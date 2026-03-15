Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Possession sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Possession.
L'actu des élections municipales 2026 à la Possession
13:10 - Le bilan de la dernière élection à la Possession
Dans la commune de la Possession, les forces politiques en présence sont encore à ce jour façonnées par le résultat des dernières municipales en date. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Vanessa Miranville (Divers gauche) a viré en tête avec 45,24% des soutiens. À ses trousses, Philippe Robert (Divers gauche) a engrangé 29,06% des suffrages. Une marge large. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Vanessa Miranville l'a finalement emporté avec 7 400 suffrages (64,87%), face à Philippe Robert s'adjugeant 35,12% des votants. La logique a prévalu, le fossé se confirmant pour aboutir à un résultat irréfutable. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, engrangeant 2 553 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à la Possession
Les 38 bureaux de vote de l'agglomération de la Possession ferment leurs portes à 18 heures. Dans le cadre des municipales 2026, les 25 323 votants de la Possession sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Possession
|Tête de listeListe
|
Vincent Riviere
Liste divers gauche
DEMAIN ENSEMBLE
|
|
Erick Fontaine
Liste divers gauche
LE CHANGEMENT C'EST NOUS
|
|
Philippe Roland Robert
Liste divers gauche
LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E
|
|
Vanessa Miranville
Liste écologiste
LA POSSESSION EN ACTION 2026
|
|
Gilles Bruno Antoine Hubert
Liste divers centre
LA POSSESSION PAR PASSION
|
|
Jerome Testan
Liste divers droite
FORCES POSSESSIONNAISES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa Miranville (32 élus) La possession en action 2020
|7 400
|64,87%
|
|Philippe Robert (7 élus) La possession en confiance
|4 006
|35,12%
|
|Participation au scrutin
|La Possession
|Taux de participation
|50,74%
|Taux d'abstention
|49,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 901
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa Miranville La possession en action 2020
|4 847
|45,24%
|Philippe Robert La possession en confiance
|3 113
|29,06%
|Vincent Riviere Alternative citoyenne
|524
|4,89%
|Anne-Flore Deveaux La possession flamboyante
|511
|4,77%
|Pierrick Pignolet La possession heureuse
|456
|4,25%
|Stephane Randrianarivelo Possession nout fierte
|422
|3,93%
|Patrice Lauriol La possession de demain
|341
|3,18%
|Robert Tuco La possession dans le bon sens
|220
|2,05%
|Sarah Rupert Kolectif des possessionnais engages
|212
|1,97%
|Roger Amany Politique libre amany roger
|66
|0,61%
|Participation au scrutin
|La Possession
|Taux de participation
|47,80%
|Taux d'abstention
|52,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|11 136
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa Miranville (31 élus) Vanessa miranville, la possession en action
|8 098
|56,47%
|
|Roland Robert (8 élus) Une nouvelle etape en confiance
|6 241
|43,52%
|
|Participation au scrutin
|La Possession
|Taux de participation
|71,52%
|Taux d'abstention
|28,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|14 761
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roland Robert Une nouvelle etape en confiance
|4 805
|35,50%
|Vanessa Miranville Vanessa miranville, la possession en action
|3 917
|28,94%
|Jean-Yves Morel La possession avenir
|2 571
|18,99%
|Gilles Hubert Ek zot pou zot, oui c'est possible
|1 188
|8,77%
|Valère Souprayenmestry Un maire pou nout tout
|506
|3,73%
|Jean Claude Treport La possession, nouvelle generation
|282
|2,08%
|Sarah Rupert La possession qui ose
|263
|1,94%
|Participation au scrutin
|La Possession
|Taux de participation
|67,63%
|Taux d'abstention
|32,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,98%
|Nombre de votants
|13 948
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