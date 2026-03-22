Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Roche-sur-Foron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Roche-sur-Foron.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Foron
11:48 - Qui est en tête à la Roche-sur-Foron avant le 2e tour de ces élections ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à la Roche-sur-Foron dimanche dernier, le vote a vu 50,94 % des inscrits se déplacer dans la ville, alors que le pays a connu une démobilisation importante. C'est Benoît Chambourdon qui s'est placé en première position en s'adjugeant 28,85 % des votes. Dans son sillage, Patrice Contat (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 27,06 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Nadège Chatel (Divers droite) s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Thierry Bethaz a récolté 14,76 % des suffrages, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-sur-Foron
Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-sur-Foron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nadège Chatel
Liste divers droite
La Roche !
|
|
Patrice Contat
Liste divers centre
LA ROCHE ENSEMBLE
|
|
Benoît Chambourdon
Liste Divers
LA ROCHE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Benoît CHAMBOURDON (Ballotage) LA ROCHE AUTREMENT
|1 110
|28,85%
|Patrice CONTAT (Ballotage) LA ROCHE ENSEMBLE
|1 041
|27,06%
|Nadège CHATEL (Ballotage) La Roche !
|859
|22,33%
|Thierry BETHAZ (Ballotage) UNISSONS NOUS POUR LA ROCHE
|568
|14,76%
|Jean-Claude GEORGET AVANCER AVEC LES ROCHOIS.ES
|269
|6,99%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Foron
|Taux de participation
|50,94%
|Taux d'abstention
|49,06%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|3 930
Source : ministère de l’Intérieur
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