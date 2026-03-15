Résultat municipale 2026 à la Salvetat-Saint-Gilles (31880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Salvetat-Saint-Gilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Salvetat-Saint-Gilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Salvetat-Saint-Gilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François ARDERIU
François ARDERIU (25 élus) LA SALVETAT CITOYENNE 		2 320 68,10%
  • François ARDERIU
  • Eliane ANDRAU
  • Clément GADAL
  • Naïma LABAT
  • Thierry BERGOUGNIOU
  • Zaïna TERKI
  • Franck COURADETTE
  • Lisa SANNI-RODRIGO
  • Rachid ABDELAOUI
  • Catherine MAUTRAY
  • Christophe COSTES
  • Valérie AZAR
  • Daniel DALLA-BARBA
  • Aurélie PRIEUR
  • Quentin PONS
  • Céline ESTEZET
  • Jean-Luc VIEU
  • Gratianne FOURCADE
  • Olivier ROUQUETTE
  • Sonia BENSAID
  • Alain LUMEAU
  • Cécile REVOLLIER
  • Benjamin SALABERT
  • Marie BLAIS
  • Loïc VITAL
Monique FALIERES
Monique FALIERES (4 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR LA SALVETAT-SAINT-GILLES 		1 087 31,90%
  • Monique FALIERES
  • Thierry DURON
  • Isabelle LATOUR
  • Laurent ESCANDE
Participation au scrutin La Salvetat-Saint-Gilles
Taux de participation 55,47%
Taux d'abstention 44,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 3 572

Source : ministère de l’Intérieur

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