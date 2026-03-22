Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Roche-sur-Yon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Roche-sur-Yon.
L'actu des élections municipales 2026 à la Roche-sur-Yon
11:51 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à la Roche-sur-Yon
Dimanche dernier à la Roche-sur-Yon, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 55,67 % localement. Au terme de ce vote, c'est Romain Bossis (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 46,27 % des voix. Dans son sillage, Luc Bouard (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 37,77 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Freddy Roy est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Anita Charrieau, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 2,63 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-sur-Yon
Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-sur-Yon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Romain Bossis
Liste divers gauche
POUR La Roche
|
|
Freddy Roy
Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
|
|
Luc Bouard
Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Romain BOSSIS (Ballotage) POUR La Roche
|9 900
|46,27%
|Luc BOUARD (Ballotage) LUC BOUARD 2026
|8 082
|37,77%
|Freddy ROY (Ballotage) RÉSOLUMENT YONNAIS
|2 512
|11,74%
|Anita CHARRIEAU FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ
|562
|2,63%
|Gilles ROBIN LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|342
|1,60%
|Participation au scrutin
|La Roche-sur-Yon
|Taux de participation
|55,67%
|Taux d'abstention
|44,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|21 814
Source : ministère de l’Intérieur
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