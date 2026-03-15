Résultat municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune (13821) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Penne-sur-Huveaune a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Penne-sur-Huveaune, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Penne-sur-Huveaune [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas BAZZUCCHI
Nicolas BAZZUCCHI LA PENNE, MON PAYS 		1 378 42,04%
Frédéric SZABO
Frédéric SZABO LA PENNE ENSEMBLE 		1 334 40,70%
Stéphane CASTEROT
Stéphane CASTEROT Unis vers demain 		566 17,27%
Participation au scrutin La Penne-sur-Huveaune
Taux de participation 64,91%
Taux d'abstention 35,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 3 398

Source : ministère de l’Intérieur

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