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19:16 - La Roque-d'Anthéron : démographie et socio-économie impactent les municipales Quelle influence la population de la Roque-d'Anthéron exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Avec 32% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,32%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles possédant au moins une automobile (73,87%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2566 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,66%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,73%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Roque-d'Anthéron mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,28% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de la Roque-d'Anthéron ? Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des municipales à la Roque-d'Anthéron il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 24,15% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 45,49% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 22,26% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 43,75% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 33,20% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 36,78% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 47,39% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à la Roque-d'Anthéron ? Le nombre de bulletins dans les urnes de la Roque-d'Anthéron constituera ce soir une clé pour ces municipales. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait vu 57,10 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, une mobilisation plutôt forte (l'abstention avait donc culminé à 42,90 %) alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux du fait du Covid. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,70 %. La mobilisation atteignait de son côté 50,84 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,44 %, contre seulement 45,21 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une contrée fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Roque-d'Anthéron a-t-elle voté ? Le rendez-vous des Européennes de 2024 à la Roque-d'Anthéron avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,20%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 15,54% des voix. Les législatives à la Roque-d'Anthéron quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Romain Baubry (Rassemblement National) en tête avec 36,78% au premier tour, devant Wassila Aïdarous (Union de la gauche) avec 33,65%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Wassila Aïdarous (Union de la gauche), avec 52,61%. La physionomie politique de la La Roque-d'Anthéron a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Roque-d'Anthéron : retour sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de La Roque-d'Anthéron plébiscitaient Michèle Jung (Nupes) avec 29,99% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Marie-Laurence Anzalone (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 56,25% des suffrages. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de La Roque-d'Anthéron choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 26,65% des voix, devant Marine Le Pen avec 24,15%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,51% pour Emmanuel Macron, contre 45,49% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de La Roque-d'Anthéron une commune très ancrée à gauche.

12:58 - À la Roque-d'Anthéron, le niveau de la fiscalité locale est en hausse Alors que les impôts locaux se sont accrus à la Roque-d'Anthéron entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,52 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 78 100 euros environ la même année. Une recette bien loin des quelque 766 900 euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à la Roque-d'Anthéron atteint désormais un peu plus de 40,48 % en 2024 (contre 22,32 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à la Roque-d'Anthéron s'est établi à environ 868 euros en 2024 contre 712 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à la Roque-d'Anthéron Dans la ville de la Roque-d'Anthéron, les rapports de force politiques locaux sont plus que jamais influencés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Lors de la première manche électorale, Jean-Pierre Serrus (Divers centre) a distancé ses concurrents en obtenant 1 343 soutiens (65,89%). Juste derrière, Régis Postiaux (Divers droite) a obtenu 34,10% des suffrages. Cette victoire sans appel du candidat Divers centre a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à la Roque-d'Anthéron, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.