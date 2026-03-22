Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rochelle : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Rochelle sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Rochelle.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rochelle
11:52 - La municipale a déjà livré un verdict instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à la Rochelle, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 48,34 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Olivier Falorni (Divers gauche) qui s'est placé en première position avec 33,12 % des bulletins valides. À sa suite, Maryline Simoné (Union de la gauche) a pris la position de dauphine avec 21,41 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Olivier Falorni a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Thibaut Guiraud, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Christophe Batcabe, avec la nuance Divers droite, a terminé avec 13,60 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Rochelle
Le deuxième tour des élections municipales à la Rochelle a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maryline Simoné
Liste d'union à gauche
LA ROCHELLE UNIE
|
|
Olivier Falorni
Liste divers gauche
POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
|
|
Thibaut Guiraud
Liste divers gauche
GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
|
|
Christophe Batcabe
Liste divers droite
Une vision pour La Rochelle
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Rochelle
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier FALORNI (Ballotage) POUR LES ROCHELAISES ET LES ROCHELAIS
|9 661
|33,12%
|Maryline SIMONÉ (Ballotage) LA ROCHELLE UNIE
|6 244
|21,41%
|Thibaut GUIRAUD (Ballotage) GÉNÉRATIONS LA ROCHELLE AVEC THIBAUT GUIRAUD
|4 563
|15,64%
|Christophe BATCABE (Ballotage) Une vision pour La Rochelle
|3 968
|13,60%
|Séverine WERBROUCK RASSEMBLEMENT LA ROCHELLE
|2 574
|8,83%
|Véronique BONNET LA ROCHELLE INSOUMISE ET POPULAIRE
|1 887
|6,47%
|Antoine COLIN LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|269
|0,92%
|Participation au scrutin
|La Rochelle
|Taux de participation
|51,66%
|Taux d'abstention
|48,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,47%
|Nombre de votants
|29 497
Source : ministère de l’Intérieur
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