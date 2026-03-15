Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes : les infos en direct
- Election municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes
- Résultat municipale 2020 La Plaine-des-Palmistes
- Résultat municipale 2014 La Plaine-des-Palmistes
- Bureaux de vote à la Plaine-des-Palmistes
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Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Plaine-des-Palmistes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Plaine-des-Palmistes.
L'actu des élections municipales 2026 à la Plaine-des-Palmistes
13:45 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à la Plaine-des-Palmistes ?
En ce qui concerne la fiscalité locale de la Plaine-des-Palmistes, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 609 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 567 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 47,16 % en 2024 (contre environ 34,22 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 264 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 766 800 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,86 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Des résultats très serrés aux municipales à la Plaine-des-Palmistes en 2020
Lors des municipales il y a 6 ans à la Plaine-des-Palmistes, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Johnny Payet (Divers centre) a dominé le scrutin en récoltant 839 suffrages (27,61%). Sur la seconde marche, Sophie Arzal (Divers droite) a recueilli 19,98% des suffrages. La troisième place est revenue à Jean-Luc Saint-Lambert (Parti socialiste), obtenant 18,99% des bulletins. Ce gain notable plaçait la liste en tête dans une position très favorable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Johnny Payet l'a finalement emporté avec 1 362 voix (41,76%), face à Sophie Arzal s'adjugeant 37,38% des électeurs inscrits et Jean-Luc Saint-Lambert avec 20,85% des voix. Contre toute attente, la candidate arrivée en deuxième position a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Sophie Arzal a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 612 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à la Plaine-des-Palmistes ?
Les élections municipales offrent la possibilité aux Français de donner leur opinion sur la façon dont est régie leur localité. À la Plaine-des-Palmistes et ailleurs, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Quel candidat sera élu après Johnny Payet (Divers centre), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les 6 bureaux de vote de l'agglomération de la Plaine-des-Palmistes fermeront à 18 h pour le dépouillement. Retrouvez les résultats à la Plaine-des-Palmistes sur cette page dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes
|Tête de listeListe
|
Johnny Payet
Liste d'extrême droite
ENSEMBLE POUR LA PLAINE
|
|
Frédéric Laurent Azor
Liste divers droite
PLEIN HORIZON
|
|
Sophie Arzal
Liste divers centre
LA PLAINE DES POSSIBLES
|
|
Amandine Ramaye
Liste d'extrême-gauche
ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johnny Payet (21 élus) Ensemble pour la plaine
|1 362
|41,76%
|
|Sophie Arzal (5 élus) La plaine des possibles
|1 219
|37,38%
|
|Jean-Luc Saint-Lambert (3 élus) Ambitions palmiplainoises
|680
|20,85%
|
|Participation au scrutin
|La Plaine-des-Palmistes
|Taux de participation
|66,31%
|Taux d'abstention
|33,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 438
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Johnny Payet Ensemble pour la plaine
|839
|27,61%
|Sophie Arzal La plaine des possibles
|607
|19,98%
|Jean-Luc Saint-Lambert Ambitions palmiplainoises
|577
|18,99%
|Daniel Jean Baptiste Dit Parny Aimer, servir et developper la plaine des palmistes
|528
|17,37%
|Amandine Ramaye C'est maintenant
|196
|6,45%
|Aliette Rolland Plain'itude alternative
|129
|4,24%
|Bernard Leflem Union pour un avenir meilleur
|83
|2,73%
|Didier Joel Deurweilher Renouveau palmiplainois
|79
|2,60%
|Participation au scrutin
|La Plaine-des-Palmistes
|Taux de participation
|61,52%
|Taux d'abstention
|38,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 169
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Luc Boyer (21 élus) Union des volontaires pour le redressement palmiplainois (u.v.r.p.)
|1 385
|39,67%
|
|Jean-Luc Saint-Lambert (5 élus) Alon kontinue ansanm
|1 202
|34,43%
|
|Johnny Payet (3 élus) La plaine autrement
|904
|25,89%
|
|Participation au scrutin
|La Plaine-des-Palmistes
|Taux de participation
|81,92%
|Taux d'abstention
|18,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Nombre de votants
|3 584
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Saint-Lambert Alon kontinue ansanm
|915
|28,34%
|Marc Luc Boyer Union des volontaires pour le redressement palmiplainois (u.v.r.p.)
|870
|26,95%
|Johnny Payet La plaine autrement
|665
|20,60%
|Danio Gaze Construire la plaine 2020
|207
|6,41%
|Jean Yves Faustin Apam
|199
|6,16%
|Amandine Ramaye C'est le moment
|164
|5,08%
|Bernard Leflem Union pour un avenir meilleur
|132
|4,08%
|Jean-Roger Amany-Savrimoutou Progres et developpement de la plaine des palmistes
|76
|2,35%
|Participation au scrutin
|La Plaine-des-Palmistes
|Taux de participation
|76,32%
|Taux d'abstention
|23,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,32%
|Nombre de votants
|3 339
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