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19:21 - Démographie et politique à la Riche, un lien étroit La composition démographique et le contexte socio-économique de la Riche déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans la ville, 41% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 25,31% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (73,20%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4449 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,43% et d'une population étrangère de 8,52% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 11,70% à la Riche, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à la Riche ? Le parti nationaliste restait loin du podium lors des élections municipales à la Riche en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 16,37% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,30% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 13,39% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à la Riche comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 20,08% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 22,58% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 28,57% lors du vote définitif.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à la Riche aux dernières élections ? Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à la Riche, l'abstention touchait 59,18 % des électeurs, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que bon nombre d'électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 26,27 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 47,91 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,24 %, loin des 50,63 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée marquée par l'abstention. Pour cette élection municipale, cette donnée à la Riche sera en conséquence déterminante dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à la Riche ? Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Laurent Baumel (Union de la gauche) en tête avec 44,12% au premier tour, devant Fabienne Colboc (Majorité présidentielle) avec 26,23%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Baumel culminant à 71,43% des suffrages exprimés dans la localité. À l'occasion du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs de la Riche avaient cette fois donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 20,08% des votes. La physionomie politique de la La Riche a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un secteur très ancré à gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une zone de flou électoral.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à la Riche : les points à retenir La physionomie politique de La Riche laisse apparaître un territoire fortement orienté à gauche. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à la Riche était en effet marquée par l'avance de Jean-Luc Mélenchon avec 29,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 28,72%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 70,70% pour Emmanuel Macron, contre 29,30% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de La Riche plébiscitaient Laurent Baumel (Nupes) avec 41,08% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 57,29% des suffrages.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les chiffres de la Riche Tandis que les impôts locaux ont grimpé à la Riche entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,99 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 262 410 €, contre 2,75892 millions d'euros récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à la Riche atteint désormais un peu moins de 43,55 % en 2024 (contre 27,07 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à la Riche s'est établi à 970 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 948 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à la Riche Il peut se révéler édifiant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à la Riche. Dès le premier tour, Wilfried Schwartz (Divers gauche) a imposé son rythme en totalisant 76,94% des suffrages. Juste derrière, Patrice Autant (Divers droite) a recueilli 580 voix (23,05%). Cette victoire écrasante de Wilfried Schwartz a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à la Riche, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Renverser une majorité d'une telle ampleur constituera un challenge titanesque pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.