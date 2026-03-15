Résultat de l'élection municipale 2026 à la Riche : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Riche

Tête de listeListe
Sébastien Clément
Sébastien Clément Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR LA RICHE
  • Sébastien Clément
  • Armelle Audin
  • Sébastien Cassier
  • Zohra Khane
  • François Jourdran
  • Caroline Travers
  • Xavier de Maillard
  • Muriel Metivier
  • François Legros
  • Dominique Foucre
  • Georges Drumont
  • Cécile Montot
  • Vladimir Richardeau
  • Fatima Toumi
  • Yann Vasselin
  • Sabine Pingaud
  • Jacques-Yves Campion
  • Anna Della Rosa
  • Madjid Rehane
  • Françoise Goron
  • Vincent Corvoisier
  • Naïma Derradji
  • Zakaria Bechikh
  • Peggy Gratelle
  • Bastien Launay
  • Myriam Voisin
  • Alain Rioux
  • Martine Vergeot
  • Franck Tabesse
  • Catherine Leclercq
  • Ronan Kervella
  • Janelle Crespin
  • Jean-Louis Dewaele
  • Claudie Rozas
  • Patrick Sottejeau
Wilfried Schwartz
Wilfried Schwartz Liste divers gauche
LA RICHE EN COMMUN
  • Wilfried Schwartz
  • Noemie Soares
  • Christophe Chalaye
  • Catherine Rivière
  • Dimitri Mesnieres
  • Christine Breysse
  • Benjamin Sauvage
  • Nawel Ziadi
  • Philippe Plantard
  • Virginie Saussereau
  • Adel Dridi
  • Samia Nezzar
  • Xavier Leduc
  • Margaux Muller
  • Adrien Paulzac
  • Evelyne Yvonne Garnier
  • Adel Berradja
  • Marielle Zeitoun
  • Victor Rolland
  • Joana Maria Correia
  • Nicolas Rouiller
  • Marie Douard
  • Gerard Michel Legay
  • Marie-Christine Darcier
  • Etienne Nkazi
  • Marie-Pierre Georget
  • Vivian Vergne
  • Francoise Jacoud
  • Yannick Lucas
  • Marie Lascombes
  • Philippe Alves
  • Monique Tarou
  • Amadou Sadikk N'Dongo
  • Carole Simonet
  • Jean Claude Blanchard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfried Schwartz
Wilfried Schwartz (30 élus) La riche en commun 		1 936 76,94%
  • Wilfried Schwartz
  • Armelle Audin
  • Filipe Ferreira Pousos
  • Marie-Christine Darcier
  • Sébastien Clement
  • Noura Kenani
  • Dominique Defives
  • Rabia Hadjidj-Bouakkaz
  • Charles Thiou
  • Laure Girard
  • Habib Bahnes
  • Martine Allain
  • Damien Mateos
  • Isabel Rodrigues-Teixeira
  • Frédéric Domingo
  • Nataliya Natal
  • Mathias Raimbaud
  • Nadine Germond
  • Philippe Plantard
  • Christine, Marie-Paule Breysse
  • Christian Seisen
  • Ghislaine Plot Mureau
  • Alain Pachet
  • Sheryse Kuevi
  • Christophe Chalaye
  • Magalie Alzon
  • Abdelmadjid Chelghaf
  • Sophie Auclair
  • Florent Barbault
  • Anna Della-Rosa
Patrice Autant
Patrice Autant (3 élus) La riche est notre avenir portons-le ensemble 		580 23,05%
  • Patrice Autant
  • Cécile Montot
  • David Doulet
Participation au scrutin La Riche
Taux de participation 40,82%
Taux d'abstention 59,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 642

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfried Schwartz
Wilfried Schwartz (26 élus) Pour la riche choisissons notre avenir 		1 847 54,56%
  • Wilfried Schwartz
  • Martine Allain
  • Daniel Langé
  • Isabel Teixeira
  • Sébastien Clement
  • Rabia Hadjidj-Bouakkaz
  • Alain Michel
  • Armelle Audin
  • Alain Bouin
  • Nadia Jebari
  • Filipe Ferreira Pousos
  • Noura Kenani
  • Jean-Pierre Tolochard
  • Claudie Rozas
  • Frédéric Domingo
  • Nadine Germond
  • Patrick Sottejeau
  • Ghislaine Plot-Mureau
  • Smail Boulamlouj
  • Anna Della-Rosa
  • Philippe Plantard
  • Anne-Françoise Orliac
  • Florent Barbault
  • Souad Bourass-Bensaid
  • Wiebe De Jong
  • Florence Bottemine
Nathalie Touret
Nathalie Touret (7 élus) La riche avec vous 		1 538 45,43%
  • Nathalie Touret
  • Eric Fandant
  • Cécile Montot
  • Gérard Tessier
  • Fabienne Vioux
  • David Doulet
  • Christiane Esnard
Participation au scrutin La Riche
Taux de participation 58,45%
Taux d'abstention 41,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 3 525

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Wilfried Schwartz
Wilfried Schwartz Pour la riche choisissons notre avenir 		1 588 49,71%
Nathalie Touret
Nathalie Touret La riche avec vous 		1 270 39,76%
Jean-Henri Boivin
Jean-Henri Boivin La riche ensemble 		336 10,51%
Participation au scrutin La Riche
Taux de participation 56,13%
Taux d'abstention 43,87%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,64%
Nombre de votants 3 385

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