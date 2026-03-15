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19:21 - La Plaine-des-Palmistes et municipales : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à la Plaine-des-Palmistes comme partout ailleurs. Avec une population de 6 920 habitants répartis dans 3 658 logements, cette agglomération présente une densité de 83 hab/km². Ses 293 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (41,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 14,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 659 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 26,55%, synonyme d'une situation économique fragile. À la Plaine-des-Palmistes, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN progresse à la Plaine-des-Palmistes Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à la Plaine-des-Palmistes en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 41,24% des bulletins exprimés lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 73,73% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 21,29% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à la Plaine-des-Palmistes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 49,29% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 54,62% pour le mouvement lepéniste. Ce dernier s'imposera avec 63,32% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Jean-Hugues Ratenon.

16:58 - Les électeurs de la Plaine-des-Palmistes vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation s'élevait à 61,52 % à la Plaine-des-Palmistes lors des municipales de 2020, un score très supérieur aux 44,7 % du pays, beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du Covid. Le scrutin municipal demeure en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président occupant une place centrale. La présidentielle de 2022 a à ce titre enregistré une participation de 56,87 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 29,42 % des électeurs (soit environ 1 632 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 47,47 %, bien au-delà des 31,58 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une zone où la participation peine à décoller par rapport aux tendances françaises. La participation des électeurs de la Plaine-des-Palmistes constituera en tout cas un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à la Plaine-des-Palmistes Les Européennes du printemps 2024 à la Plaine-des-Palmistes avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (49,29%), suivie par Manon Aubry qui avait recueilli 13,14% des votes. Joan Doro (Rassemblement National) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à la Plaine-des-Palmistes une vingtaine de jours plus tard avec 54,62%. Jean-Hugues Ratenon (Divers gauche) se trouvait à la deuxième place avec 20,64%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Joan Doro culminant à 63,32% des suffrages exprimés dans la localité. Le paysage politique de la La Plaine-des-Palmistes a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à la Plaine-des-Palmistes ? La physionomie politique de La Plaine-des-Palmistes dessine une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à la Plaine-des-Palmistes était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 41,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 29,96%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 73,73% pour Marine Le Pen, contre 26,27% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de La Plaine-des-Palmistes portaient leur choix sur Jean-Hugues Ratenon (DVG) avec 49,16% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%.

12:58 - Municipales : les impôts locaux pèseront-ils à la Plaine-des-Palmistes ? En ce qui concerne la fiscalité locale de la Plaine-des-Palmistes, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint environ 609 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 567 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu plus de 47,16 % en 2024 (contre environ 34,22 % en 2020). Notons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'environ 264 200 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 766 800 euros perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 16,86 %. Cette disparition en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Des résultats très serrés aux municipales à la Plaine-des-Palmistes en 2020 Lors des municipales il y a 6 ans à la Plaine-des-Palmistes, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Johnny Payet (Divers centre) a dominé le scrutin en récoltant 839 suffrages (27,61%). Sur la seconde marche, Sophie Arzal (Divers droite) a recueilli 19,98% des suffrages. La troisième place est revenue à Jean-Luc Saint-Lambert (Parti socialiste), obtenant 18,99% des bulletins. Ce gain notable plaçait la liste en tête dans une position très favorable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Johnny Payet l'a finalement emporté avec 1 362 voix (41,76%), face à Sophie Arzal s'adjugeant 37,38% des électeurs inscrits et Jean-Luc Saint-Lambert avec 20,85% des voix. Contre toute attente, la candidate arrivée en deuxième position a réussi à remonter la pente avec de solides réserves de voix, rendant le final très serré. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. En dépit du fait que Sophie Arzal a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 612 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.