Résultat municipale 2026 à la Roche-l'Abeille (87800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-l'Abeille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Roche-l'Abeille, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-l'Abeille [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FRACHET
Jean-Claude FRACHET (12 élus) LA ROCHE L'ABEILLE : NOUVEAU DÉPART 		218 50,58%
  • Jean-Claude FRACHET
  • Isabelle ROUGERIE
  • Olivier PASSIN
  • Christelle POULAIN
  • Olivier BEILLOT
  • Elise THÉVET
  • Stéphane CABELLO
  • Lise PATERNE
  • Francis ROUX
  • Jézabelle DUCOURTIOUX
  • Christophe LADELLE
  • Mélissa AZZOUG
Ludovic TURPIN
Ludovic TURPIN (3 élus) L'Union fait La Roche 		213 49,42%
  • Ludovic TURPIN
  • Noémie POULIER
  • Claude HALLER
Participation au scrutin La Roche-l'Abeille
Taux de participation 82,66%
Taux d'abstention 17,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 453

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Haute-Vienne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Haute-Vienne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Roche-l'Abeille - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FRACHET
Jean-Claude FRACHET (Ballotage) LA ROCHE L'ABEILLE : NOUVEAU DÉPART 		175 42,37%
Ludovic TURPIN
Ludovic TURPIN (Ballotage) L'Union fait La Roche 		166 40,19%
Nadine ROCHE
Nadine ROCHE (Ballotage) La Roche-l'Abeille, accueillante et dynamique. 		72 17,43%
Participation au scrutin La Roche-l'Abeille
Taux de participation 79,64%
Taux d'abstention 20,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 438

Villes voisines de la Roche-l'Abeille

En savoir plus sur La Roche-l'Abeille