Résultat municipale 2026 à la Roque-d'Anthéron (13640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Roque-d'Anthéron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Roque-d'Anthéron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roque-d'Anthéron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre SERRUS
Jean-Pierre SERRUS (23 élus) ESPRIT VILLAGE 2026 		1 333 54,59%
  • Jean-Pierre SERRUS
  • Aurélie GROSSO
  • David MANDINE
  • Nathalie JEAN
  • Philippe VANHALST
  • Alix DIOP
  • Yaya BOUKHECHAM
  • Charlotte VADEBLÉ
  • Jean-François MASCARO
  • Lydie MILAD
  • Ludovic JEAN
  • Florence LECOCQ
  • Hugo LEGENDRE
  • Claire SCHAAF
  • Quentin TILLARD
  • Solange GHAOUI
  • Cyril MERLIN
  • Laure WALLET
  • Alain VÉRON
  • Maria PENHARD
  • Pierre DENIZET
  • Delphine TOMAS
  • Patrick URAS
Waren BOUKHECHAM
Waren BOUKHECHAM (4 élus) LA ROQUE POUR TOUS 		645 26,41%
  • Waren BOUKHECHAM
  • Valérie BONNET
  • Robert MARTI
  • Florence LENOBLE
Jean-Philippe PROST
Jean-Philippe PROST (2 élus) LA ROQUE EN COMMUN 		464 19,00%
  • Jean-Philippe PROST
  • Maria RAT
Participation au scrutin La Roque-d'Anthéron
Taux de participation 62,99%
Taux d'abstention 37,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 2 562

Source : ministère de l’Intérieur

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