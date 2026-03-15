Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de la Roche-sur-Foron sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Roche-sur-Foron.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Foron
13:46 - Les premières élections à la Roche-sur-Foron depuis la réforme fiscale
Sur le plan de la fiscalité locale à la Roche-sur-Foron, le produit fiscal par ménage s'est établi à 636 euros en 2024 (année des dernières données) contre 711 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu moins de 26,85 % en 2024 (contre environ 14,82 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne se situe aux alentours de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Attention toutefois : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 305 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,56126 millions d'euros (2 561 260 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 15,62 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune.
11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à la Roche-sur-Foron
Les résultats des précédentes élections municipales à la Roche-sur-Foron ont offert un bilan révélateur sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes, Jean-Claude Georget (Ecologiste) a raflé la première place avec 31,84% des suffrages. Sur la seconde marche, Sébastien Maure (Divers droite) a recueilli 31,04% des suffrages. Le petit écart dans le groupe de tête donnait suite à un second tour serré. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Jean-Claude Georget l'a finalement emporté avec 40,78% des bulletins, face à Sébastien Maure rassemblant 976 votants (31,59%) et Olivier Chomat réunissant 853 votes (27,61%). La dynamique s’est progressivement clarifiée jusqu’à donner un succès éclatant assorti d’un écart conséquent. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer., engrangeant 335 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Restez informé sur les municipales à la Roche-sur-Foron
Les 10 bureaux de vote de la ville de la Roche-sur-Foron ferment leurs portes à 18 heures. Les municipales offrent la possibilité aux électeurs de la Roche-sur-Foron de réagir sur les enjeux qui concernent leur commune. À la Roche-sur-Foron et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Qui succédera à Jean-Claude Georget, qui a remporté l'élection en 2020 au second tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Parcourez ci-dessous tous les candidats à la Roche-sur-Foron. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron
|Tête de listeListe
|
Jean-Claude Georget
Liste divers gauche
AVANCER AVEC LES ROCHOIS.ES
|
|
Nadège Chatel
Liste divers droite
La Roche !
|
|
Thierry Bethaz
Liste Divers
UNISSONS NOUS POUR LA ROCHE
|
|
Patrice Contat
Liste divers centre
LA ROCHE ENSEMBLE
|
|
Benoît Chambourdon
Liste Divers
LA ROCHE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Georget (24 élus) Avec les rochois.es
|1 260
|40,78%
|
|Sébastien Maure (5 élus) Vous, nous pour la roche
|976
|31,59%
|
|Olivier Chomat (4 élus) La roche pour demain
|853
|27,61%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Foron
|Taux de participation
|45,36%
|Taux d'abstention
|54,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 146
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Georget Avec les rochois.es
|925
|31,84%
|Sébastien Maure Vous, nous pour la roche
|902
|31,04%
|Olivier Chomat La roche pour demain
|794
|27,33%
|Jean Yves Broisin La roche-sur-foron cap 2026
|284
|9,77%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Foron
|Taux de participation
|42,94%
|Taux d'abstention
|57,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 970
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Flammier (24 élus) Vous, nous, pour la roche
|1 853
|45,20%
|
|Michel Thabuis (7 élus) La roche pour tous
|1 748
|42,64%
|
|Jean-Claude Georget (2 élus) La gauche unie avec les rochois
|498
|12,14%
|
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Foron
|Taux de participation
|64,54%
|Taux d'abstention
|35,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,43%
|Nombre de votants
|4 201
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy Flammier Vous, nous, pour la roche
|1 816
|44,88%
|Michel Thabuis La roche pour tous
|1 519
|37,54%
|Jean-Claude Georget La gauche unie avec les rochois
|711
|17,57%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Foron
|Taux de participation
|64,22%
|Taux d'abstention
|35,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,21%
|Nombre de votants
|4 180
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