Résultat de l'élection municipale 2026 à la Rue-Saint-Pierre : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Rue-Saint-Pierre

Le deuxième tour des élections municipales à la Rue-Saint-Pierre a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Joël de Visscher
Joël de Visscher Divers
Bien Vivre et Agir Ensemble
  • Joël de Visscher
  • Catherine Serdet
  • Guillaume Bertrand
  • Ophélie Boullée
  • Antony Bisserier
  • Gaëtane Fagard
  • Yoanns Loth
  • Julie Leroux
  • Nicolas Szczypa
  • Tiffany Lejeune
  • Julien Bethelot
  • Laetitia Delobel
  • Mathieu Brouillard
  • Nathalie Boudin
  • Loïc Carpentier
Patrick Signoirt
Patrick Signoirt Divers
Ensemble pour La Rue-Saint-Pierre
  • Patrick Signoirt
  • Christiane Renaux
  • Éric Laflute
  • Hélène Minart
  • Franck Moine
  • Valérie Lefevre
  • Gaetan Rodriguez
  • Yveline Viaulh
  • Matthieu Herbet
  • Sandrine Elise Michelle Boullefroy
  • Joel Louis Rene Denis
  • Sophie Lorandel
  • David Lefevre
  • Aubery Annie Josiane Lecuyer-Duchesne
  • Jean-Marc Ducados

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Rue-Saint-Pierre

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick SIGNOIRT
Patrick SIGNOIRT (Ballotage) Ensemble pour La Rue-Saint-Pierre 		216 47,16%
Joël DE VISSCHER
Joël DE VISSCHER (Ballotage) Bien Vivre et Agir Ensemble 		193 42,14%
Amélie JULLION
Amélie JULLION (Ballotage) UNIS POUR LA RUE SAINT PIERRE 		49 10,70%
Participation au scrutin La Rue-Saint-Pierre
Taux de participation 73,93%
Taux d'abstention 26,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,86%
Nombre de votants 465

Source : ministère de l’Intérieur

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