Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-sur-Foron

Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-sur-Foron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nadège Chatel
Nadège Chatel Liste divers droite
La Roche !
  • Nadège Chatel
  • Claude Thabuis
  • Sandrine Buisson
  • Mohamed Litib
  • Virginie Vaillier
  • Jean-Claude Ferrari
  • Laurence Potier Gabrion
  • Patrick Tournier
  • Sandrine Ours
  • Romain Béné
  • Annabelle Iaich
  • Patrick Picard
  • Anne-Sophie Tournier
  • Jean-Pierre Genin
  • Sylvie Charnaud
  • Suhat Gurkan
  • Catherine Collomb
  • Bilal Khechab
  • Isabelle Delage
  • Robin Ziemba
  • Angélique Scrivo
  • Arnaud Frossard
  • Valérie Aubry
  • Romain Rakotozafy
  • Emilie Bougerol
  • Morgan Buirey
  • Léonie Orgues
  • Philippe Constantin
  • Océane Della Gioia
  • Patrice Lepercq
  • Charline Fimaloz
  • Jean-Michel Rebet
  • Cyrielle Vignacourt
Patrice Contat
Patrice Contat Liste divers centre
LA ROCHE ENSEMBLE
  • Patrice Contat
  • Emilie Brotons
  • Michel Montant
  • Virginie Dang Van Sung
  • Valentin Carry
  • Elodie Brondex
  • Youri Dervin
  • Suzy Favre-Rochex
  • Jean-Yves Broisin
  • Régine Marmoux
  • Jules Gomez
  • Magali Thabuis
  • Patrice Jupille
  • Morgane Bernard
  • Adrien Rannard
  • Laurence Casadéi
  • Jean-Michel Bussat
  • Josiane Collomb
  • Nicolas Pontette
  • Jocelyne Jordao
  • Alexandre Merlin
  • Laure Monier
  • Aymeri d'Huart
  • Eva Girod
  • Thibault Patin
  • Martine Hosselin
  • Christian Lamouille
  • Valérie Maulet
  • Michel Langlet
  • Carine Carpentier
  • Patrick Berchet
  • Cathy Evard
  • Youcef Lahiouel
  • Marie-Claude Holtz
  • Alain Jaczminski
Benoît Chambourdon
Benoît Chambourdon Liste Divers
LA ROCHE AUTREMENT
  • Benoît Chambourdon
  • Saïda Haddour
  • Nicolas Orsier
  • Claire-Zoé Balas
  • Isaac Vallejo
  • Laura Giacherio
  • Théo Lombard
  • Marie Giacherio
  • Marc Paturel
  • Clémence Nicolaud
  • Jérémie Teyssier
  • Annie Feller
  • René Nenna
  • Valérie Pascoli
  • Gwendal Rousic
  • Claudia Mc Kenny-Engstroem
  • Yves Giraudeau
  • Aurélie Renou
  • Laurent Tudes
  • Charlène Grillet
  • Romain Berthouze
  • Christine Demay Riou
  • Quentin Morvan
  • Pauline Guillemaille
  • Stéphane Armand
  • Bénédicte Paturel
  • Yves Mino
  • Marie Fischer
  • Benjamin Naud
  • Laetitia Lafay
  • Serge Le Tertre
  • Christine Le Roy Gaveau
  • Jean-Félix Lebsohn
  • Mireille Philippe
  • Germain Bruno

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît CHAMBOURDON
Benoît CHAMBOURDON (Ballotage) LA ROCHE AUTREMENT 		1 110 28,85%
Patrice CONTAT
Patrice CONTAT (Ballotage) LA ROCHE ENSEMBLE 		1 041 27,06%
Nadège CHATEL
Nadège CHATEL (Ballotage) La Roche ! 		859 22,33%
Thierry BETHAZ
Thierry BETHAZ (Ballotage) UNISSONS NOUS POUR LA ROCHE 		568 14,76%
Jean-Claude GEORGET
Jean-Claude GEORGET AVANCER AVEC LES ROCHOIS.ES 		269 6,99%
Participation au scrutin La Roche-sur-Foron
Taux de participation 50,94%
Taux d'abstention 49,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 3 930

Source : ministère de l’Intérieur

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