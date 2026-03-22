Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Possession [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Possession sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Possession.
L'actu des élections municipales 2026 à la Possession
11:52 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à la Possession
Pour le premier tour des élections municipales à la Possession, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 49,80 %. Pour ce premier tour, c'est Vanessa Miranville (Ecologiste) qui a pris l'avantage en rassemblant 41,94 % des suffrages exprimés. Ensuite, Erick Fontaine (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 19,61 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Vanessa Miranville a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a vu son électorat s'éroder de 3 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Philippe Roland Robert, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Vincent Riviere, portant la nuance Divers gauche, a terminé avec 13,09 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Possession
Le deuxième tour des élections municipales à la Possession a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Erick Fontaine
Liste divers gauche
LE CHANGEMENT C'EST NOUS
|
|
Vanessa Miranville
Liste écologiste
LA POSSESSION EN ACTION 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Possession
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vanessa MIRANVILLE (Ballotage) LA POSSESSION EN ACTION 2026
|5 370
|41,94%
|Erick FONTAINE (Ballotage) LE CHANGEMENT C'EST NOUS
|2 511
|19,61%
|Philippe Roland ROBERT (Ballotage) LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E
|1 793
|14,00%
|Vincent RIVIERE (Ballotage) DEMAIN ENSEMBLE
|1 676
|13,09%
|Gilles Bruno Antoine HUBERT LA POSSESSION PAR PASSION
|949
|7,41%
|Jerome TESTAN FORCES POSSESSIONNAISES
|505
|3,94%
|Participation au scrutin
|La Possession
|Taux de participation
|50,20%
|Taux d'abstention
|49,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Nombre de votants
|13 256
Source : ministère de l’Intérieur
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