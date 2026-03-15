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19:21 - Comprendre l'électorat de la Queue-en-Brie : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Queue-en-Brie se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 12 074 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 704 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 418 foyers fiscaux. Dans la commune, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,76% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 1 715 résidents étrangers, représentant 14,20% de la population, participent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,62%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 34 254 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. À la Queue-en-Brie, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à la Queue-en-Brie Le parti d'extrême droite était resté en retrait lors de l'élection municipale à la Queue-en-Brie il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 19,85% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 38,09% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 17,45% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à la Queue-en-Brie comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 29,17% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 32,23% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,48% le dimanche suivant.

16:58 - À la Queue-en-Brie, 37,70 % de participation aux dernières municipales En ce jour de municipales 2026 à la Queue-en-Brie, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 62,30 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer en raison de la pandémie du Covid. Le scrutin municipal reste pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français votent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 24,91 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait de son côté 51,74 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 35,62 %, contre 56,19 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres semblent former une zone souvent détournée des bureaux de vote par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Queue-en-Brie : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de la Queue-en-Brie avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 29,17% des votes. Adel Amara (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à la Queue-en-Brie après la dissolution avec 33,80%. Alain Philippet (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 32,23%. Le second round n'a pas changé grand chose, Adel Amara culminant à 36,84% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de la La Queue-en-Brie a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre résolument de gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de la Queue-en-Brie s'était massivement ancrée à la gauche Lors des législatives de 2022, les votants de La Queue-en-Brie soutenaient en priorité Mirabelle Lemaire (Nupes) avec 32,22% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Maud Petit (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 52,20%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de La Queue-en-Brie votaient par ailleurs en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (28,00%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 27,21%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,91% pour Emmanuel Macron, contre 38,09% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi La Queue-en-Brie comme un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Les contribuables de la Queue-en-Brie se prononceront-ils sur les impôts ? S'agissant de la pression fiscale de la Queue-en-Brie, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a représenté 1 130 € en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 423 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 37,98 % en 2024 (contre 23,49 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 192 200 euros en 2024. Un produit qui est loin des 5 211 930 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 29,21 %. La taxe ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats des dernières municipales à la Queue-en-Brie S'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à la Queue-en-Brie peut être édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-Paul Faure-Soulet (Les Républicains) a terminé en tête en recueillant 1 404 soutiens (54,31%). Deuxième, Philippe Chrétien (Divers gauche) a recueilli 35,35% des bulletins valides. Danielle Molinier Verchere (La République en marche) suivait, rassemblant 10,32% des électeurs. Ce succès d'emblée du candidat Les Républicains a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Queue-en-Brie, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Les opposants devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche pour remettre en cause cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.