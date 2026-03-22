Résultat municipale 2026 à la Richardais (35780) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Richardais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Richardais, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Richardais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues BRAULT
Hugues BRAULT (18 élus) ENSEMBLE POUR LA RICHARDAIS 		785 50,22%
  • Hugues BRAULT
  • Valérie LEROY
  • Henri-Luc MOUGEL
  • Sylvie GRIGNON-SINAY
  • Philippe MEHOUAS
  • Roselyne TESSARO
  • Yannick MARSAC
  • Nelly GARNIER
  • Hervé-Pierre MALTRUD
  • Catherine CARNET
  • Hubert HELEUX
  • Marie-Noëlle DOGUÉ
  • Fabrice VIDEAU
  • Roselyne RANVEL
  • Denis DUPOIRON
  • Véronique GROUALLE
  • Yves COUSTILLET
  • Clothilde DUPONT
Jean-Luc OHIER
Jean-Luc OHIER (5 élus) AGIR POUR LA RICHARDAIS 		670 42,87%
  • Jean-Luc OHIER
  • Adina CRISAN-REVOL
  • Olivier PERSON
  • Nathalie THEUER-BOUBAYA
  • Jean-Jacques MEURY
Nicolas GUIVARC'H
Nicolas GUIVARC'H Voies communes La Richardais 		108 6,91%
Participation au scrutin La Richardais
Taux de participation 67,23%
Taux d'abstention 32,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 1 584

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à la Richardais - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hugues BRAULT
Hugues BRAULT (Ballotage) ENSEMBLE POUR LA RICHARDAIS 		677 45,62%
Jean-Luc OHIER
Jean-Luc OHIER (Ballotage) AGIR POUR LA RICHARDAIS 		650 43,80%
Nicolas GUIVARC'H
Nicolas GUIVARC'H (Ballotage) Voies communes La Richardais 		157 10,58%
Participation au scrutin La Richardais
Taux de participation 64,64%
Taux d'abstention 35,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 1 523

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