Résultat municipale 2026 à la Queue-les-Yvelines (78940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Queue-les-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Queue-les-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Queue-les-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard PATIN
Gérard PATIN (18 élus) Agir Autrement 		546 50,32%
  • Gérard PATIN
  • Hayat KUNA
  • Pierre-Marie MICHEL
  • Sabine VASSEUR
  • Jean-François DORNIER
  • Françoise BOUSSICOT
  • Aymeric EXIBARD
  • Brigitte FOMBA
  • Hervé BIENVENU
  • Camille TERRIER
  • Anicet TAGNE
  • Virginie MERIC
  • Olivier D'HUEPPE
  • Stéphanie TEIXEIRA
  • Stéphane KUNA
  • Sabrina DORNIER
  • Stéphane COUPIAC
  • Valérie GONNORD
Laurent LOUESDON
Laurent LOUESDON (5 élus) Plus Loin, Ensemble 		539 49,68%
  • Laurent LOUESDON
  • Pascale VIEILLY
  • Antonio GONCALVES
  • Annie CONNÉTABLE
  • Arnaud BRETON
Participation au scrutin La Queue-les-Yvelines
Taux de participation 61,60%
Taux d'abstention 38,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Nombre de votants 1 102

Source : ministère de l’Intérieur

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