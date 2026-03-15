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19:21 - Le poids démographique et économique de la Possession aux municipales A mi-chemin des municipales, La Possession regorge de diversité et d'activités. Avec ses 36 390 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 130 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,10%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 319 résidents étrangers, représentant 0,88% de la population, favorisent cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 811 €/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,56%, révélant une situation économique en demi-teinte. À la Possession, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Quels résultats du RN à la Possession avant les municipales ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des élections locales à la Possession il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 20,08% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 54,18% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 10,23% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à la Possession comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 27,91% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 23,87% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,34% lors du vote définitif.

16:58 - Possession : 47,80 % de votants aux dernières municipales En ce jour de municipales 2026 à la Possession, la mobilisation sera scrutée. La mobilisation atteignait 47,80 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, bon nombre d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid. La présidentielle de 2022 a d'ailleurs enregistré une participation de 55,97 %. En 2022, les législatives livraient pour leur part une participation de 25,29 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 43,50 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes avaient fait venir 24,52 % des électeurs. Ce retour sur la participation depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Possession : le vote des électeurs l'année de la dissolution Karine Lebon (Union de la gauche) avait enlevé au premier tour des élections des députés à la Possession suite à la dissolution en 2024 avec 44,63%. Christelle Begue (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 23,87%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Karine Lebon culminant à 66,66% des votes dans la commune. Le scrutin des Européennes quelques semaines plus tôt à la Possession avait cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (27,91%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 20,29% des voix. .

14:57 - À la Possession, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de La Possession portaient leur choix sur Karine Lebon (DVG) avec 37,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karine Lebon virant de nouveau en tête avec 66,41% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Possession quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 42,62% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 20,08%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,18% pour Marine Le Pen, contre 45,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Élections municipales à la Possession : des impôts stables au centre de la campagne Si on analyse la fiscalité de la Possession, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 24,79 % en 2024 (relevé le plus récent), ce qui représente un montant de 551 210 € la même année, contre 7 749 940 € récoltés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à la Possession a évolué pour se fixer à 48,68 % en 2024 (contre 30,72 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à la Possession s'est chiffrée à 804 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 838 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à la Possession Dans la commune de la Possession, les forces politiques en présence sont encore à ce jour façonnées par le résultat des dernières municipales en date. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Vanessa Miranville (Divers gauche) a viré en tête avec 45,24% des soutiens. À ses trousses, Philippe Robert (Divers gauche) a engrangé 29,06% des suffrages. Une marge large. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard. Vanessa Miranville l'a finalement emporté avec 7 400 suffrages (64,87%), face à Philippe Robert s'adjugeant 35,12% des votants. La logique a prévalu, le fossé se confirmant pour aboutir à un résultat irréfutable. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, engrangeant 2 553 voix supplémentaires entre les deux tours.