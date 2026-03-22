Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rue-Saint-Pierre : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Rue-Saint-Pierre [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Rue-Saint-Pierre sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Rue-Saint-Pierre.
L'actu des élections municipales 2026 à la Rue-Saint-Pierre
11:43 - Patrick Signoirt, Joël De Visscher et Amélie Jullion forment le trio de tête à la Rue-Saint-Pierre
Les élections municipales 2026 à la Rue-Saint-Pierre ont vu Patrick Signoirt s'imposer il y a une semaine avec 47,16 % des suffrages exprimés. Ensuite, Joël De Visscher s'est classé deuxième avec 42,14 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Amélie Jullion est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Du côté de la mobilisation à la Rue-Saint-Pierre, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 73,93 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Rue-Saint-Pierre
Le deuxième tour des élections municipales à la Rue-Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Joël de Visscher
Divers
Bien Vivre et Agir Ensemble
|
|
Patrick Signoirt
Divers
Ensemble pour La Rue-Saint-Pierre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Rue-Saint-Pierre
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick SIGNOIRT (Ballotage) Ensemble pour La Rue-Saint-Pierre
|216
|47,16%
|Joël DE VISSCHER (Ballotage) Bien Vivre et Agir Ensemble
|193
|42,14%
|Amélie JULLION (Ballotage) UNIS POUR LA RUE SAINT PIERRE
|49
|10,70%
|Participation au scrutin
|La Rue-Saint-Pierre
|Taux de participation
|73,93%
|Taux d'abstention
|26,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,86%
|Nombre de votants
|465
Source : ministère de l’Intérieur
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