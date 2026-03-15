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19:17 - Tendances démographiques et électorales à la Roche-Jaudy : ce qu'il faut retenir Dans la commune de la Roche-Jaudy, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 90 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,32%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (75,14%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1430 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,76%) met en lumière des impératifs de suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,20%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à la Roche-Jaudy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,80% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Les électeurs de la Roche-Jaudy séduits par le RN ? Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière élection municipale à la Roche-Jaudy en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 20,67% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,59% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 16,87% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à la Roche-Jaudy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 26,70% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 29,41% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 29,83% le dimanche suivant.

16:58 - À la Roche-Jaudy, 43,01 % de participation aux dernières municipales L'adhésion au scrutin des électeurs de la Roche-Jaudy constituera, à la fin du scrutin, un gros enjeu pour cette municipale. Aux municipales de 2020, la participation avait atteint 43,01 % au premier tour, un score dans la norme alors que le rendez-vous avait été maintenu dans un contexte de pandémie de Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 536 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,22 % de participation. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, les élections législatives de 2022 et de 2024 constituent un point de comparaison particulièrement pertinent. Il y a quatre ans, les législatives livraient de leur côté une participation de 54,76 % (contre 47,51 % en moyenne nationale), avant de bondir à 72,63 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient attiré 56,28 % des électeurs (soit environ 1 106 votants). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Les surprises de l'année de la dissolution à la Roche-Jaudy Les scrutins législatifs organisés après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, plaçaient Eric Bothorel (Ensemble !) à l'avant de la course avec 36,47% au premier tour, devant Marielle Lemaitre (Union de la gauche) avec 30,44%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Eric Bothorel culminant à 40,12% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de la Roche-Jaudy avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 26,70% des bulletins. Le paysage politique de la La Roche-Jaudy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à la Roche-Jaudy ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de La Roche-Jaudy plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,10% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 23,88%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 61,41% pour Emmanuel Macron, contre 38,59% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de La Roche-Jaudy portaient leur choix sur Eric Bothorel (Ensemble !) avec 28,69% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marie-Amélie Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 51,46%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi La Roche-Jaudy comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à la Roche-Jaudy Pour ce qui concerne les contributions locales à la Roche-Jaudy, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 658 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 539 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 37,00 % en 2024 (contre 17,46 % en 2020). Attention néanmoins : cette hausse est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 68 900 euros de recettes en 2024. Une somme loin des 334 800 euros enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,13 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à la Roche-Jaudy Les résultats des municipales il y a six ans à la Roche-Jaudy ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Ensemble pour la roche-jaudy' menée par Jean-Louis Even a sans surprise rassemblé 579 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette élection de 2026 à la Roche-Jaudy, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Le défi à l'occasion de ces nouvelles élections sera de savoir si une véritable opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. Un début de réponse assez clair a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).