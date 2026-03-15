Résultat municipale 2026 à la Possession (97419) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Possession a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Possession, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Possession [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vanessa MIRANVILLE
Vanessa MIRANVILLE LA POSSESSION EN ACTION 2026 		5 370 41,94%
Erick FONTAINE
Erick FONTAINE LE CHANGEMENT C'EST NOUS 		2 511 19,61%
Philippe Roland ROBERT
Philippe Roland ROBERT LA POSSESSION, UNE VILLE POUR TOUS, UN AVENIR POUR CHACUN-E 		1 793 14,00%
Vincent RIVIERE
Vincent RIVIERE DEMAIN ENSEMBLE 		1 676 13,09%
Gilles Bruno Antoine HUBERT
Gilles Bruno Antoine HUBERT LA POSSESSION PAR PASSION 		949 7,41%
Jerome TESTAN
Jerome TESTAN FORCES POSSESSIONNAISES 		505 3,94%
Participation au scrutin La Possession
Taux de participation 50,22%
Taux d'abstention 49,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Nombre de votants 13 256

Source : ministère de l’Intérieur

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