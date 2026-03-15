Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Queue-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Queue-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à la Queue-en-Brie
13:09 - Les résultats des dernières municipales à la Queue-en-Brie
S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à la Queue-en-Brie peut être édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Paul Faure-Soulet (Les Républicains) a terminé en tête en recueillant 1 404 soutiens (54,31%). Deuxième, Philippe Chrétien (Divers gauche) a recueilli 35,35% des bulletins valides. Danielle Molinier Verchere (La République en marche) suivait, rassemblant 10,32% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Queue-en-Brie, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour remettre en cause cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à la Queue-en-Brie
Les municipales 2026 doivent permettre aux 7 263 électeurs de la Queue-en-Brie d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Consultez ci-dessous tous les candidats aux municipales à la Queue-en-Brie. Retenez également que les 8 bureaux de vote de l'agglomération de la Queue-en-Brie fermeront à 20 heures en prévision du dépouillement. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections à la Queue-en-Brie dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie
|Tête de listeListe
|
Mickael Andrea
Liste Divers
LE MOUVEMENT CAUDACIEN
|
|
Karine Bastier
Liste des Républicains
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE
|
|
Stephanie Lynseele
Liste d'union à gauche
LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Faure-Soulet (26 élus) 2020 encore plus d'audace
|1 404
|54,31%
|
|Philippe Chrétien (6 élus) Gauche caudacienne ecologique et citoyenne
|914
|35,35%
|
|Danielle Molinier Verchere (1 élu) Demain ma ville
|267
|10,32%
|
|Participation au scrutin
|La Queue-en-Brie
|Taux de participation
|37,70%
|Taux d'abstention
|62,30%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 671
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Faure-Soulet (25 élus) Ensemble agissons pour la queue-en-brie
|1 932
|45,37%
|
|Jean-Jacques Darves (7 élus) Une ville verte et solidaire, continuons ensemble
|1 924
|45,18%
|
|Danielle Molinier-Verchere (1 élu) Pour une ville innovante, verte et solidaire
|402
|9,44%
|
|Participation au scrutin
|La Queue-en-Brie
|Taux de participation
|56,95%
|Taux d'abstention
|43,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|4 356
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Darves Une ville verte et solidaire, continuons ensemble
|1 793
|43,88%
|Jean-Paul Faure-Soulet Ensemble agissons pour la queue-en-brie
|1 608
|39,35%
|Danielle Molinier-Verchere Pour une ville innovante, verte et solidaire
|685
|16,76%
|Participation au scrutin
|La Queue-en-Brie
|Taux de participation
|55,08%
|Taux d'abstention
|44,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,01%
|Nombre de votants
|4 213
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