Résultat municipale 2026 à la Planche (44140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Planche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Planche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Planche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie GIRAUDET
Valérie GIRAUDET (19 élus) Un nouvel élan pour La Planche 		835 61,04%
  • Valérie GIRAUDET
  • Jean-Paul HERVOUET
  • Chrystèle FOUREL
  • Christian DELHOMMEAU
  • Karine BOUSSONNIERE
  • Vincent FRANCHETEAU
  • Rachel DROUET
  • Benoit LIMOUSIN
  • Coraline CHAILLOU
  • Alain GUIHAL
  • Amandine CASSARD
  • Thibaut GAPAILLARD
  • Aude LAYENS
  • David GONZALEZ
  • Jessica DA CRUZ
  • Frédéric CHENARD
  • Nicole BOUSSONNIERE
  • Thierry ROY
  • Morgane FRAVAL
Séverine JOLY-PIVETEAU
Séverine JOLY-PIVETEAU (4 élus) Au coeur de La Planche 		533 38,96%
  • Séverine JOLY-PIVETEAU
  • Frédéric PAUL
  • Nadège PROTEAU
  • Christophe AIRIAU
Participation au scrutin La Planche
Taux de participation 68,11%
Taux d'abstention 31,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 1 420

Source : ministère de l’Intérieur

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