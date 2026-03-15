Résultat de l'élection municipale 2026 à la Riche : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Riche [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Riche sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Riche.
L'actu des élections municipales 2026 à la Riche
13:10 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à la Riche
Il peut se révéler édifiant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à la Riche. Dès le premier tour, Wilfried Schwartz (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 76,94% des suffrages. Juste derrière, Patrice Autant (Divers droite) a recueilli 580 voix (23,05%). Cette victoire écrasante de Wilfried Schwartz a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Riche, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 6 bureaux de vote à la Riche ?
Les 6 bureaux de vote de la ville de la Riche sont ouverts jusqu'à 19 heures pour permettre aux citoyens de faire leur choix. En 2026, les votants de la Riche sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? Découvrez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à la Riche. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Riche
|Tête de listeListe
|
Sébastien Clément
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR LA RICHE
|
|
Wilfried Schwartz
Liste divers gauche
LA RICHE EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Wilfried Schwartz (30 élus) La riche en commun
|1 936
|76,94%
|
|Patrice Autant (3 élus) La riche est notre avenir portons-le ensemble
|580
|23,05%
|
|Participation au scrutin
|La Riche
|Taux de participation
|40,82%
|Taux d'abstention
|59,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 642
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Wilfried Schwartz (26 élus) Pour la riche choisissons notre avenir
|1 847
|54,56%
|
|Nathalie Touret (7 élus) La riche avec vous
|1 538
|45,43%
|
|Participation au scrutin
|La Riche
|Taux de participation
|58,45%
|Taux d'abstention
|41,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|3 525
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Wilfried Schwartz Pour la riche choisissons notre avenir
|1 588
|49,71%
|Nathalie Touret La riche avec vous
|1 270
|39,76%
|Jean-Henri Boivin La riche ensemble
|336
|10,51%
|Participation au scrutin
|La Riche
|Taux de participation
|56,13%
|Taux d'abstention
|43,87%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,64%
|Nombre de votants
|3 385
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