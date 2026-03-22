Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Possession

Le deuxième tour des élections municipales à la Possession a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Erick Fontaine
Erick Fontaine Liste divers gauche
LE CHANGEMENT C'EST NOUS
  • Erick Fontaine
  • Aurélie Narayanin-Ramaye
  • Philippe Roland Robert
  • Anaëlle Dufestin
  • Vincent Riviere
  • Sophie Techer
  • Julien Domenjod
  • Evane Nil Aydogard
  • Jean Roland Pothin
  • Marie-Andrée Michel
  • Freddy Boyer
  • Sabrina de Louise
  • Jean-Max Treport
  • Mami Bamili
  • Jérôme Emile Mouny
  • Audrey Quedni-Sanamar
  • Jean Luc Cavane
  • Davina Marie Paméla Baptiste
  • Lorenzo Libelle
  • Katiana Pelops
  • Jean Claude Lallemand
  • Jodaïde Dufestin
  • Valentin Alexis Jean-Marie Ferrère
  • Isabelle Juvenal
  • Jacky d'Export
  • Sandra Gay
  • Patrick Basque
  • Raymonde Volcey
  • Jimmy Matiti
  • Rozen-Michelle Ravily
  • Eric Radiguet
  • Kalyani Riviere
  • Jean Alain Mallard
  • Elvina Florence Emilie Infante
  • Stéphane Barel
  • Sylvie Marie Josy Dijoux
  • Gabriel Zilfrid Aristole
  • Laura Terlon
  • Marie Paul Legentil
  • Danièle Marie Françoise Rebecca
  • Eric Sandance
Vanessa Miranville
Vanessa Miranville Liste écologiste
LA POSSESSION EN ACTION 2026
  • Vanessa Miranville
  • Christophe Dambreville
  • Jocelyne Sylvie Dalele Cavane
  • Henri Ananelivoua
  • Sophie Vayaboury
  • Grégory Treport
  • Eliette Dabiel Tableau
  • Jean-François Deliron
  • Marie-Line Tartrou
  • Marcel Sylvio Dijoux
  • Annick Dobaria
  • Rudy Erapa
  • Christiane Marie Yvette Riviere
  • Christian Jolu
  • Marie Josée Poleya
  • Amand Benard
  • Florence Hoareau
  • Bruno Christian Payet
  • Danièle Payet
  • Patrice Mark Nages
  • Pascale Denise Var Courtois
  • Christopher Camachetty
  • Denise Marie Flaconel
  • David Jean Marc Visnelda
  • Camille Bomart
  • Cédric Gibeau
  • Isabelle Alice Content
  • Serge Guillaume
  • Daisy Pothin Var
  • Mickaël Gilas
  • Mathilde Ismael
  • Hervé Chatard
  • Michèle Marianne
  • Gilbert Dalle-Mule
  • Marie-Odile Bluker
  • Eric Olivier Boyer
  • Emmanuella Begue
  • Jean David Hoarau
  • Benédicte Sincere
  • Gérald Rosthone Nill Payet
  • Françoise Garaios

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Possession

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa MIRANVILLE
Vanessa MIRANVILLE (Ballotage) LA POSSESSION EN ACTION 2026 		5 370 41,94%
Erick FONTAINE
Erick FONTAINE (Ballotage) LE CHANGEMENT C'EST NOUS 		2 511 19,61%
Philippe Roland ROBERT
Philippe Roland ROBERT (Ballotage) LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E 		1 793 14,00%
Vincent RIVIERE
Vincent RIVIERE (Ballotage) DEMAIN ENSEMBLE 		1 676 13,09%
Gilles Bruno Antoine HUBERT
Gilles Bruno Antoine HUBERT LA POSSESSION PAR PASSION 		949 7,41%
Jerome TESTAN
Jerome TESTAN FORCES POSSESSIONNAISES 		505 3,94%
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 50,20%
Taux d'abstention 49,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 13 256

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de La Réunion ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout à La Réunion. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de la Possession

En savoir plus sur La Possession