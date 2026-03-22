Résultat municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois (16110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois - Tour 2
- Election municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois - Tour 1
- Bureaux de vote La Rochefoucauld-en-Angoumois
- La Rochefoucauld-en-Angoumois (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Rochefoucauld-en-Angoumois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien RIVIÈRE (21 élus) CAP SUR L'AVENIR CONSTRUISONS ENSEMBLE
|729
|39,03%
|
|Eric PINTAUD (6 élus) La Rochefoucauld en Angoumois Nos Territoires, Notre Ambition
|703
|37,63%
|
|Danne AUMEYRAS-CHAIGNE (1 élu) Réussir Ensemble
|220
|11,78%
|
|Michaël LABLANCHE (1 élu) Collectif La Rochefoucauld St Projet en commun[e]
|216
|11,56%
|
|Participation au scrutin
|La Rochefoucauld-en-Angoumois
|Taux de participation
|59,46%
|Taux d'abstention
|40,54%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,86%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Nombre de votants
|1 939
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Rochefoucauld-en-Angoumois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric PINTAUD (Ballotage) La Rochefoucauld en Angoumois Nos Territoires, Notre Ambition
|660
|35,09%
|Sébastien RIVIÈRE (Ballotage) CAP SUR L'AVENIR CONSTRUISONS ENSEMBLE
|589
|31,31%
|Danne AUMEYRAS-CHAIGNE (Ballotage) Réussir Ensemble
|326
|17,33%
|Michaël LABLANCHE (Ballotage) Collectif La Rochefoucauld St Projet en commun[e]
|306
|16,27%
|Participation au scrutin
|La Rochefoucauld-en-Angoumois
|Taux de participation
|59,93%
|Taux d'abstention
|40,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Nombre de votants
|1 955
Election municipale 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Rochefoucauld-en-Angoumois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Rochefoucauld-en-Angoumois.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois
18:36 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à la Rochefoucauld-en-Angoumois
Le contexte politique de la Rochefoucauld-en-Angoumois a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est positionnée dès lors comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes de juin 2024 à la Rochefoucauld-en-Angoumois avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,52%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,19% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à la Rochefoucauld-en-Angoumois avaient ensuite propulsé aux avants-postes Caroline Colombier (Rassemblement National) avec 40,26% au premier tour, devant Gwenhaël François (Ensemble !) avec 30,57%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Caroline Colombier culminant à 51,38% des voix sur place.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à la Rochefoucauld-en-Angoumois
Les rapports de force politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour conditionnés par le résultat du dernier scrutin communal à la Rochefoucauld-en-Angoumois. Seule en lice, 'Construisons ensemble la rochefoucauld en angoumois' a logiquement obtenu 100,00% des suffrages dès le premier tour. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Rochefoucauld-en-Angoumois, cet équilibre pèsera irrémédiablement. L'intérêt cette fois se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité. L'annonce des candidats (voir ci-dessous) donne d'ores et déjà un début de réponse assez clair.
13:58 - Une quadrangulaire pour le 2e tour des municipales de la Rochefoucauld-en-Angoumois
D'après la liste des candidats pour le deuxième tour rendue publique par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste "Réussir Ensemble" emmenée par Danne Aumeyras-Chaigne, Sébastien Rivière et sa liste "Cap Sur L'avenir Construisons Ensemble", Eric Pintaud et sa liste "La Rochefoucauld En Angoumois Nos Territoires, Notre Ambition" et la liste "Collectif La Rochefoucauld St Projet En Commun[E]" emmenée par Michaël Lablanche sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les isoloirs. Les 4 bureaux de vote de la ville de la Rochefoucauld-en-Angoumois fermeront à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Résultat incertain entre Eric Pintaud et Sébastien Rivière
Il y a une semaine à la Rochefoucauld-en-Angoumois, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a vu 59,93 % des inscrits se déplacer dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Eric Pintaud (Divers centre) qui s'est placé en première position avec 35,09 % des suffrages exprimés. Derrière, Sébastien Rivière a obtenu la seconde place avec 31,31 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Danne Aumeyras-Chaigne (Divers centre) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Michaël Lablanche, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 16,27 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
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