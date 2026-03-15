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19:16 - La Roquette-sur-Siagne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, La Roquette-sur-Siagne se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 5 552 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 697 entreprises, La Roquette-sur-Siagne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,01%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La Roquette-sur-Siagne incarne une communauté diversifiée, avec ses 314 résidents étrangers, soit 5,66% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, près de 41,09% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 863,58 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à la Roquette-sur-Siagne, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Le RN avance à la Roquette-sur-Siagne Le Rassemblement national avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors des municipales à la Roquette-sur-Siagne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 30,72% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,90% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 25,20% au candidat RN lors du premier tour. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 46,23% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 41,32% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,43% pour le parti à la flamme. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,79% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Michèle Tabarot.

16:58 - Roquette-sur-Siagne : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention L'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote à la Roquette-sur-Siagne sera un 'game changer' pour ces municipales. L'abstention s'élevait à 75,50 % pour le premier tour des élections de 2020 (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que la pandémie du coronavirus perturbait la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est en revanche fixé à 21,04 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 52,39 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 27,73 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,16 % d'abstention. Si on prend un peu de recul, le territoire s'affiche comme une zone assez abstentionniste.

15:59 - Comment Roquette-sur-Siagne a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes de 2024 à la Roquette-sur-Siagne avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,32%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 13,21% des suffrages. Franck Galbert (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections législatives à la Roquette-sur-Siagne quelques semaines plus tard avec 47,43%. Michèle Tabarot (Les Républicains) échouait à la deuxième place avec 30,69%. Le second round n'a pas changé grand chose, Franck Galbert culminant à 53,79% des suffrages exprimés localement.

14:57 - À la Roquette-sur-Siagne, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de l'extrême droite Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de La Roquette-sur-Siagne accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 30,72%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 26,11%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,90% pour Marine Le Pen, contre 47,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de La Roquette-sur-Siagne soutenaient en priorité Franck Galbert (RN) avec 25,20% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Michèle Tabarot (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,77% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Et si l'élection à la Roquette-sur-Siagne se jouait sur la fiscalité ? Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à la Roquette-sur-Siagne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,60 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 275 400 €. Un apport qui est loin des 2,06229 millions d'euros perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à la Roquette-sur-Siagne atteint désormais un peu plus de 32,72 % en 2024 (contre 22,10 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Roquette-sur-Siagne a représenté environ 915 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 155 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à la Roquette-sur-Siagne À la Roquette-sur-Siagne, les résultats des municipales précédentes ont été particulièrement instructifs concernant la configuration politique locale. Seule en lice, 'Agir ensemble pour la roquette' menée par Christian Ortega a naturellement engrangé 868 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans adversaire a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à la Roquette-sur-Siagne, cette géographie électorale pose les bases. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse particulièrement clair a déjà été apporté.