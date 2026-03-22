Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-Blanche

Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-Blanche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Maillet
Guillaume Maillet Divers
Agissons pour une commune qui vous ressemble
  • Guillaume Maillet
  • Laurence Mayade
  • Christophe Jacob
  • Caroline Prost
  • Michaël Gouyet
  • Jocelyne Peces
  • José Eduardo de Magalhaes
  • Sylvie Coupat
  • Cédric Douessin
  • Fanny Constanty
  • Alain Murigneux
  • Laure Desbordes
  • Valentin Babut
  • Morgane Charrier
  • Michaël Bonin
  • Solène Pierson
  • Valentin Lefranc
  • Dorothée Tomasi
  • Guy Manlhiot
  • Patricia Papaureille
  • Abdelali El Oualkadi
  • Béatrice Le Conte
  • Vincent Gagliano
  • Bénédicte Carpentier
  • Mounir Traïkia
Pierre Gutierrez
Pierre Gutierrez Divers
Avenir Partagé LRBG 2026
  • Pierre Gutierrez
  • Catherine Souchal
  • Pierre Micheau
  • Laurie Chalindar
  • Laurent Sabatier
  • Sylvie d'Hour
  • Christophe Foraison
  • Jenny Reynald
  • Matthieu Rousset
  • Sandra Lemasson
  • Jean-François Fauquet
  • Catherine Gutierrez
  • Nicola Morea
  • Chantal Guelin
  • Yoann Pascal Portal
  • Gloria Morea
  • Nicolas Gross
  • Agnès Cornu
  • Régis Bouguin
  • Claire Prasloix
  • Pierre Brignon
  • Claudia Rousset
  • Benoit Dethare
Gérard Vialat
Gérard Vialat Divers
UNION et ACTION au SERVICE de TOUS
  • Gérard Vialat
  • Marianne Bertolotto
  • Christian Nicolas
  • Sylviane Barra
  • Christian Ladevie
  • Véronique Defay
  • Philippe Admirand
  • Julie Piriou
  • Philippe Roland
  • Catherine Tourtoulou
  • Benoît Rico
  • Chantal Paulet
  • Jean-Louis Bonhomme
  • Murielle Boidin
  • Jean Alex-Balzarini
  • Solange Blanchard
  • Christian Stievenazzo
  • Elise Lachaud
  • Bernard Ledru
  • Stéphanie Lassalas
  • Romain Binet
  • Géraldine Chabrier
  • Henri Chatelet
  • Marie-Hélène Brunet
  • Bernard Eymond

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard VIALAT
Gérard VIALAT (Ballotage) UNION et ACTION au SERVICE de TOUS 		662 41,25%
Guillaume MAILLET
Guillaume MAILLET (Ballotage) Agissons pour une commune qui vous ressemble 		524 32,65%
Pierre GUTIERREZ
Pierre GUTIERREZ (Ballotage) Avenir Partagé LRBG 2026 		419 26,11%
Participation au scrutin La Roche-Blanche
Taux de participation 68,04%
Taux d'abstention 31,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 1 648

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Puy-de-Dôme ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Puy-de-Dôme. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de la Roche-Blanche

En savoir plus sur La Roche-Blanche