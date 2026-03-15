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19:18 - Comprendre l'électorat de la Planche : un regard sur la démographie locale Dans les rues de la Planche, les élections s'achèvent. Dotée de 1 169 logements pour 2 802 habitants, la densité de la ville est de 115 habitants par km². Avec 150 entreprises, La Planche permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,34% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,83% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 52,25% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 261,31 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. À la Planche, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le score du RN à la Planche ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à la Planche il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 23,34% des votes lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 37,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,37% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Planche comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 30,87% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 36,79% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 40,13% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Sophie Errante.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à la Planche aux municipales ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 59,03 % à la Planche lors des dernières élections municipales (dans la moyenne nationale), en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 20,25 % des citoyens inscrits. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,34 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 29,72 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 50,75 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans révèle in fine que le territoire s'affirme comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à la Planche, cette variable jouera en définitive un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Planche a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de la Planche avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,87% des inscrits. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à la Planche avaient ensuite propulsé aux avants-postes Stéphanie Cotrel (Rassemblement National) avec 36,79% au premier tour, devant Sophie Errante (Majorité présidentielle) avec 29,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Stéphanie Cotrel culminant à 40,13% des votes dans la commune. Le panorama politique de la La Planche a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de la Planche ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de La Planche plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 38,36% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,00% pour Emmanuel Macron, contre 37,00% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de La Planche soutenaient en priorité Sophie Errante (Ensemble !) avec 33,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Errante virant de nouveau en tête avec 60,43% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint La Planche comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Décryptage de l'évolution de la fiscalité locale à la Planche Pour ce qui est des contributions locales à la Planche, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 627 € en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 583 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à environ 36,10 % en 2024 (contre 18,70 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 7 400 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 388 600 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à environ 18,81 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Municipales 2020 : la victoire de Séverine Joly-Piveteau à la Planche Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à la Planche ? Unique liste en présence, 'Tous différents, tous investis pour la planche' a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence de concurrent rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à la Planche, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans réelle compétition. La liste des candidats fournit sans aucun doute déjà un premier élément de réponse.