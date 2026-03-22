Résultat municipale 2026 à la Richardais (35780) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Richardais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Richardais, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Richardais [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues BRAULT (18 élus) ENSEMBLE POUR LA RICHARDAIS
|785
|50,22%
|
|Jean-Luc OHIER (5 élus) AGIR POUR LA RICHARDAIS
|670
|42,87%
|
|Nicolas GUIVARC'H Voies communes La Richardais
|108
|6,91%
|Participation au scrutin
|La Richardais
|Taux de participation
|67,23%
|Taux d'abstention
|32,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|1 584
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Richardais - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hugues BRAULT (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA RICHARDAIS
|677
|45,62%
|Jean-Luc OHIER (Ballotage) AGIR POUR LA RICHARDAIS
|650
|43,80%
|Nicolas GUIVARC'H (Ballotage) Voies communes La Richardais
|157
|10,58%
|Participation au scrutin
|La Richardais
|Taux de participation
|64,64%
|Taux d'abstention
|35,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Nombre de votants
|1 523
Election municipale 2026 à la Richardais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Richardais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Richardais.
L'actu des élections municipales 2026 à la Richardais
18:38 - Comment a voté Richardais l'année de la dissolution ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de la Richardais portaient leur choix sur Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) avec 39,77% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Luc Bourgeaux culminant à 67,38% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du scrutin européen en amont, les citoyens de la Richardais avaient cette fois poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,08% des inscrits. La situation politique de la Richardais a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une terre centriste, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à la Richardais
Les résultats des précédentes municipales à la Richardais ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Unique liste en présence, la liste menée par Pierre Contin a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à la Richardais, cette géographie électorale pose les bases. Au moment des résultats des municipales à la Richardais, l'attention se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. La liste des candidats fournit certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des municipales de la Richardais
Comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour communiquées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, le choix final se joue donc ce dimanche entre la liste "Ensemble Pour La Richardais" emmenée par Hugues Brault, Jean-Luc Ohier et sa liste "Agir Pour La Richardais" et Nicolas Guivarc'h, à la tête de "Voies Communes La Richardais". Les électeurs de la commune pourront se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 3 bureaux de vote de la Richardais, afin de faire leur choix.
11:59 - Hugues Brault, Jean-Luc Ohier et Nicolas Guivarc'h forment le trio de tête à la Richardais
A l'ouverture de l'élection municipale à la Richardais, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 35,36 %. Pour ce premier tour, c'est Hugues Brault qui a pris l'avantage en récoltant 45,62 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Luc Ohier a pris la position de dauphin avec 43,80 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Par ailleurs, avec 10,58 %, Nicolas Guivarc'h a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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