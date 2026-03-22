Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Queue-en-Brie

Le deuxième tour des élections municipales à la Queue-en-Brie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mickael Andrea
Mickael Andrea Liste Divers
LE MOUVEMENT CAUDACIEN
  • Mickael Andrea
  • Martine Zaïdane
  • David Da Silva Tadeu
  • Katia Nardone
  • Laurent Huber
  • Patricia Chapellier
  • David Minard
  • Chantal Thepaut
  • Philippe Michaut
  • Marlène Oliveira
  • Hasimanjaka Ramaro
  • Sylviane Blais
  • Henri Batista
  • Isabelle Colli
  • Samir Benbelkacem
  • Aurélie Dupire
  • Philippe Cachet
  • Sandra Ferreira
  • Etienne Carlier
  • Laurence Ghnassia
  • Jean-Yves Huber
  • Isabelle Grosjean
  • Stéphane Lam
  • Françoise Jolivet
  • Sylvain Lamoise
  • Séverine Levesque
  • Joël Leclerc
  • Sandra Raoul-Batista
  • Dylan Monteiro
  • Isabelle Schofer
  • Georges Oliveira
  • Marie To
  • Johann Patin
  • Carine Valoserana
  • Alain Sansot
Karine Bastier
Karine Bastier Liste des Républicains
UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE
  • Karine Bastier
  • Jean-Raphaël Sessa
  • Malika Ouazziz
  • Pascal Avez
  • Ana de Almeida
  • Francis Grisvard
  • Marie-Claude Gay
  • Muguet Ngombé
  • Maximilienne Deffon
  • Pascal Rohaut
  • Rabia Daas
  • Adil Bouhafa
  • Christine Dégremont
  • Hubert Salmon
  • Angélique Bride
  • Stéphane Bepoix
  • Cristel Rodrigues
  • Eduardo Gonçalves Da Silva
  • Diane Marnier
  • Gelindo Ribolla
  • Lamis Bakfalouni
  • Olivier Akangay
  • Chloe Sessa
  • Damien Bosseur
  • Mélanie Ebrahim
  • Zitouni Kerkadene
  • Sarany Lim
  • Franck Almeida
  • Pauline Glaume
  • Arthur Duzer
  • Lévana Allal
  • Arnaud Pechard
  • Carole Crispel
  • José Vilela
  • Virginie Brousse
Stephanie Lynseele
Stephanie Lynseele Liste d'union à gauche
LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE
  • Stephanie Lynseele
  • Olivier Sangoi
  • Sophie Suard
  • Philippe Chretien
  • Sophie Damerval
  • Julien Giral
  • Amandine Rey
  • Benjamin Hobbs
  • Martine Macia
  • Nicolas Tetart
  • Iness Sehrane
  • Sylvain Peureux
  • Fabienne Kaufmann
  • Denis Lecoffre
  • Sophie Hobbs
  • Ivan Ugoletti
  • Imane Ahrour
  • Gregoire Candé
  • Selina Beouche
  • Hervé Joab
  • Kenza Sehrane
  • Quentin Suard
  • Sabrina Rodde
  • Philippe Eveno
  • Stephanie Maigre-Touchet
  • Benjamin Coubard-Millot
  • Bernadette Vialard
  • Jean Moulin
  • Florence Ortiou
  • Michel Macia
  • Léa Damerval
  • Gérard Le Gendre
  • Paola Cancellieri
  • Jean-Christian Boyer
  • Monique Corouge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine BASTIER
Karine BASTIER (Ballotage) UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE 		1 659 48,98%
Mickael ANDREA
Mickael ANDREA (Ballotage) LE MOUVEMENT CAUDACIEN 		998 29,47%
Stephanie LYNSEELE
Stephanie LYNSEELE (Ballotage) LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE 		730 21,55%
Participation au scrutin La Queue-en-Brie
Taux de participation 48,00%
Taux d'abstention 52,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 487

Source : ministère de l’Intérieur

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