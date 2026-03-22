Résultat municipale 2026 à la Rosière (70310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rosière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Rosière, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rosière [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François MANGE (6 élus) Ensemble pour La Rosière
|50
|53,76%
|
|André DAVAL (1 élu) UN VILLAGE, DES HABITANTS, UN AVENIR PARTAGE
|43
|46,24%
|
|Participation au scrutin
|La Rosière
|Taux de participation
|86,11%
|Taux d'abstention
|13,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|93
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Rosière - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François MANGE (Ballotage) Ensemble pour La Rosière
|39
|44,32%
|André DAVAL (Ballotage) UN VILLAGE, DES HABITANTS, UN AVENIR PARTAGE
|27
|30,68%
|Sonny BRODELLE (Ballotage) La rosière de demain
|22
|25,00%
|Participation au scrutin
|La Rosière
|Taux de participation
|83,33%
|Taux d'abstention
|16,67%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|90
Election municipale 2026 à la Rosière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Rosière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Rosière.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rosière
18:34 - Avant et après la dissolution, comment Rosière a-t-elle voté ?
Le contexte politique de la Rosière a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune esquissait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de la Rosière avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 42,00% des inscrits. Emeric Salmon (Rassemblement National) avait par la suite gagné le premier tour des élections législatives à la Rosière près d'un mois plus tard avec 42,62%. Loic Laborie (Les Républicains) terminait à la deuxième place avec 26,23%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.
15:57 - Le bilan des dernières élections municipales à la Rosière
Les résultats des dernières élections municipales à la Rosière ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Signalons que les votants pouvaient barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste. Dès le premier tour, 7 conseillers ont été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Alexandre Chevalier a pris la première place avec 91,80% des soutiens. Ensuite, François Mange a capté 55 suffrages en sa faveur (90,16%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour l'élection 2026 à la Rosière, cette logique très particulière sera de nouveau observée avec intérêt. À noter que le principe des candidatures individuelles n'est en revanche plus applicable en France.
13:58 - Le 2e tour des élections à la Rosière doit départager 2 listes
Selon la liste des candidats au deuxième tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste de André Daval (DIV) et François Mange sous l'étiquette DIV sont donc alignés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les isoloirs. La tête de liste Sonny Brodelle a de son côté décidé de ne pas déposer de candidature, malgré un niveau suffisant au tour précédent. Les résidents de la commune pourront se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de la Rosière, afin de déterminer leur choix.
11:59 - Quels sont les rapports de force à la Rosière pour ce 2e tour des municipales ?
Les élections municipales 2026 à la Rosière ont vu François Mange terminer en tête il y a une semaine avec 44,32 % des suffrages exprimés. André Daval a obtenu la seconde place avec 30,68 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, avec 25,00 %, Sonny Brodelle s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Rosière, l'élection a mobilisé 83,33 % des électeurs, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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