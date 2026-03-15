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19:20 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Plagne Tarentaise En marge des élections municipales, La Plagne Tarentaise foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 3 825 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 108 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,38% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 156 résidents étrangers, soit 4,08% de la population, participe à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,71%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 35 254 euros/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À la Plagne Tarentaise, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel résultat pour le RN à la Plagne Tarentaise aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à la Plagne Tarentaise en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 20,62% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 41,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 15,08% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à la Plagne Tarentaise comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,29% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 30,44% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 33,75% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à la Plagne Tarentaise aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à la Plagne Tarentaise, l'abstention s'était stabilisée à 47,42 % à la fin du premier round, un taux inférieur aux 55,3 % du pays. 1 823 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine crise sanitaire liée au Covid à l'époque. Historiquement, les municipales demeurent en effet, avec l'élection présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se déplacent le plus massivement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 23,03 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 51,01 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,56 % au premier tour, contre 53,87 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent le portrait d'une contrée globalement épargnée par l'abstention. Au soir de cette élection municipale, ce paramètre pèsera en définitive inévitablement sur les résultats de la Plagne Tarentaise.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Plagne Tarentaise a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à la Plagne Tarentaise avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,29%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 17,87% des votes. Vincent Rolland (Les Républicains) avait ensuite performé au premier tour des législatives à la Plagne Tarentaise quelques semaines plus tard avec 42,45%. Pauline Ract-Brancaz (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 30,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Vincent Rolland culminant à 66,25% des voix dans la localité.

14:57 - À la Plagne Tarentaise, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de La Plagne Tarentaise plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,10% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 20,62%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,89% pour Emmanuel Macron, contre 41,11% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de La Plagne Tarentaise soutenaient en priorité Vincent Rolland (LR) avec 36,62% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Rolland virant de nouveau en tête avec 68,28% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Et si l'élection à la Plagne Tarentaise se jouait sur la fiscalité ? Si l'on examine la fiscalité de la Plagne Tarentaise, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,46 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant près de 3,40076 millions d'euros (3 400 760 € très exactement) environ la même année, bien en deçà des quelque 3,14079 millions d'euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à la Plagne Tarentaise a évolué pour se fixer à un peu moins de 26,99 % en 2024 (contre 14,46 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Plagne Tarentaise a représenté 4 005 euros en 2024 contre 2 637 euros en début de mandat.

11:59 - Le match de l'élection municipale à la Plagne Tarentaise n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à la Plagne Tarentaise est riche d'enseignements. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Luc Boch (Divers droite) a surclassé ses concurrents avec 64,03% des suffrages. En deuxième position, Richard Broche (Divers droite) a capté 629 voix (35,96%). Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ces municipales 2026 à la Plagne Tarentaise, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité aussi écrasante représentera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.