Résultat municipale 2026 à la Queue-en-Brie (94510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Queue-en-Brie a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Queue-en-Brie, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-en-Brie [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Karine BASTIER
Karine BASTIER UN SOUFFLE NOUVEAU POUR LA QUEUE-EN-BRIE 		1 659 48,98%
Mickael ANDREA
Mickael ANDREA LE MOUVEMENT CAUDACIEN 		998 29,47%
Stephanie LYNSEELE
Stephanie LYNSEELE LA GAUCHE CAUDACIENNE ECOLOGIQUE ET CITOYENNE 		730 21,55%
Participation au scrutin La Queue-en-Brie
Taux de participation 48,00%
Taux d'abstention 52,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 3 487

Source : ministère de l’Intérieur

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