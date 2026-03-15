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19:20 - Les enjeux locaux de la Queue-les-Yvelines : tour d'horizon démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Queue-les-Yvelines, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 27,02% de cadres pour 2 505 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 229 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 36% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,34% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 151 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 9,22%, contribue à son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 571,86 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. À la Queue-les-Yvelines, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - La progression du vote RN RN à la Queue-les-Yvelines avant les municipales 2026 Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste pour la dernière bataille municipale à la Queue-les-Yvelines il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 19,16% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 31,91% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 12,39% au ticket lepéniste au tour 1. Un score insuffisant, à la Queue-les-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 27,29% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 29,44% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,17% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à la Queue-les-Yvelines L'abstention des électeurs à la Queue-les-Yvelines constituera l'un des tournants de ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 49,06 % lors du premier round, une abstention modeste. 814 votants s'étaient à l'inverse déplacés, en pleine épidémie de Covid à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre fixé à 18,62 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 41,27 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,66 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,88 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à la Queue-les-Yvelines L'orientation des électeurs de la La Queue-les-Yvelines a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,29%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à la Queue-les-Yvelines avaient ensuite propulsé aux avants-postes Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avec 37,60% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 29,44%. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurore Bergé culminant à 53,28% des voix dans la localité.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à la Queue-les-Yvelines ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Queue-les-Yvelines était en effet marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 37,52% des inscrits, tandis que Marine Le Pen rassemblait 19,16%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en livrant 68,09% pour Emmanuel Macron, contre 31,91% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Queue-les-Yvelines plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 40,96% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurore Bergé virant de nouveau en tête avec 68,33% des voix.

12:58 - Fiscalité en hausse à la Queue-les-Yvelines : quel impact sur les municipales À la Queue-les-Yvelines, pour ce qui est des contributions locales, le produit fiscal par ménage s'est établi à 933 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 573 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à 25,01 % en 2024 (contre près de 11,01 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 40 150 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 273 900 euros engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 6,53 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 à la Queue-les-Yvelines : des résultats scellés dès le premier tour Les résultats des précédentes municipales à la Queue-les-Yvelines ont fourni un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Laurent Louesdon a dominé le scrutin en obtenant 57,01% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Michel Verenneman a obtenu 346 voix (42,98%). Cette victoire au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Queue-les-Yvelines, ce décor a immanquablement influencé les états-majors politiques. La tâche s'annonce colossale ce dimanche pour l'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.