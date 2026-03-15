Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron

Tête de listeListe
Jean-Claude Georget
Jean-Claude Georget Liste divers gauche
AVANCER AVEC LES ROCHOIS.ES
  • Jean-Claude Georget
  • Annie Guyon
  • Gaël-Alexandre Graidia
  • Audrey Chiapella
  • Serge Rocchi
  • Niclette Kalala
  • Benoît Touvenot
  • Amour Remillon
  • Benvindo Samson
  • Dounia El Bzour
  • Alexis Lachize
  • Marie-Laure Blandin
  • Hasan Erdik
  • Paméla Chacha
  • Christophe Lelievre
  • Katchiana Schwitti
  • José Martins
  • Geneviève Oriot
  • Mohamed Hajaji
  • Nicolina Rico
  • Alain Farlat
  • Sonia de Brito
  • Fares Benteboula
  • Stéphanie Chevalier
  • Jérémy Vallé
  • Juliette Buhrel
  • Samet Erdik
  • Nathalie Fernandes Henriques
  • Philippe Muller
  • Renée Touret
  • William Hanf
  • Bernadette Moulin
  • Florent Costa
  • Pascale Aubier
  • Jean-Yves Tanguy
Nadège Chatel
Nadège Chatel Liste divers droite
La Roche !
  • Nadège Chatel
  • Claude Thabuis
  • Sandrine Buisson
  • Mohamed Litib
  • Virginie Vaillier
  • Jean-Claude Ferrari
  • Laurence Potier Gabrion
  • Patrick Tournier
  • Sandrine Ours
  • Romain Béné
  • Annabelle Iaich
  • Patrick Picard
  • Anne-Sophie Tournier
  • Jean-Pierre Genin
  • Sylvie Charnaud
  • Suhat Gurkan
  • Catherine Collomb
  • Bilal Khechab
  • Isabelle Delage
  • Robin Ziemba
  • Angélique Scrivo
  • Arnaud Frossard
  • Valérie Aubry
  • Romain Rakotozafy
  • Emilie Bougerol
  • Morgan Buirey
  • Léonie Orgues
  • Philippe Constantin
  • Océane Della Gioia
  • Patrice Lepercq
  • Charline Fimaloz
  • Jean-Michel Rebet
  • Cyrielle Vignacourt
Thierry Bethaz
Thierry Bethaz Liste Divers
UNISSONS NOUS POUR LA ROCHE
  • Thierry Bethaz
  • Isabelle Belin
  • Guy Guillemin
  • Nicole Deseine
  • Aymeri d'Huart
  • Anaïs Ancrenaz
  • Marcel Fontbonne
  • Laure Monier
  • Youri Dervin
  • Sarah Daï
  • Jean-Yves Ripet
  • Eva Girod
  • Benjamin Vallée
  • Natacha Sagna
  • Sylvain Cotterlaz-Rannard
  • Delphine Daurade
  • Mouhssine Elbzour
  • Sandrine Wies
  • Georges Berlier
  • Audrey Bonnefin
  • Zekaï Yavuzes
  • Magnolia Cagin
  • Pierre-Yves Bouvet
  • Muriel Gavard Pivet
  • Louis Chelli
  • Yeliz Cokeren
  • Raphaël Bethaz
  • Dominique Bahoffe
  • François Crespin
  • Camille Seigneurie
  • Jonathan Denis
  • Sylvie Waraksa
  • François Alfonso
  • Charlotte Lancezeux
  • Yannick Kaczmarek
Patrice Contat
Patrice Contat Liste divers centre
LA ROCHE ENSEMBLE
  • Patrice Contat
  • Emilie Brotons
  • Michel Montant
  • Virginie Dang Van Sung
  • Valentin Carry
  • Elodie Brondex
  • Jules Gomez
  • Suzy Favre-Rochex
  • Jean-Yves Broisin
  • Régine Marmoux
  • Adrien Rannard
  • Magali Thabuis
  • Patrice Jupille
  • Morgane Bernard
  • Jean-Michel Bussat
  • Laurence Casadéi
  • Nicolas Pontette
  • Josiane Collomb
  • Alexandre Merlin
  • Jocelyne Jordao
  • Philippe Lefebvre
  • Martine Hosselin
  • Thibault Patin
  • Valérie Maulet
  • Christian Lamouille
  • Carine Carpentier
  • Michel Langlet
  • Cathy Evard
  • Youcef Lahiouel
  • Geneviève Gargano
  • Patrick Berchet
  • Sara Lahiouel
  • Nabih Boudiyaba
  • Marie-Claude Holtz
  • Alain Jaczminski
Benoît Chambourdon
Benoît Chambourdon Liste Divers
LA ROCHE AUTREMENT
  • Benoît Chambourdon
  • Saïda Haddour
  • Nicolas Orsier
  • Claire-Zoé Balas
  • Isaac Vallejo
  • Laura Giacherio
  • Théo Lombard
  • Marie Giacherio
  • Marc Paturel
  • Clémence Nicolaud
  • Jérémie Teyssier
  • Annie Feller
  • René Nenna
  • Valérie Pascoli
  • Gwendal Rousic
  • Claudia Mc Kenny-Engstroem
  • Yves Giraudeau
  • Aurélie Renou
  • Laurent Tudes
  • Charlène Grillet
  • Romain Berthouze
  • Christine Demay Riou
  • Quentin Morvan
  • Pauline Guillemaille
  • Stéphane Armand
  • Bénédicte Paturel
  • Yves Mino
  • Marie Fischer
  • Benjamin Naud
  • Laetitia Lafay
  • Serge Le Tertre
  • Christine Le Roy Gaveau
  • Jean-Félix Lebsohn
  • Mireille Philippe
  • Germain Bruno

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Georget
Jean-Claude Georget (24 élus) Avec les rochois.es 		1 260 40,78%
  • Jean-Claude Georget
  • Yvette Ramos
  • Jean Yves Broisin
  • Annie Guyon
  • François Bernier
  • Jehanne Armand-Grasset
  • David Girard
  • Jocelyne Duret
  • Michel Montant
  • Liz Lecarpentier
  • Yves Giraudeau
  • Emilie Say
  • Lionel Dechamboux
  • Pauline Lacombe
  • Serge Blandin
  • Chayma Rahmouni
  • Pierre-Louis Chillotti
  • Isabelle Van Huffel
  • Serge Passaquay
  • Christiane Flacher
  • Jérémie Teyssier
  • Isabelle Piard
  • Adrien Cotterlaz-Rannard
  • Sylvie Waraksa
Sébastien Maure
Sébastien Maure (5 élus) Vous, nous pour la roche 		976 31,59%
  • Sébastien Maure
  • Sylvie Roch
  • Claude Thabuis
  • Christelle Itnac
  • Pierrick Ducimetiere
Olivier Chomat
Olivier Chomat (4 élus) La roche pour demain 		853 27,61%
  • Olivier Chomat
  • Aurely Ysvelain
  • Jean-Claude Metral
  • Saïda Haddour
Participation au scrutin La Roche-sur-Foron
Taux de participation 45,36%
Taux d'abstention 54,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 146

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Georget
Jean-Claude Georget Avec les rochois.es 		925 31,84%
Sébastien Maure
Sébastien Maure Vous, nous pour la roche 		902 31,04%
Olivier Chomat
Olivier Chomat La roche pour demain 		794 27,33%
Jean Yves Broisin
Jean Yves Broisin La roche-sur-foron cap 2026 		284 9,77%
Participation au scrutin La Roche-sur-Foron
Taux de participation 42,94%
Taux d'abstention 57,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 970

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Flammier
Guy Flammier (24 élus) Vous, nous, pour la roche 		1 853 45,20%
  • Guy Flammier
  • Sylvie Roch
  • Sébastien Maure
  • Véronique Giraud
  • Jean-Philippe Deprez
  • Frédérique Demure
  • Claude Thabuis
  • Nicole Cotterlaz-Rannard
  • Cédric Lamouille
  • Lydia Greggio
  • Claude Quoex
  • Suzy Favre-Rochex
  • Philippe Bouillet
  • Christine Paubel
  • Dominique Perrot
  • Bénédicte Demol
  • Pascal Casimir
  • Sylvie Charnaud
  • Pascal Milard
  • Laurence Potier-Gabrion
  • Marc Enderlin
  • Valérie Menoni
  • Patrick Tournier
  • Sylvie Mazeres
Michel Thabuis
Michel Thabuis (7 élus) La roche pour tous 		1 748 42,64%
  • Michel Thabuis
  • Michelle Genand
  • Jacky Deschamps-Berger
  • Lucienne Thabuis
  • Eric Dupont
  • Evelyne Pruvost
  • Jean-Claude Métral
Jean-Claude Georget
Jean-Claude Georget (2 élus) La gauche unie avec les rochois 		498 12,14%
  • Jean-Claude Georget
  • Yvette Ramos
Participation au scrutin La Roche-sur-Foron
Taux de participation 64,54%
Taux d'abstention 35,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,43%
Nombre de votants 4 201

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy Flammier
Guy Flammier Vous, nous, pour la roche 		1 816 44,88%
Michel Thabuis
Michel Thabuis La roche pour tous 		1 519 37,54%
Jean-Claude Georget
Jean-Claude Georget La gauche unie avec les rochois 		711 17,57%
Participation au scrutin La Roche-sur-Foron
Taux de participation 64,22%
Taux d'abstention 35,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,21%
Nombre de votants 4 180

Villes voisines de la Roche-sur-Foron

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