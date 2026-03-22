Résultat municipale 2026 à la Roche-l'Abeille (87800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-l'Abeille a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Roche-l'Abeille, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-l'Abeille [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude FRACHET (12 élus) LA ROCHE L'ABEILLE : NOUVEAU DÉPART
|218
|50,58%
|
|Ludovic TURPIN (3 élus) L'Union fait La Roche
|213
|49,42%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-l'Abeille
|Taux de participation
|82,66%
|Taux d'abstention
|17,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,87%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|453
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Roche-l'Abeille - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude FRACHET (Ballotage) LA ROCHE L'ABEILLE : NOUVEAU DÉPART
|175
|42,37%
|Ludovic TURPIN (Ballotage) L'Union fait La Roche
|166
|40,19%
|Nadine ROCHE (Ballotage) La Roche-l'Abeille, accueillante et dynamique.
|72
|17,43%
|Participation au scrutin
|La Roche-l'Abeille
|Taux de participation
|79,64%
|Taux d'abstention
|20,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|438
Election municipale 2026 à la Roche-l'Abeille [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Roche-l'Abeille sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Roche-l'Abeille.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-l'Abeille
18:35 - Qui a gagné les scrutins il y a deux ans à la Roche-l'Abeille ?
La physionomie politique de la Roche-l'Abeille a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire très à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à la Roche-l'Abeille avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,10%), suivie par Jean Lassalle qui avait recueilli 12,76% des votes. Stéphane Delautrette (Union de la gauche) avait ensuite performé au premier tour des élections législatives à la Roche-l'Abeille après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 41,85%. Sabrina Minguet (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 40,45%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Stéphane Delautrette culminant à 53,69% des votes sur place.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à la Roche-l'Abeille
Se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à la Roche-l'Abeille peut s'avérer intéressant. Précisons qu'à l'époque, ce scrutin s'est tenu avec des candidatures à titre individuel et non de listes, permettant notamment le panachage. 8 conseillers ont été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Jean-Claude Frachet a pris la première place avec 60,79% des soutiens, devant Véronique Maubant qui a rassemblé 204 suffrages en sa faveur (57,95%). Enfin, on retrouvait Christèle Veyssière, rassemblant 195 bulletins (55,39%). Chez les votants, ces scores extrêmement homogènes témoignaient d'un choix consensuel. Un second tour a ensuite été organisé avec 22 candidats en lice. A ce deuxième tour, Guillaume Antenor a rassemblé 202 bulletins (53,15%), suivi par Ludovic Turpin qui a obtenu 52,36% des votants et Cédric Chadebech obtenant 52,10% des votants. Le scrutin s'est achevé sur des scores particulièrement serrés. En ce jour d'élections municipales 2026 à la Roche-l'Abeille, ces équilibres individuels si particuliers aux communes rurales vont encore peser. Il est néanmoins utile de rappeler que, depuis une refonte des règles électorales, l'élection par liste s'est généralisée dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures individuelles.
13:58 - Un duel pour le 2e tour de la municipale de la Roche-l'Abeille
D'après les candidatures pour le second tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs doivent donc départager Jean-Claude Frachet, à la tête de "La Roche L'abeille : Nouveau Départ" (DIV) et Ludovic Turpin, à la tête de "L'union Fait La Roche" (DIV) ce 22 mars. La tête de liste Nadine Roche a pour sa part décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Ouvert jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la commune de la Roche-l'Abeille permettra aux 550 électeurs figurant sur les listes électorales de voter.
11:59 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Dimanche dernier à la Roche-l'Abeille, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 79,64 % localement. Pour ce premier tour, c'est Jean-Claude Frachet qui a pris la tête avec 42,37 % des votes. Derrière, Ludovic Turpin a obtenu la seconde place avec 40,19 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Nadine Roche a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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