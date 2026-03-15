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19:17 - Démographie et politique à la Salvetat-Saint-Gilles, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de la Salvetat-Saint-Gilles détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi les résultats des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 8,94% et une densité de population de 1474 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (91,09%) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 4573 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,22%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,38%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (44,24%), témoignent d'une population instruite à la Salvetat-Saint-Gilles, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à la Salvetat-Saint-Gilles ? Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors des élections locales à la Salvetat-Saint-Gilles en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 37,55% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,71% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à la Salvetat-Saint-Gilles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 29,02% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 33,05% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 42,29% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de la Salvetat-Saint-Gilles très mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020, la participation à la Salvetat-Saint-Gilles avait plafonné à 42,64 % à la fin du premier tour, un taux aligné sur les 44,7 % nationaux. 2 658 votants s'étaient alors déplacés, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 81,28 %. La participation aux législatives, chiffrée de son côté à 51,48 % en 2022, a largement grossi pour atteindre 71,23 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 55,79 %. Regarder cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet à l'arrivée d'identifier La Salvetat-Saint-Gilles comme une localité fortement mobilisée aux urnes en comparaison de la moyenne. En marge de la municipale, le degré de la participation agira en définitive sur les résultats de la Salvetat-Saint-Gilles.

15:59 - Qui a remporté les européennes et législatives il y a deux ans à la Salvetat-Saint-Gilles ? Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à la Salvetat-Saint-Gilles en 2024 avec 33,05%. Arnaud Simion (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 31,30%. C'est finalement Arnaud Simion (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 57,71% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes en amont, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (29,02%). La physionomie politique de la La Salvetat-Saint-Gilles a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - La Salvetat-Saint-Gilles : des verdicts particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de La Salvetat-Saint-Gilles privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (29,39%), devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,45% pour Emmanuel Macron, contre 37,55% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de La Salvetat-Saint-Gilles accordaient leurs suffrages à Monique Iborra (Ensemble !) avec 29,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Monique Iborra virant de nouveau en tête avec 50,53% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales : des impôts stables au centre de la campagne à la Salvetat-Saint-Gilles À la Salvetat-Saint-Gilles, en matière d'impôts locaux, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à environ 896 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 829 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 50,53 % en 2024 (contre 24,63 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 41 180 € en 2024, bien en deçà des quelque 2,05758 millions d'euros (2 057 580 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux fixé à près de 19,48 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Élections de 2020 à la Salvetat-Saint-Gilles : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières municipales à la Salvetat-Saint-Gilles ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, François Arderiu (Divers gauche) a devancé tous ses adversaires en récoltant 2 066 voix (80,20%). Dans la position du principal opposant, Jean Michel Chagniot (Divers gauche) a obtenu 19,79% des votes. Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette municipale 2026 à la Salvetat-Saint-Gilles, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Renverser une telle majorité constituera un challenge titanesque pour les opposants ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.