-Huveaune
À la Penne-sur-Huveaune, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Christine Capdeville (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en recueillant 874 suffrages (41,61%). À ses trousses, Nicolas Bazzucchi (Divers gauche) a capté 630 voix (30,00%). Une troisième force s'est dégagée derrière Michael Sorkine (Divers droite), avec 28,38% des voix. Ce delta conséquent dessinait un avantage flagrant à l'issue du 1er tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Christine Capdeville l'a finalement emporté avec 1 220 voix (52,13%), face à Nicolas Bazzucchi s'adjugeant 47,86% des électeurs inscrits. De manière inattendue, l'outsider a pu remonter la pente avec un important réservoir de voix, rendant le final très serré. Bien que Nicolas Bazzucchi ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 490 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La candidate étiquetée Union de la gauche a probablement profité des votes des listes éliminées.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à la Penne-sur-Huveaune pour le 2e tour ?
Selon les candidatures au second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les habitants peuvent donc choisir ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Frédéric Szabo et sa liste "La Penne Ensemble" et Nicolas Bazzucchi, à la tête de "La Penne, Mon Pays". Il convient de rappeler le retrait de Stéphane Casterot, qui pouvait pourtant continuer après un score initial suffisant. Les 4 bureaux de vote de la ville de la Penne-sur-Huveaune sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les 5 235 électeurs.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à la Penne-sur-Huveaune la semaine dernière ?
Dimanche dernier, c'est Nicolas Bazzucchi (Divers centre) qui a dominé en s'adjugeant 42,04 % des bulletins valides. Ensuite, Frédéric Szabo (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 40,70 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Nicolas Bazzucchi s'est emparé de la tête et a ainsi amélioré son classement d'il y a six ans, et il a même bondi fortement dans les urnes avec un gain de 12,04 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Casterot, étiqueté Divers centre, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à la Penne-sur-Huveaune, le rendez-vous électoral a mobilisé 64,91 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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