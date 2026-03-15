Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes : les infos en direct

Programme de Johnny Payet à La Plaine-des-Palmistes (ENSEMBLE POUR LA PLAINE)

Engagement Communal

Notre équipe a travaillé avec constance et responsabilité pour faire avancer notre commune dans le respect des engagements pris. Nous souhaitons poursuivre notre dynamique de développement en consolidant les actions engagées et en préparant l’avenir de notre commune. La gestion rigoureuse et la démocratie locale renforcée sont essentielles pour bâtir une commune solidaire et attractive.

Projets d'Équipements

Nous avons plusieurs projets d'équipements publics, tels que la construction d'une maison funéraire et la modernisation de l'Espace Culturel Guy Agenor. L'aménagement des rues et la rénovation des écoles sont également des priorités pour améliorer le cadre de vie. Ces initiatives visent à assurer l'accessibilité et à dynamiser notre territoire.

Développement Touristique

Nous souhaitons faire rayonner les paysages et patrimoines palmiplainois en aménageant des jardins et des belvédères. L'accompagnement des initiatives privées et la valorisation de notre patrimoine naturel sont au cœur de notre stratégie. Obtenir le label de station touristique est un objectif pour attirer davantage de visiteurs.

Culture et Éducation

La culture est perçue comme un moteur du dynamisme économique et touristique, avec des projets comme la transformation de la bibliothèque en musée. Nous voulons également soutenir la réussite scolaire et favoriser l'accès à des activités éducatives pour les jeunes. Ces actions visent à valoriser l'identité locale et à encourager les talents émergents.