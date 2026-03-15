Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes

Tête de listeListe
Johnny Payet
Johnny Payet Liste d'extrême droite
ENSEMBLE POUR LA PLAINE
  • Johnny Payet
  • Sabine Igoufe
  • Jean Yves Faustin
  • Heliette Thiburce
  • Jean Claude Damour
  • Gina Dalleau
  • Alain Riviere
  • Mélissa Mogalia
  • Mickael Payet
  • Sonia Albuffy
  • Bernard Leflem
  • Béatrice Maillot
  • Willy Julie
  • Henriette Bergame
  • Wilfrid Fontaine
  • Emmanuelle Probst
  • Bernard Fossy
  • Blandine Lauret
  • Victorien Justine
  • Myriam Pariel
  • François Dijoux
  • Annie Claude Boyer
  • Mhedi Maurer
  • Emilie Candassamy
  • François Grondin
  • Marie-Lourdes Velia
  • Jonathan Carcany
  • Jessica Grondin
  • Stéphane Boyer
  • Madeleine Gaze
  • Georget Boyer
Frédéric Laurent Azor
Frédéric Laurent Azor Liste divers droite
PLEIN HORIZON
  • Frédéric Laurent Azor
  • Reine Claude Balassy
  • Gérard Faustin
  • Micheline Clain
  • Didier Joël Deurweilher
  • Edith Hoair
  • Brice Norbert Armand
  • Marie Patricia Azor
  • Luçay Chevalier
  • Emmanuelle Lepinay
  • Alain Hoarau
  • Clarisse Begue
  • Yannick Begue
  • Dominique Desiles
  • Georges Grosset
  • Gaëlle Lauret
  • Christophe Maillot
  • Frédérique Picard
  • Didier Hoarau
  • Elodie Virassamy
  • Joë Jean Arsène Lowinsky
  • Coralie Fossy
  • Josian Mickaël Boyer
  • Sandrine Payet
  • Richard Pothin
  • Marie Christine Payet
  • Judickaël Dalleau
  • Nathalie Hubert
  • Christian Fontaine
  • Anaïs Law Soune
  • Christian Vittori
Sophie Arzal
Sophie Arzal Liste divers centre
LA PLAINE DES POSSIBLES
  • Sophie Arzal
  • Elian Jista
  • Roselyne Rochetaing
  • Jérémy Sinata
  • Joëlle Delatre
  • Maurice Chane Leong
  • Florence Robert-Marchand
  • Janick M'Couezou
  • Sylvie Leger
  • Kevin Payet
  • Marie Alice Gastrin-Braon
  • Mathieu Rougemont
  • Laurence Boyer Victoire
  • Jean Willy Moutoussamy
  • Nadège Pariel
  • Jean-Alix Rolland
  • Ludivine Jomain
  • Jiovany Carcany
  • Brigitte Drula
  • Jean-Max Araste
  • Joëlle Brunet
  • Ismaël Patrick Boyer
  • Nathalie Joly
  • Joseph Alex Faustin
  • Jasmine Robert
  • Jean Brian Doro
  • Sylvaine Riviere
  • François Bouthier
  • Agathe Erudel
Amandine Ramaye
Amandine Ramaye Liste d'extrême-gauche
ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR
  • Amandine Ramaye
  • Raynaud Pakirchy
  • Roselle Grondin
  • Denis Crochet
  • Anne Marie Blas
  • Fuad Henriette Poinama
  • Karine Lebeau
  • Daniel Auguste
  • Isabelle Bertrand
  • Guy Estampe
  • Marie Dany Leperlier
  • Krisna de Lescouble
  • Vanessa Riviere
  • Jordan Celerine
  • Marie-Andrée Hoareau
  • Giovani Maillot
  • Marie-Sophie Maillot
  • Diéson Damour
  • Marie Brigitte Lagarde Pollux
  • Emilien Mardaye
  • Marie Mélinda Beril
  • Jean Didier Pollux
  • Marie Josie Saida
  • Tarek Blas
  • Mégane Damour
  • Daniel Medea
  • Marie-Anne Payet
  • Benoit Demmery
  • Danika Grondin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Johnny Payet
Johnny Payet (21 élus) Ensemble pour la plaine 		1 362 41,76%
  • Johnny Payet
  • Sabine Igoufe
  • Jean Yves Faustin
  • Mylène Mahalatchimy
  • Joan Doro
  • Gina Dalleau
  • Jean Claude Damour
  • Heliette Thiburce
  • François Fruteau De Laclos
  • Sonia Albuffy
  • Frédéric Azor
  • Micheline Clain
  • Erick Boyer
  • Sabrina Hoarau
  • Alain Riviere
  • Sandra Mounoussamy
  • Joseph Luçay Chevalier
  • Marie-Lourdes Velia
  • Mickaël Payet
  • Elisabeth Bagny
  • Victorien Justine
Sophie Arzal
Sophie Arzal (5 élus) La plaine des possibles 		1 219 37,38%
  • Sophie Arzal
  • Daniel Jean Baptiste Dit Parny
  • Melissa Thiaw-Lam/Mogalia
  • Yannick Boyer
  • Sylvie Leger
Jean-Luc Saint-Lambert
Jean-Luc Saint-Lambert (3 élus) Ambitions palmiplainoises 		680 20,85%
  • Jean-Luc Saint-Lambert
  • Joëlle Grondin
  • Jean-Yves Vacher
Participation au scrutin La Plaine-des-Palmistes
Taux de participation 66,31%
Taux d'abstention 33,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 438

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Johnny Payet
Johnny Payet Ensemble pour la plaine 		839 27,61%
Sophie Arzal
Sophie Arzal La plaine des possibles 		607 19,98%
Jean-Luc Saint-Lambert
Jean-Luc Saint-Lambert Ambitions palmiplainoises 		577 18,99%
Daniel Jean Baptiste Dit Parny
Daniel Jean Baptiste Dit Parny Aimer, servir et developper la plaine des palmistes 		528 17,37%
Amandine Ramaye
Amandine Ramaye C'est maintenant 		196 6,45%
Aliette Rolland
Aliette Rolland Plain'itude alternative 		129 4,24%
Bernard Leflem
Bernard Leflem Union pour un avenir meilleur 		83 2,73%
Didier Joel Deurweilher
Didier Joel Deurweilher Renouveau palmiplainois 		79 2,60%
Participation au scrutin La Plaine-des-Palmistes
Taux de participation 61,52%
Taux d'abstention 38,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 169

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Luc Boyer
Marc Luc Boyer (21 élus) Union des volontaires pour le redressement palmiplainois (u.v.r.p.) 		1 385 39,67%
  • Marc Luc Boyer
  • Ghislaine Doro
  • Daniel Jean-Baptiste Dit Parny
  • Laurence Felicidali
  • Gerville Lan Yan Shun
  • Sylvie Picard
  • Jean Claude Arhel
  • Micheline Danielle Alavin
  • Didier Deurweilher
  • Marie Josée Dijoux
  • Jacques Marie Francois Guerin
  • Priscilla Alouette
  • Benoit Robert
  • Marie Lucie Imbelo
  • René Hoareau
  • Aliette Rolland
  • Jean Noël Robert
  • Jasmine Jacquemart
  • Georges Giraud
  • Emmanuelle Gonthier
  • Yves Plante
Jean-Luc Saint-Lambert
Jean-Luc Saint-Lambert (5 élus) Alon kontinue ansanm 		1 202 34,43%
  • Jean-Luc Saint-Lambert
  • Joëlle Delatre Née Grondin
  • Toussaint Grondin
  • Melissa Mogalia Née Thiaw-Lam
  • Joseph Boyer
Johnny Payet
Johnny Payet (3 élus) La plaine autrement 		904 25,89%
  • Johnny Payet
  • Sabine Igoufe
  • Eric Boyer
Participation au scrutin La Plaine-des-Palmistes
Taux de participation 81,92%
Taux d'abstention 18,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Nombre de votants 3 584

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Saint-Lambert
Jean-Luc Saint-Lambert Alon kontinue ansanm 		915 28,34%
Marc Luc Boyer
Marc Luc Boyer Union des volontaires pour le redressement palmiplainois (u.v.r.p.) 		870 26,95%
Johnny Payet
Johnny Payet La plaine autrement 		665 20,60%
Danio Gaze
Danio Gaze Construire la plaine 2020 		207 6,41%
Jean Yves Faustin
Jean Yves Faustin Apam 		199 6,16%
Amandine Ramaye
Amandine Ramaye C'est le moment 		164 5,08%
Bernard Leflem
Bernard Leflem Union pour un avenir meilleur 		132 4,08%
Jean-Roger Amany-Savrimoutou
Jean-Roger Amany-Savrimoutou Progres et developpement de la plaine des palmistes 		76 2,35%
Participation au scrutin La Plaine-des-Palmistes
Taux de participation 76,32%
Taux d'abstention 23,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,32%
Nombre de votants 3 339

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