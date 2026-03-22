Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche : les résultats du 2e tour

Programme de Guillaume Maillet à La Roche-Blanche (Agissons pour une commune qui vous ressemble)

Engagement citoyen

La liste conduite par Guillaume Maillet reflète la diversité et le dynamisme de la commune. Elle est composée de 25 membres, dont 8 élus expérimentés et 17 nouveaux candidats, tous attachés aux valeurs de La Roche Blanche. L'objectif est de rassembler les énergies pour construire l'avenir de la commune en impliquant les citoyens dans le processus décisionnel.

Bien vivre ensemble

Le programme vise à favoriser des moments conviviaux et à soutenir les associations qui dynamisent la commune. Il inclut également des mesures pour améliorer la sécurité routière et mettre en place un transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite. Ces initiatives visent à créer un environnement où chaque citoyen se sent en sécurité et inclus.

Aide aux jeunes

Un Conseil de la Jeunesse sera créé pour impliquer les jeunes dans les décisions qui les concernent. Des efforts seront également faits pour améliorer l'encadrement des enfants à l'école et pour faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes. Ces actions visent à encourager l'engagement des jeunes et à les aider à s'épanouir dans leur commune.

Accessibilité de la mairie

La mairie s'engage à devenir plus accessible en créant des permanences et des réunions publiques pour répondre aux besoins des citoyens. Les habitants seront impliqués dans des commissions ouvertes pour renforcer la démocratie participative. Cette démarche vise à établir des liens plus forts entre les élus, les habitants et les agents communaux.