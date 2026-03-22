Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Queue-en-Brie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Queue-en-Brie.
L'actu des élections municipales 2026 à la Queue-en-Brie
11:50 - Karine Bastier, Mickael Andrea et Stephanie Lynseele forment le trio de tête à la Queue-en-Brie
Karine Bastier (Les Républicains) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à la Queue-en-Brie dimanche dernier, avec 48,98 % des bulletins valides. Derrière, Mickael Andrea s'est classé deuxième avec 29,47 %. Le match a abouti à un ascendant très fort de la leader. Pour compléter ce tableau, avec 21,55 %, Stephanie Lynseele (Union de la gauche) s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Queue-en-Brie, le vote a enregistré un taux d'abstention de 52,00 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Queue-en-Brie
Le deuxième tour des élections municipales à la Queue-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mickael Andrea
Liste Divers
LE MOUVEMENT CAUDACIEN
|
|
Karine Bastier
Liste des Républicains
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE
|
|
Stephanie Lynseele
Liste d'union à gauche
LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Karine BASTIER (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE
|1 659
|48,98%
|Mickael ANDREA (Ballotage) LE MOUVEMENT CAUDACIEN
|998
|29,47%
|Stephanie LYNSEELE (Ballotage) LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
|730
|21,55%
|Participation au scrutin
|La Queue-en-Brie
|Taux de participation
|48,00%
|Taux d'abstention
|52,00%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|3 487
Source : ministère de l’Intérieur
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