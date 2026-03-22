Résultat municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois (16110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Rochefoucauld-en-Angoumois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien RIVIÈRE
Sébastien RIVIÈRE (21 élus) CAP SUR L'AVENIR CONSTRUISONS ENSEMBLE 		729 39,03%
  • Sébastien RIVIÈRE
  • Pauline BARDOULAT
  • Frédéric BERNARD
  • Nathalie TRIGUERO
  • Gauthier PEZY
  • Charlotte DESIRÉE
  • Christophe CHARDAT
  • Sonia BARDOULAT
  • Gaetan MOUSSION
  • Armelle FORESTAS
  • Mathieu TALLON
  • Agnès DAMPÉRAT
  • Franc JOURDIN
  • Emilie AUGIER
  • Yann BOSSER
  • Laetitia MARQUAIS CACITTI
  • Benoit COUSSEAU
  • Ornella DORE
  • Thomas TOULOTTE
  • Delphine GAVALLET
  • Christophe CEAUX
Eric PINTAUD
Eric PINTAUD (6 élus) La Rochefoucauld en Angoumois Nos Territoires, Notre Ambition 		703 37,63%
  • Eric PINTAUD
  • Isabelle VIALLE
  • Max André BIRONNEAU
  • Marie-Dominique PERIOT
  • Jacques FERSING
  • Delphine LAURENT
Danne AUMEYRAS-CHAIGNE
Danne AUMEYRAS-CHAIGNE (1 élu) Réussir Ensemble 		220 11,78%
  • Danne AUMEYRAS-CHAIGNE
Michaël LABLANCHE
Michaël LABLANCHE (1 élu) Collectif La Rochefoucauld St Projet en commun[e] 		216 11,56%
  • Michaël LABLANCHE
Participation au scrutin La Rochefoucauld-en-Angoumois
Taux de participation 59,46%
Taux d'abstention 40,54%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,86%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 1 939

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Rochefoucauld-en-Angoumois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric PINTAUD
Eric PINTAUD (Ballotage) La Rochefoucauld en Angoumois Nos Territoires, Notre Ambition 		660 35,09%
Sébastien RIVIÈRE
Sébastien RIVIÈRE (Ballotage) CAP SUR L'AVENIR CONSTRUISONS ENSEMBLE 		589 31,31%
Danne AUMEYRAS-CHAIGNE
Danne AUMEYRAS-CHAIGNE (Ballotage) Réussir Ensemble 		326 17,33%
Michaël LABLANCHE
Michaël LABLANCHE (Ballotage) Collectif La Rochefoucauld St Projet en commun[e] 		306 16,27%
Participation au scrutin La Rochefoucauld-en-Angoumois
Taux de participation 59,93%
Taux d'abstention 40,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 1 955

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