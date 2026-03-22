Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Foron : les résultats du 2e tour

Programme de Nadège Chatel à La Roche-sur-Foron (La Roche !)

Équipe municipale

Le choix de l'équipe qui dirigera La Roche-sur-Foron pour les six prochaines années est crucial. Cette équipe est composée d'élus expérimentés et de nouveaux visages, tous passionnés par leur ville. Leur engagement est centré sur le service public et la conviction que la collaboration est essentielle pour avancer.

Stabilité politique

La stabilité politique est mise en avant comme un élément clé pour le développement de la ville. Après avoir connu quatre maires en dix ans, il est temps de privilégier la continuité dans l'action. Cette approche vise à éviter les ruptures et à garantir un cadre propice à l'évolution de La Roche.

Engagement local

L'engagement local est au cœur des préoccupations de l'équipe municipale. Les membres de l'équipe s'investissent dans leur communauté et cherchent à créer du lien entre les habitants. Cet engagement se traduit par des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie au quotidien.

Projets futurs

Les projets futurs incluent l'ouverture d'un centre de santé municipal et le lancement d'une crèche. Ces initiatives visent à renforcer les services du quotidien et à répondre aux besoins des habitants. L'équipe s'engage à construire l'avenir de La Roche avec méthode et humanité.