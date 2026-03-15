Résultat municipale 2026 à la Riche (37520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Riche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Riche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Riche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien CLÉMENT
Sébastien CLÉMENT (27 élus) ENSEMBLE POUR LA RICHE 		2 431 64,38%
  • Sébastien CLÉMENT
  • Armelle AUDIN
  • Sébastien CASSIER
  • Zohra KHANE
  • François JOURDRAN
  • Caroline TRAVERS
  • Xavier DE MAILLARD
  • Muriel METIVIER
  • François LEGROS
  • Dominique FOUCRE
  • Georges DRUMONT
  • Cécile MONTOT
  • Vladimir RICHARDEAU
  • Fatima TOUMI
  • Yann VASSELIN
  • Sabine PINGAUD
  • Jacques-Yves CAMPION
  • Anna DELLA ROSA
  • Madjid REHANE
  • Françoise GORON
  • Vincent CORVOISIER
  • Naïma DERRADJI
  • Zakaria BECHIKH
  • Peggy GRATELLE
  • Bastien LAUNAY
  • Myriam VOISIN
  • Alain RIOUX
Wilfried SCHWARTZ
Wilfried SCHWARTZ (6 élus) LA RICHE EN COMMUN 		1 345 35,62%
  • Wilfried SCHWARTZ
  • Noemie SOARES
  • Christophe CHALAYE
  • Catherine RIVIÈRE
  • Dimitri MESNIERES
  • Christine BREYSSE
Participation au scrutin La Riche
Taux de participation 58,10%
Taux d'abstention 41,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,95%
Nombre de votants 3 951

Source : ministère de l’Intérieur

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