Résultat municipale 2026 à la Rosière (70310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rosière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Rosière, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rosière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François MANGE
François MANGE (6 élus) Ensemble pour La Rosière 		50 53,76%
  • François MANGE
  • Clotilde GRAVA
  • Pascal BOLOT
  • Emilie LAMBOLEY
  • Sébastien GASPERMENT
  • Annie DUCHANOIS-COLLE
André DAVAL
André DAVAL (1 élu) UN VILLAGE, DES HABITANTS, UN AVENIR PARTAGE 		43 46,24%
  • André DAVAL
Participation au scrutin La Rosière
Taux de participation 86,11%
Taux d'abstention 13,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 93

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Rosière - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François MANGE
François MANGE (Ballotage) Ensemble pour La Rosière 		39 44,32%
André DAVAL
André DAVAL (Ballotage) UN VILLAGE, DES HABITANTS, UN AVENIR PARTAGE 		27 30,68%
Sonny BRODELLE
Sonny BRODELLE (Ballotage) La rosière de demain 		22 25,00%
Participation au scrutin La Rosière
Taux de participation 83,33%
Taux d'abstention 16,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 90

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