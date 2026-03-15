Résultat municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes (97431) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Plaine-des-Palmistes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Plaine-des-Palmistes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Plaine-des-Palmistes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Johnny PAYET
Johnny PAYET (24 élus) ENSEMBLE POUR LA PLAINE 		2 186 58,99%
  • Johnny PAYET
  • Sabine IGOUFE
  • Jean Yves FAUSTIN
  • Heliette THIBURCE
  • Jean Claude DAMOUR
  • Gina DALLEAU
  • Alain RIVIERE
  • Mélissa MOGALIA
  • Mickael PAYET
  • Sonia ALBUFFY
  • Bernard LEFLEM
  • Béatrice MAILLOT
  • Willy JULIE
  • Henriette BERGAME
  • Wilfrid FONTAINE
  • Emmanuelle PROBST
  • Bernard FOSSY
  • Blandine LAURET
  • Victorien JUSTINE
  • Myriam PARIEL
  • François DIJOUX
  • Annie Claude BOYER
  • Mhedi MAURER
  • Emilie CANDASSAMY
Sophie ARZAL
Sophie ARZAL (3 élus) LA PLAINE DES POSSIBLES 		819 22,10%
  • Sophie ARZAL
  • Elian JISTA
  • Roselyne ROCHETAING
Frédéric Laurent AZOR
Frédéric Laurent AZOR (2 élus) PLEIN HORIZON 		520 14,03%
  • Frédéric Laurent AZOR
  • Reine Claude BALASSY
Amandine RAMAYE
Amandine RAMAYE ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR 		181 4,88%
Participation au scrutin La Plaine-des-Palmistes
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 3 836

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de La Réunion ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout à La Réunion. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Plaine-des-Palmistes