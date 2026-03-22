Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon : les résultats du 2e tour

Programme de Romain Bossis à La Roche-sur-Yon (POUR La Roche)

Ville humaine

Une ville humaine se concentre sur l'essentiel, garantissant l'accès à la santé, à la sécurité et à un logement digne pour tous. Elle favorise la solidarité et l'apaisement, facilitant les déplacements dans tous les quartiers pour tous les âges. Ce projet vise à créer un environnement où chaque habitant se sent en sécurité et respecté.

Ville créative

La créativité est au cœur de cette vision, impliquant les habitants dans le processus d'innovation. Cela inclut le soutien aux entreprises locales et l'accès à la culture et au sport pour tous. La démocratie locale est renforcée, permettant à chacun de participer activement à la vie de la ville.

Ville responsable

Une ville responsable agit face à l'urgence climatique en protégeant son environnement et en améliorant la qualité de l'air et de l'eau. Elle gère ses finances avec rigueur et transparence, veillant à l'intérêt général. Ce projet met l'accent sur la durabilité et la préservation de la biodiversité.

Engagement citoyen

Le projet se fonde sur un engagement fort des citoyens, avec la mise en place d'un Observatoire Citoyen Municipal. Cela permet d'impliquer les habitants dès les premières étapes des projets. Une équipe engagée, composée de membres de la société civile et de partis politiques, est prête à servir l'intérêt général des Yonnaises et des Yonnais.