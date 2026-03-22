Résultat municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune (13821) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Penne-sur-Huveaune, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric SZABO
Frédéric SZABO (23 élus) LA PENNE ENSEMBLE 		2 051 56,96%
  • Frédéric SZABO
  • Karima HABI
  • Romain SOUDEILLE
  • Sarah AKEL
  • Vincent MITTICA
  • Emilie ROLAN
  • Valentin MEROLI
  • Anne-Marie ASENSIO
  • Grégory GALAUP
  • Stéphanie DIB
  • Pierre MAGNIN
  • Vanessa MEILHON
  • Christian UCCIANI
  • Léa HOESTLANDT
  • Jean-Kristen COROT
  • Marielle DUPUY
  • Stéphane BORRI
  • Mylène MAUGUE
  • Julian BIGGS
  • Hélène GERBAUD
  • Anthony SERRATORE
  • Magali ACHARD
  • Joël MUSSE
Nicolas BAZZUCCHI
Nicolas BAZZUCCHI (6 élus) LA PENNE, MON PAYS 		1 550 43,04%
  • Nicolas BAZZUCCHI
  • Fatna SID-ELHADJ
  • Mohamed MEBROUK
  • Anaïs VILLACHON
  • Joseph BUGEIA
  • Perrine VAILLANT
Participation au scrutin La Penne-sur-Huveaune
Taux de participation 70,38%
Taux d'abstention 29,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 3 686

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Bouches-du-Rhône ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Bouches-du-Rhône. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Penne-sur-Huveaune - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BAZZUCCHI
Nicolas BAZZUCCHI (Ballotage) LA PENNE, MON PAYS 		1 378 42,04%
Frédéric SZABO
Frédéric SZABO (Ballotage) LA PENNE ENSEMBLE 		1 334 40,70%
Stéphane CASTEROT
Stéphane CASTEROT (Ballotage) Unis vers demain 		566 17,27%
Participation au scrutin La Penne-sur-Huveaune
Taux de participation 64,91%
Taux d'abstention 35,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 3 398

Villes voisines de la Penne-sur-Huveaune

En savoir plus sur La Penne-sur-Huveaune