Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Possession

Tête de listeListe
Vincent Riviere
Vincent Riviere Liste divers gauche
DEMAIN ENSEMBLE
  • Vincent Riviere
  • Sarah Rupert
  • Julien Maillot
  • Sabrina de Louise
  • Jérémie Rica
  • Nathalie Amany Savrimoutou
  • Jimmy Matiti
  • Elvina Florence Emilie Infante
  • Damien Chavriacouty
  • Vanessa Jacorau
  • Eric Sandance
  • Sandra Gay
  • Teddy Michel Achim-Chion
  • Daisy Mercier
  • Patrice Valsin
  • Waïna Besnier
  • Henri Daniel Savigny
  • Marine Andoche
  • Mathieu Tantalides
  • Assibahati Madi Mbae
  • Axel Sautron
  • Laurence Comare
  • Jonathan Ajaguin-Soleyen
  • Emmanuelle Martin
  • Gilles Vincent Rebeca
  • Marie Yolaine Merion
  • Jean Denis Saint-Alme
  • Marie Suzie Libelle
  • Jean-Claude Delgard
  • Clarisse Techer
  • Brian Luc Christopher Thomas
  • Mathilde Romily
  • Cédric Etti
  • Nathalie Iteme
  • Cédric Cremieux
  • Marie-Christelle Sandance
  • Stéphane Bulin
  • Nadia Abdallah Matoir
  • Jean-Bernard Barbin
  • Nadege Marie Morney
  • Johann Latra
Erick Fontaine
Erick Fontaine Liste divers gauche
LE CHANGEMENT C'EST NOUS
  • Erick Fontaine
  • Aurélie Narayanin-Ramaye
  • Julien Domenjod
  • Anaëlle Dufestin
  • Jean Roland Pothin
  • Marie-Andrée Michel
  • Jérôme Emile Mouny
  • Evane Nil Aydogard
  • Jean-Freddy Boyer
  • Sophie Techer
  • Lorenzo Libelle
  • Sylvie Flora Paya
  • Jean Luc Cavane
  • Marie-Mose Baptiste
  • Eric Radiguet
  • Mami Bamili
  • Jean Claude Lallemand
  • Audrey Quedni-Sanamar
  • Gilbert Libelle
  • Davina Marie Paméla Baptiste
  • Marie Paul Legentil
  • Katiana Pelops
  • Gabriel Zilfrid Aristole
  • Sylvie Marie Josy Dijoux
  • Jean Alain Mallard
  • Rozen-Michelle Ravily
  • Valentin Alexis Jean-Marie Ferrère
  • Stéphanie Marie Sabrina Joseph
  • Jean Jacques Marcel Moreau
  • Raymonde Volcey
  • Stéphane Barel
  • Marie Lyndsay Canouake
  • Alan Ridley Rovan Saint-Agnan
  • Marie Graziella Hodgi
  • Jean Orlando Cavane
  • Marie Gladys Benard
  • Georges Marie Robert
  • Elodie Gaze
  • Anthony Brennus
  • Danièle Marie Françoise Rebecca
Philippe Roland Robert
Philippe Roland Robert Liste divers gauche
LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E
  • Philippe Roland Robert
  • Paule Perianayagom
  • Jean-Max Treport
  • Isabelle Juvenal
  • Jean Lou Vallon
  • Laura Babet
  • Samir Bacha
  • Jodaïde Dufestin
  • Jacky d'Export
  • Kalyani Riviere
  • Gino Pothin
  • Gaëlle Marie Payet
  • Patrick Mareux
  • Laura Terlon
  • Patrick Basque
  • Patricia Desmons
  • Edouard Gokalsing
  • Vencesla Assani
  • Henri Fontaine
  • Natacha Verbar
  • Didier Dupont
  • Delphine Grosset
  • Christophe Lozé
  • Sabine Marie Euphemie
  • Julien Dijoux
  • Evelyne Infante
  • Bertrand Ancelly
  • Françoise Nourry
  • Nakibou Ahamady
  • Cindy Fontaine
  • Olivier Parmentier
  • Marie Josèphe Nativel
  • Gérald Maillot
  • Reyhnaël Baptiste Lambert
  • Ad-Laïd Saïd
  • Moinahadidja Hassan Ali
  • Cédric Langlois
  • Nadine Hoarau
  • Bernard Brigy
  • Julicia Serveaux-Lapinsonniere
  • Luc Mulot
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville Liste écologiste
LA POSSESSION EN ACTION 2026
  • Vanessa Miranville
  • Christophe Dambreville
  • Jocelyne Sylvie Dalele Cavane
  • Henri Ananelivoua
  • Sophie Vayaboury
  • Grégory Treport
  • Eliette Dabiel Tableau
  • Jean-François Deliron
  • Marie-Line Tartrou
  • Marcel Sylvio Dijoux
  • Annick Dobaria
  • Rudy Erapa
  • Christiane Marie Yvette Riviere
  • Christian Jolu
  • Marie Josée Poleya
  • Amand Benard
  • Florence Hoareau
  • Bruno Christian Payet
  • Danièle Payet
  • Patrice Mark Nages
  • Pascale Denise Var Courtois
  • Christopher Camachetty
  • Denise Marie Flaconel
  • David Jean Marc Visnelda
  • Camille Bomart
  • Cédric Gibeau
  • Isabelle Alice Content
  • Serge Guillaume
  • Daisy Pothin Var
  • Mickaël Gilas
  • Mathilde Ismael
  • Hervé Chatard
  • Michèle Marianne
  • Gilbert Dalle-Mule
  • Marie-Odile Bluker
  • Eric Olivier Boyer
  • Emmanuella Begue
  • Jean David Hoarau
  • Benédicte Sincere
  • Gérald Rosthone Nill Payet
  • Françoise Garaios
Gilles Bruno Antoine Hubert
Gilles Bruno Antoine Hubert Liste divers centre
LA POSSESSION PAR PASSION
  • Gilles Bruno Antoine Hubert
  • Fabiola Marie Nicole Lagourde
  • Pascal Jean Yvrin Lear
  • Marie Camille Mireille Épouse Gerbith Riviere
  • Patrice Bernard Jean Lauriol
  • Marie Sophia Ferrere
  • Erico Jean Marc Libelle
  • Chantal Marie Thérèse Fede
  • Yoland Yegembarome Permal Cadeby
  • Corine Rose Ghislaine Épouse Peyrouset Bourhis
  • Louis Guy Axel Mahot
  • Jade Marie Pongerard
  • Houssamoudine Ahmed
  • Laurence Épouse Hoareau Bomea
  • François Albert Fasquel
  • Amandine Tavel
  • David Laurince
  • Chaharizade Mistoihi
  • Joseph Marie Auber
  • Fatima Mohamed Raha
  • Marceau Julenon
  • Audrey Yorina Pignolet
  • Jean Louis Corset
  • Olga Marie Annick Amacouty
  • Jean-Bernard Sangarin
  • Sylvie Marie Nelly Ancelly
  • Alain Bernard Noel
  • Edmée Rose Marie Épouse Dufour Bulin
  • Louis Etienne Freddy Savigny
  • Claudie Marie Louise
  • Jean Pierre Peyrouset
  • Marie Reine Claude Tarcile
  • Pascal Frédéric Lorion
  • Marie Nicole Lynda Épouse Azzarelli Benyett
  • Daniel Langromme
  • Fabienne Épouse Lozange Chauvel
  • Ali Assoumani
  • Emmanuelle Marie Denise Riviere
  • Didier Vincent Azzarelli
  • Catherine Marie Boyer
  • Maximin Terlon
Jerome Testan
Jerome Testan Liste divers droite
FORCES POSSESSIONNAISES
  • Jerome Testan
  • Angélika Badamie Castro
  • Jonathan Mourguin
  • Edith Darencourt
  • Jimmy Djunia
  • Tessy Nassibou
  • José Cardin
  • Kelly Giroud
  • David Laurent
  • Naomi d'Export
  • Gilbert Mirel
  • Mélissa Gara
  • Frédérick Gay
  • Ingrid Moossun
  • Jovanny Gonneau
  • Armande Infante
  • Denis Jacorau
  • Mélinda Richard
  • Charles Bourdin
  • Samantha Gassin
  • Dany Kondoki
  • Rosy Marie Florelle Riviere
  • Jean-Hugues Ladouceur
  • Peggy Mouta
  • Frédérique Saint-Alme
  • Estelle Olivier
  • Bryan Guichard
  • Jessica Paviel
  • Hugues Guidon
  • Marie-France Angelini
  • Christian Alex Tibert
  • Marlène Borda
  • Alain Faure
  • Alicia Tivo
  • Didier Husson
  • Véronique Morville
  • Jean-Pierre Birolet
  • Sabrina Simplon
  • Nathanaël d'Export
  • Shaine Testan

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville (32 élus) La possession en action 2020 		7 400 64,87%
  • Vanessa Miranville
  • Gilles Hubert
  • Jocelyne Cavane-Dalèle
  • Jean-Marc Visnelda
  • Michèle Milhau
  • Didier Fontaine
  • Marie-Josee Mussard-Poleya
  • Guy Saint-Alme
  • Jacqueline Lauret
  • Josian Acadine
  • Marie-Line Tartrou
  • Sylvio Dijoux
  • Mireille Gerbith
  • Henri Ananelivoua
  • Pascale Var-Courtois
  • Christopher Camachetty
  • Amandine Tavel
  • Philippe Fierval
  • Denise Flaconnel
  • Jean-Bernard Monier
  • Frederique Grondin
  • Maxime Fromentin
  • Odile Abral
  • Christophe Dambreville
  • Camille Bomart
  • Henri Marmillod
  • Farida Lequoy
  • Houssamoudine Ahmed
  • Sandrine Laurent
  • Armand Vienne
  • Fabiola Lagourde
  • Louis Jolu
Philippe Robert
Philippe Robert (7 élus) La possession en confiance 		4 006 35,12%
  • Philippe Robert
  • Florence Hoareau
  • François Deliron
  • Eugenie Mareux
  • Laurent Marcelina
  • Marie Annick Dobaria
  • Yannick Poulot
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 50,74%
Taux d'abstention 49,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 901

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville La possession en action 2020 		4 847 45,24%
Philippe Robert
Philippe Robert La possession en confiance 		3 113 29,06%
Vincent Riviere
Vincent Riviere Alternative citoyenne 		524 4,89%
Anne-Flore Deveaux
Anne-Flore Deveaux La possession flamboyante 		511 4,77%
Pierrick Pignolet
Pierrick Pignolet La possession heureuse 		456 4,25%
Stephane Randrianarivelo
Stephane Randrianarivelo Possession nout fierte 		422 3,93%
Patrice Lauriol
Patrice Lauriol La possession de demain 		341 3,18%
Robert Tuco
Robert Tuco La possession dans le bon sens 		220 2,05%
Sarah Rupert
Sarah Rupert Kolectif des possessionnais engages 		212 1,97%
Roger Amany
Roger Amany Politique libre amany roger 		66 0,61%
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 47,80%
Taux d'abstention 52,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 11 136

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville (31 élus) Vanessa miranville, la possession en action 		8 098 56,47%
  • Vanessa Miranville
  • Jocelyn De Lavergne
  • Françoise Lun-Sin Ép. Lambert
  • Gilles Hubert
  • Jocelyne Dalèle
  • Laurent Brennus
  • Anaïs Heron
  • Thierry Beauval
  • Michèle Milhau
  • Robert Tuco
  • Marie-Claire Damour
  • Jean-Marc Visnelda
  • Jacqueline Lauret
  • Christophe Dambreville
  • Sophie Vayaboury
  • Jean-Christophe Espérance
  • Denise Flaconel
  • Pascal Parisse
  • Camille Bomart
  • Jérome Bourdelas
  • Marie-Line Tartrou
  • Rosaire Minatchy
  • Sophie Rigat
  • Jean-Luc Billaud
  • Edith Lo Pat
  • Didier Fontaine
  • Christel Virapin
  • Fred Julenon
  • Huguette Gonneau
  • Daniel Fontaine
  • Simone Casas
Roland Robert
Roland Robert (8 élus) Une nouvelle etape en confiance 		6 241 43,52%
  • Roland Robert
  • Eve Lechat
  • Erick Fontaine
  • Vanessa Cazal
  • François Deliron
  • Marie-Andrée Lacroix-Faveur
  • Philippe Robert
  • Anne-Flore Deveaux
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 71,52%
Taux d'abstention 28,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 14 761

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roland Robert
Roland Robert Une nouvelle etape en confiance 		4 805 35,50%
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville Vanessa miranville, la possession en action 		3 917 28,94%
Jean-Yves Morel
Jean-Yves Morel La possession avenir 		2 571 18,99%
Gilles Hubert
Gilles Hubert Ek zot pou zot, oui c'est possible 		1 188 8,77%
Valère Souprayenmestry
Valère Souprayenmestry Un maire pou nout tout 		506 3,73%
Jean Claude Treport
Jean Claude Treport La possession, nouvelle generation 		282 2,08%
Sarah Rupert
Sarah Rupert La possession qui ose 		263 1,94%
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 67,63%
Taux d'abstention 32,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,98%
Nombre de votants 13 948

Villes voisines de la Possession

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