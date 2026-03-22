Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Roche-Blanche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Roche-Blanche.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-Blanche
11:44 - Qui a fini en tête au 1er tour des municipales à la Roche-Blanche la semaine dernière ?
Gérard Vialat a remporté le premier volet des municipales à la Roche-Blanche dimanche dernier, avec 41,25 % des bulletins valides. Derrière, Guillaume Maillet a obtenu la seconde place avec 32,65 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 26,11 %, Pierre Gutierrez a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à la Roche-Blanche, le vote a enregistré une participation de 68,04 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-Blanche
Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-Blanche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Maillet
Divers
Agissons pour une commune qui vous ressemble
|
|
Pierre Gutierrez
Divers
Avenir Partagé LRBG 2026
|
|
Gérard Vialat
Divers
UNION et ACTION au SERVICE de TOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-Blanche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard VIALAT (Ballotage) UNION et ACTION au SERVICE de TOUS
|662
|41,25%
|Guillaume MAILLET (Ballotage) Agissons pour une commune qui vous ressemble
|524
|32,65%
|Pierre GUTIERREZ (Ballotage) Avenir Partagé LRBG 2026
|419
|26,11%
|Participation au scrutin
|La Roche-Blanche
|Taux de participation
|68,04%
|Taux d'abstention
|31,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|1 648
Source : ministère de l’Intérieur
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