Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Rochelle

Le deuxième tour des élections municipales à la Rochelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maryline Simoné
Maryline Simoné Liste d'union à gauche
LA ROCHELLE UNIE
  • Maryline Simoné
  • Jean-Marc Soubeste
  • Léa Crestois
  • Brahim Jlalji
  • Flora Ronchin
  • Olivier Godin
  • Océane Mariel
  • Clément Cunin
  • Nathalie Maynadier
  • Benoît Buron
  • Nathalie Dupuy
  • Eric Perrin
  • Milène Senequier
  • Titouan Nico
  • Katia Bourdin
  • Kévin Henocq
  • Marion Pichot
  • Nicolas Gendre
  • Danièle Carlier-Misrahi
  • Daniel Matifas
  • Clara Ampart
  • Guillaume Lignot
  • Julie Voldoire
  • Raoul Weber
  • Stéphanie Rio
  • Gérard Dubois
  • Mokhtaria Benkaddar
  • Yoan Olivier
  • Catherine Laboirie
  • Philippe Arnould
  • Eléonore Brats
  • Florian Foglietti
  • Soraya Merat
  • Arnaud Huiban
  • Frédérique Lab
  • Jean-Pierre Locteau
  • Chantal Vetter
  • Éric Pasquier
  • Corine Barlis
  • Marius Boulle
  • Nathalie Ogel
  • Maël Moreau
  • Christèle Bonneau
  • Alexandre Jaud
  • Noémie Candiago
  • Maximillian Race
  • Ghislaine Souriac
  • Eric Chaumillon
  • Geneviève Troubé
Olivier Falorni
Olivier Falorni Liste divers gauche
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
  • Olivier Falorni
  • Marie Dubois
  • Patrice Alary
  • Isabelle Penaud
  • Frédéric Milhiet
  • Tiphaine Oerlemans
  • Stéphane Audry
  • Lydie Treilly
  • Dominique Guego
  • Séverine Aouach-Baverel
  • Pascal Daunit
  • Sophie Davisseau
  • Jean-Philippe Samier
  • Nathalie Deau
  • Jérôme Piquenot
  • Aya Koffi
  • Pierre-Emmanuel Henneresse
  • Oxana Clech
  • Franck Coupeau
  • Maëlle Thivat
  • Nicolas Dubois
  • Tiffany Roy
  • Thierry Tougeron
  • Marie Refatti
  • Ablaye Gueye
  • Sandrine Lantenois
  • Jean-Marie Digout
  • Diarra Khouma
  • René Robert
  • Aurore Oliviers
  • Sébastien Dugleux
  • Sophie Pierre
  • Richard Billon
  • Christine Roux
  • Arthur Baron
  • Sidonie Lassandre-Griveau
  • Alain Landy
  • Inès Bouet
  • Alain Cobret
  • Zineb Atlas
  • Christophe Bouvet
  • Maryse Lequesme-Goguet
  • Fabrice Le Gall
  • Christine Mira
  • Nouhoum Traore
  • Sonia Petrouchine
  • Antoine Mire
  • Isabel Martinez
  • Jean-Michel Dauchez
  • Séverine Carrier
Thibaut Guiraud
Thibaut Guiraud Liste divers gauche
GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
  • Thibaut Guiraud
  • Brigitte Desveaux
  • Sylvain Dardenne
  • Marielle Jay
  • Christophe Bertaud
  • Jamila Mâameri-Boyeldieu
  • Frédéric Charpail
  • Sylvie Saint-Cyr
  • Tarik Azouagh
  • Martine Madelaine
  • Pascal Sabourin
  • Aline Guibordeau
  • Jonathan Lobert
  • Delphine Charier
  • Gaëtan Clerc
  • Anna Maria Spano
  • Gérard Gouron
  • Josée Brossard
  • Aurélian Bousselaire-Bellou
  • Bérengère Auvergnat
  • Romain Giraud
  • Anne-Laure Béraud
  • Bruno Poncin
  • Laure Girard
  • Bruno Papin
  • Gwendoline Nevers
  • Didier Gauchet
  • Sandrine Bauer
  • Guillaume Thomas
  • Margot Robert
  • Adrien Mazères
  • Chantal Murat
  • Michel Raphel
  • Anaïs Verlet
  • El Abbès Sebbar
  • Rokhia Diarra
  • Didier Gouet
  • Lucille Blay
  • Benoît Mironneau
  • Laura Baudeneau
  • Régis Auxire
  • Marie Guélain
  • Romain Pommerolle
  • Dominique Bouley
  • Arthur Albinet
  • Colette Marsault
  • Clément Le Damany
  • Marylise Fleuret-Pagnoux
  • Mamadou Aliou Diallo
  • Catherine Léonidas
  • François Renaud
Christophe Batcabe
Christophe Batcabe Liste divers droite
Une vision pour La Rochelle
  • Christophe Batcabe
  • Nathalie de Fruyt
  • Bruno Leal
  • Soraya Ammouche
  • Michel Caniaux
  • Nathalie Piel
  • Olivier Le Gouestre
  • Géraldine Canlers
  • Thierry Cabanas
  • Catherine Ecran
  • Alban Falzon
  • Sandrine Vassaux
  • Stéphane Gilardy
  • Laurence Martinot
  • Pierre-André Petit
  • Valérie Leo
  • Olivier Bardin
  • Audrey Normandin-Planchenault
  • Alexandre Marles
  • Margot Morin
  • Paul Harel
  • Catherine Entz
  • Nicolas Roffe
  • Annabelle Blanchard
  • Jean-Malaury Valt-Biron
  • Virginie Bornay
  • Christophe Le Mercier
  • Benny Celat
  • Arthur Bernard
  • Ombeline d'Aviau de Ternay
  • Arnaud de Cambourg
  • Eva Chereau
  • Axel Gillet
  • Françoise Bienvenu
  • Alain Nerriere
  • Nathalie Mosca
  • Tony Jevaud
  • Géraldine Guilbot
  • Pascal Wagener
  • Albine Berjon
  • Sébastien Penault
  • France Doublet
  • Didier Bourron
  • Dominique Ernou
  • Abed Echavidre
  • Emma Fossey
  • Arthur Migot
  • Agnès Magord
  • Samuel Bacha
  • Danielle Stem
  • Jean-Luc Belbeoch

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier FALORNI
Olivier FALORNI (Ballotage) POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS 		9 661 33,12%
Maryline SIMONÉ
Maryline SIMONÉ (Ballotage) LA ROCHELLE UNIE 		6 244 21,41%
Thibaut GUIRAUD
Thibaut GUIRAUD (Ballotage) GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD 		4 563 15,64%
Christophe BATCABE
Christophe BATCABE (Ballotage) Une vision pour La Rochelle 		3 968 13,60%
Séverine WERBROUCK
Séverine WERBROUCK RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE 		2 574 8,83%
Véronique BONNET
Véronique BONNET LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE 		1 887 6,47%
Antoine COLIN
Antoine COLIN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		269 0,92%
Participation au scrutin La Rochelle
Taux de participation 51,66%
Taux d'abstention 48,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 29 497

Source : ministère de l’Intérieur

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