Résultat municipale 2026 à la Plagne Tarentaise (73210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Plagne Tarentaise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Plagne Tarentaise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plagne Tarentaise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc BOCH
Jean-Luc BOCH (23 élus) La Plagne Tarentaise Territoire d'Avenir 		1 156 53,59%
  • Jean-Luc BOCH
  • Claudie SILVESTRE
  • Daniel-Jean VENIAT
  • Noémie NICOT
  • Eric LABOUREIX
  • Amandine COLEUR
  • Christian VIBERT
  • Fabienne ASTIER
  • Jean-Louis SILVESTRE
  • Nathalie BENOIT
  • Franck ARPIN
  • Jézabel LE GOFF
  • Jean-Marc GONTHIER
  • Nathalie VILLIOD
  • Claude SCHNEIDER
  • Fiona COWX
  • Gilles TRESALLET
  • Anne SEMAY
  • Philippe DAVID
  • Séverine EMPEREUR
  • Arnaud BLANCHET
  • Johanna OUGIER-SIMONIN
  • Simon RUBI
Evelyne FAGGIANELLI
Evelyne FAGGIANELLI (6 élus) Demain avec vous 		1 001 46,41%
  • Evelyne FAGGIANELLI
  • Pierre OUGIER
  • Monique COLLOMB NÉE MÉREL-VÉVOZ
  • Robert Roland ASTIER
  • Angélique BAGGIO
  • Pascal PAVIET-SALOMON
Participation au scrutin La Plagne Tarentaise
Taux de participation 63,29%
Taux d'abstention 36,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,24%
Nombre de votants 2 281

Source : ministère de l’Intérieur

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