Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Roche-sur-Yon

Le deuxième tour des élections municipales à la Roche-sur-Yon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Romain Bossis
Romain Bossis Liste divers gauche
POUR La Roche
  • Romain Bossis
  • Ninon Gréau
  • Pascal Gautier
  • Véronique Limousin
  • Étienne Fort
  • Jeanne Mignon
  • Fabrice Ordonneau
  • Delphine Berthelot
  • Julien Gauvrit
  • Émilie Cailleaud
  • Eric Manteau
  • Martine Chantecaille
  • Nicolas Helary
  • Claire Mauriat
  • Guy-Pierre Sachot
  • Sylviane Bulteau
  • Hocine Rafaï
  • Mauricette Gautier
  • Romain Chevillon
  • Hortense Chevalier
  • Christian Briola
  • Elodie Barthelemy
  • Florian Chiffoleau
  • Marie-Lou Akeroyd
  • Arnaud Claracq
  • Soledad Melon
  • Vincent Mony
  • Hélène Delaire
  • François-Xavier Mahaut
  • Marina Hillier
  • Eric Bles
  • Clémence Bailly
  • Hugues Verdonck
  • Lydie Charrier
  • Frédéric Laforêt
  • Charlotte Garandeau
  • Pierrick Chaigne
  • Rima El Cheikh
  • Etienne Durand
  • Marielle Belliard
  • Eliot Humbert
  • Elisabeth Boutet
  • Loïc Jauneau
  • Sandra Landuré
  • Luc Bourdrel
  • Manuella Duranteau
  • Guy Batiot
Freddy Roy
Freddy Roy Liste d'union à l'extrême-droite
RÉSOLUMENT YONNAIS
  • Freddy Roy
  • Céline Feijan
  • Thierry Maillot
  • Eléa Rousseau
  • Quentin Segretin
  • Mathilde Chojnacki
  • Stéphane Durand
  • Sandra de Neve
  • Jacques Bordet
  • Corinne Baudet
  • Dominique Martin
  • Louna Coutier--Gautier
  • David Jaris
  • Elsa Carrère
  • Tony Micheneaud
  • Catherine Cocaud
  • Grégoire Legendre
  • Catherine de Muylder
  • Mani André
  • Marie Bardotier
  • Philippe Bordron
  • Isabelle Raguet
  • Luc Zhou
  • Evelyne Thibaud
  • Ludovic Busset
  • Céline Troger
  • Issam El Masbahi
  • Claire Germain
  • Jean-Claude André
  • Francine Fort
  • Rémi Dubois
  • Sylvie Labbaye
  • Pascal Chartier
  • Chantal Bordron
  • Gilles Roy
  • Gwenaëlle Mains
  • Olivier Brochard
  • Océane Hurez
  • Christophe Prieur
  • Thérèse Gaborit
  • Stéphane Barré
  • Véronique Viaud
  • Thierry Barré
  • Marie Ferrari
  • Yannick Gironde
  • Jeanne Wintzer
Luc Bouard
Luc Bouard Liste divers droite
LUC BOUARD 2026
  • Luc Bouard
  • Mylène Balat
  • Malik Abdallah
  • Nathalie Gosselin
  • François Caumeau
  • Sophie Montalétang
  • Maximilien Schnel
  • Anne Aubin-Sicard
  • Aurélien Roho
  • Danielle Martin
  • Jérémie Sionneau
  • Frédérique Pépin
  • Cyril Bréhéret
  • Patricia Murail Gentreau
  • Jean-Pierre Leloup
  • Sylvie Durand
  • Christophe Blanchard
  • Michèle Jossier
  • Patrick Durand
  • Myriam Ratier
  • Bernard Quenault
  • Patricia Lejeune
  • Edouard de Montgolfier
  • Béatrice Bellamy
  • Sébastien Allain
  • Laurence Gillaizeau
  • Laurent Dufour
  • Sophie Clavier
  • Ewen Barbu
  • Hélène Dudit
  • Erwan Debrouver
  • Lauriane Domain
  • Fabien Damary
  • Béatrice de Ponthon
  • Antony Leroy
  • Coralie Bernaudeau
  • Vincent Pépin
  • Agathe Coroller
  • Bouba Cisse
  • Noémie Bouillon
  • Patrick Coirier
  • Clarisse Audoin-Briand
  • Olivier Joly
  • Aurore Ravez
  • Fabrice Dubois
  • Françoise Bouet
  • Bruno Guillou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Roche-sur-Yon

Tête de listeListe Voix % des voix
Romain BOSSIS
Romain BOSSIS (Ballotage) POUR La Roche 		9 900 46,27%
Luc BOUARD
Luc BOUARD (Ballotage) LUC BOUARD 2026 		8 082 37,77%
Freddy ROY
Freddy ROY (Ballotage) RÉSOLUMENT YONNAIS 		2 512 11,74%
Anita CHARRIEAU
Anita CHARRIEAU FAIRE ENSEMBLE - LISTE DE LA SOCIÉTÉ 		562 2,63%
Gilles ROBIN
Gilles ROBIN LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		342 1,60%
Participation au scrutin La Roche-sur-Yon
Taux de participation 55,67%
Taux d'abstention 44,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 21 814

Source : ministère de l’Intérieur

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