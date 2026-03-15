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19:16 - Élections municipales à la Penne-sur-Huveaune : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence les électeurs de la Penne-sur-Huveaune exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 1859 hab/km² et un taux de chômage de 9,08%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (15,93%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3432 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,64%) met en évidence des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,60%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Penne-sur-Huveaune mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,28% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à la Penne-sur-Huveaune Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à la Penne-sur-Huveaune il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 32,02% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 56,69% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 28,14% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national validait 54,47% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,42% pour les européennes. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 49,28% pour le Rassemblement national. Il achèvera sa course en tête avec 60,04% le dimanche suivant et la victoire de Joëlle Mélin.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à la Penne-sur-Huveaune au crible Six ans avant l'élection de ce dimanche à la Penne-sur-Huveaune, le premier tour de la municipale avait vu 42,82 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, un score dans la norme alors que le pays était perturbé par le Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a d'ailleurs été évalué à 74,32 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 51,95 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 67,03 % au premier tour, contre 42,45 % en 2022. Regarder ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger La Penne-sur-Huveaune comme une commune en retrait des urnes en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipales 2026 à la Penne-sur-Huveaune, cette contingence sera quoi qu'il en soit très observée.

15:59 - Penne-sur-Huveaune : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes 2024 à la Penne-sur-Huveaune avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (45,42%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 13,71% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Penne-sur-Huveaune avaient ensuite favorisé Joëlle Mélin (Rassemblement National) avec 49,28% au premier tour, devant Bernard Ougourlou-Oglou (Union de la gauche) avec 26,18%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Joëlle Mélin culminant à 60,04% des votes dans la localité. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - À la Penne-sur-Huveaune, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour l'extrême droite Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de La Penne-sur-Huveaune votaient en priorité pour Marine Le Pen (32,02%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 22,18%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,69% pour Marine Le Pen, contre 43,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de La Penne-sur-Huveaune soutenaient en priorité Joëlle Mélin (RN) avec 28,14% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,47% des suffrages. Cette physionomie politique de La Penne-sur-Huveaune laisse donc apparaître une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à la Penne-sur-Huveaune Du côté de la fiscalité locale de la Penne-sur-Huveaune, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 024 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 145 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à 46,67 % en 2024 (contre 31,62 % en 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 66 560 € de recettes en 2024. Une somme loin des 1 926 730 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 23,55 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à la Penne-sur-Huveaune L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à la Penne-sur-Huveaune est riche d'enseignements. Au soir du premier passage aux urnes, Christine Capdeville (Union de la gauche) a viré en tête en recueillant 874 suffrages (41,61%). Juste derrière, Nicolas Bazzucchi (Divers gauche) a rassemblé 30,00% des bulletins valides. Un retard notable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Christine Capdeville l'a finalement emporté avec 52,13% des voix, face à Nicolas Bazzucchi avec 47,86% des électeurs inscrits. L'élection s'est finalement avérée bien plus disputée dans la dernière ligne droite, le principal challenger réussissant à remonter la pente grâce à une bonne réserve de voix. Même si Nicolas Bazzucchi a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 490 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.