Résultat municipale 2026 à la Roche-Jaudy (22450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Roche-Jaudy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Roche-Jaudy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-Jaudy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis EVEN
Jean-Louis EVEN (23 élus) La Roche-Jaudy, Solide ET Solidaire 		806 64,33%
  • Jean-Louis EVEN
  • Danièle COADIC
  • Renaud MERLE
  • Marie-France JEGOU
  • Didier LE DU
  • Florence FERRIER
  • Guillaume COLIN
  • Marie-Laure COADIC
  • Romain GAREL
  • Mireille SALIC
  • Jean-Luc MEUR
  • Claudine GAUTHERON
  • Alain LUCO
  • Sandrine COLIN
  • Michel LE ROUX
  • Sophie PIAT
  • Jean-Yves PRIGENT
  • Anaïs VARNIER
  • Paul BONIFAY
  • Elodie DUGUAY
  • Laurent CORDONNIER
  • Marie EVEN
  • Tugdual CORBEL
Aziliz TOUPIN
Aziliz TOUPIN (4 élus) ALTERNATIVE CITOYENNE 		447 35,67%
  • Aziliz TOUPIN
  • Yann CATHELINE
  • Annick CHAROUSSET
  • Julien OLLIVIER-HENRY
Participation au scrutin La Roche-Jaudy
Taux de participation 66,67%
Taux d'abstention 33,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 1 316

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Côtes-d'Armor ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Roche-Jaudy