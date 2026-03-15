Résultat municipale 2026 à la Roquette-sur-Siagne (06550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Roquette-sur-Siagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Roquette-sur-Siagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Roquette-sur-Siagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément THIERY
Clément THIERY (24 élus) NOTRE ROQUETTE NOTRE AVENIR 		1 632 59,17%
  • Clément THIERY
  • Catherine VERHOEVEN
  • Julien LANCIANO
  • Joëlle NAVARRO
  • Nicolas CATTET
  • Sandrine SANCHEZ
  • Gilles TACHE
  • Nina NAGEL-NEL
  • Vincent LEBORGNE
  • Corinne LECOCQ
  • Alain LACQUEMENT
  • Michele SALUSSOLIA
  • Matteo SOLIMANDO
  • Aurore DUTREUILH
  • Christian-Robert PERCHET
  • Cecile CARMELO
  • Olivier ROUFFIGNAC
  • Rajaa FERNANDEZ
  • David FAUVET
  • Honorine DELANDHUY
  • Robert ORTEGA
  • Sandrine ALBIS
  • Gilles BOUHOURS
  • Régine NASO
Laurent BROCHET
Laurent BROCHET (3 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA ROQUETTE SUR SIAGNE 		627 22,73%
  • Laurent BROCHET
  • Andrée LIEGE
  • Adrien ROUSTAN
Sebastien DESGRANGES
Sebastien DESGRANGES (2 élus) UNION ET RENOUVEAU 		499 18,09%
  • Sebastien DESGRANGES
  • Samantha CARUSO
Participation au scrutin La Roquette-sur-Siagne
Taux de participation 63,33%
Taux d'abstention 36,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 2 801

Source : ministère de l’Intérieur

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