Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie

Tête de listeListe
Mickael Andrea
Mickael Andrea Liste Divers
LE MOUVEMENT CAUDACIEN
  • Mickael Andrea
  • Martine Zaïdane
  • David Da Silva Tadeu
  • Katia Nardone
  • Laurent Huber
  • Patricia Chapellier
  • David Minard
  • Chantal Thepaut
  • Philippe Michaut
  • Marlène Oliveira
  • Hasimanjaka Ramaro
  • Sylviane Blais
  • Henri Batista
  • Isabelle Colli
  • Samir Benbelkacem
  • Aurélie Dupire
  • Philippe Cachet
  • Sandra Ferreira
  • Etienne Carlier
  • Laurence Ghnassia
  • Jean-Yves Huber
  • Isabelle Grosjean
  • Stéphane Lam
  • Françoise Jolivet
  • Sylvain Lamoise
  • Séverine Levesque
  • Joël Leclerc
  • Sandra Raoul-Batista
  • Dylan Monteiro
  • Isabelle Schofer
  • Georges Oliveira
  • Marie To
  • Johann Patin
  • Carine Valoserana
  • Alain Sansot
Karine Bastier
Karine Bastier Liste des Républicains
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE
  • Karine Bastier
  • Jean-Raphaël Sessa
  • Malika Ouazziz
  • Pascal Avez
  • Ana de Almeida
  • Francis Grisvard
  • Marie-Claude Gay
  • Muguet Ngombé
  • Maximilienne Deffon
  • Pascal Rohaut
  • Rabia Daas
  • Adil Bouhafa
  • Christine Dégremont
  • Hubert Salmon
  • Angélique Bride
  • Stéphane Bepoix
  • Cristel Rodrigues
  • Eduardo Gonçalves Da Silva
  • Diane Marnier
  • Gelindo Ribolla
  • Lamis Bakfalouni
  • Olivier Akangay
  • Chloe Sessa
  • Damien Bosseur
  • Mélanie Ebrahim
  • Zitouni Kerkadene
  • Sarany Lim
  • Franck Almeida
  • Pauline Glaume
  • Arthur Duzer
  • Lévana Allal
  • Arnaud Pechard
  • Carole Crispel
  • José Vilela
  • Virginie Brousse
Stephanie Lynseele
Stephanie Lynseele Liste d'union à gauche
LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
  • Stephanie Lynseele
  • Olivier Sangoi
  • Sophie Suard
  • Philippe Chretien
  • Sophie Damerval
  • Julien Giral
  • Amandine Rey
  • Benjamin Hobbs
  • Martine Macia
  • Nicolas Tetart
  • Iness Sehrane
  • Sylvain Peureux
  • Fabienne Kaufmann
  • Denis Lecoffre
  • Sophie Hobbs
  • Ivan Ugoletti
  • Imane Ahrour
  • Gregoire Candé
  • Selina Beouche
  • Hervé Joab
  • Kenza Sehrane
  • Quentin Suard
  • Sabrina Rodde
  • Philippe Eveno
  • Stephanie Maigre-Touchet
  • Benjamin Coubard-Millot
  • Bernadette Vialard
  • Jean Moulin
  • Florence Ortiou
  • Michel Macia
  • Léa Damerval
  • Gérard Le Gendre
  • Paola Cancellieri
  • Jean-Christian Boyer
  • Monique Corouge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Faure-Soulet
Jean-Paul Faure-Soulet (26 élus) 2020 encore plus d'audace 		1 404 54,31%
  • Jean-Paul Faure-Soulet
  • Karine Bastier
  • Alain Comparot
  • Marie-Claude Gay
  • Jean Sessa
  • Ana De Almeida
  • Philippe Mouchard
  • Malika Ouazziz
  • Florent Wothor
  • Laurine Daougabel
  • Pascal Rohaut
  • Hélène Maisch
  • Muguet Ngombe
  • Virginie Andre
  • Philippe Vieira
  • Mathilde Daougabel
  • Zitouni Kerkadene
  • Maximilienne Deffon
  • Hubert Salmon
  • Pauline Glaume
  • Francis Grisvard
  • Sarany Ly Song Veng
  • Claude Trannet
  • Stéphanie Godefroy
  • Abdarazak Nhari
  • Cindy Domingos
Philippe Chrétien
Philippe Chrétien (6 élus) Gauche caudacienne ecologique et citoyenne 		914 35,35%
  • Philippe Chrétien
  • Martine Aubry
  • Olivier Sangoi
  • Myriam Lambert
  • Martial Prouheze
  • Stéphanie Sebart
Danielle Molinier Verchere
Danielle Molinier Verchere (1 élu) Demain ma ville 		267 10,32%
  • Danielle Molinier Verchere
Participation au scrutin La Queue-en-Brie
Taux de participation 37,70%
Taux d'abstention 62,30%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 671

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Faure-Soulet
Jean-Paul Faure-Soulet (25 élus) Ensemble agissons pour la queue-en-brie 		1 932 45,37%
  • Jean-Paul Faure-Soulet
  • Karine Bastier
  • Alain Nieto
  • Marie-Claude Gay
  • Jean-Raphael Sessa
  • Ana De Almeida
  • Alain Comparot
  • Malika Ouazziz
  • Philippe Mouchard
  • Laurine Daougabel
  • Benjamin Lechene
  • Claire Iffli-Legorgeu
  • Bastien Zemb
  • Annick Massabo
  • Muguet Ngombe
  • Mathilde Daougabel
  • Robert Novel
  • Michèle Mendes
  • Philippe Vieira
  • Maximilienne Deffon
  • Hubert Salmon
  • Michelle Henry Le Bail
  • Florent Wothor
  • Sarany Ly Song Veng
  • Steven Macé
Jean-Jacques Darves
Jean-Jacques Darves (7 élus) Une ville verte et solidaire, continuons ensemble 		1 924 45,18%
  • Jean-Jacques Darves
  • Martine Aubry
  • Olivier Sangoi
  • Martine Gurtler
  • Philippe Chretien
  • Martine Macia
  • Zakaria Zaidane
Danielle Molinier-Verchere
Danielle Molinier-Verchere (1 élu) Pour une ville innovante, verte et solidaire 		402 9,44%
  • Danielle Molinier-Verchere
Participation au scrutin La Queue-en-Brie
Taux de participation 56,95%
Taux d'abstention 43,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 4 356

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Darves
Jean-Jacques Darves Une ville verte et solidaire, continuons ensemble 		1 793 43,88%
Jean-Paul Faure-Soulet
Jean-Paul Faure-Soulet Ensemble agissons pour la queue-en-brie 		1 608 39,35%
Danielle Molinier-Verchere
Danielle Molinier-Verchere Pour une ville innovante, verte et solidaire 		685 16,76%
Participation au scrutin La Queue-en-Brie
Taux de participation 55,08%
Taux d'abstention 44,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Nombre de votants 4 213

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