Résultat de l'élection municipale 2026 à la Riche : les infos en direct

Programme de Wilfried Schwartz à La Riche (LA RICHE EN COMMUN)

Engagement pour la santé

Le projet inclut la création d'une Maison de santé pluridisciplinaire pour attirer de nouveaux soignants et spécialistes. Un réseau d'entraide pour les seniors sera développé pour les aider dans leurs démarches administratives et offrir des services comme le portage de repas. De plus, des aides énergétiques et à la rénovation thermique des logements seront mises en place pour soutenir les foyers larichois.

Propreté et sécurité

Un plan "Quartiers 100% propres" sera instauré pour nettoyer rapidement les dépôts sauvages et lutter contre les incivilités. La sécurisation des voies, notamment dans la zone industrielle St Cosme, est une priorité pour garantir la sécurité des habitants. Des "Rues Scolaires" seront également mises en place pour protéger les enfants et lutter contre les rodéos.

Éducation et jeunesse

La rénovation des écoles et de la cantine vise à offrir un cadre moderne et adapté aux élèves. Une nouvelle école maternelle sera construite en centre-ville pour répondre aux besoins des familles. Un concours d'éloquence, le grand oral citoyen, sera initié pour promouvoir la culture et la mémoire locale.

Mobilité et urbanisme

Le projet d'un tramway direct vers la gare de Tours est prévu pour améliorer la mobilité des Larichois. La revitalisation du centre-ville et la réactivation du schéma cyclable sont également des priorités. Un projet pour le centre commercial à La Riche Soleil sera soutenu pour en faire un espace d'expression et d'innovation.