Résultat municipale 2026 à la Saulce (05110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Saulce a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Saulce, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Saulce [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger GRIMAUD (12 élus) PASSIONNEMENT ! LA SAULCE
|417
|53,95%
|
|Bernard LONG (2 élus) LA SAULCE ENSEMBLE
|215
|27,81%
|
|Arielle HOURDOUX CHEVALIER (1 élu) L'Avenir de La Saulce
|141
|18,24%
|
|Participation au scrutin
|La Saulce
|Taux de participation
|69,72%
|Taux d'abstention
|30,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|792
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Saulce - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roger GRIMAUD (Ballotage) PASSIONNEMENT ! LA SAULCE
|375
|48,70%
|Bernard LONG (Ballotage) LA SAULCE ENSEMBLE
|240
|31,17%
|Arielle HOURDOUX CHEVALIER (Ballotage) L'Avenir de La Saulce
|155
|20,13%
|Participation au scrutin
|La Saulce
|Taux de participation
|70,36%
|Taux d'abstention
|29,64%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,50%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|800
Election municipale 2026 à la Saulce [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Saulce sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Saulce.
L'actu des élections municipales 2026 à la Saulce
18:35 - Comment a voté Saulce l'année de la dissolution ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que La Saulce s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine. À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de la Saulce avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,23% des bulletins. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jérôme Sainte-Marie (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 52,51% au premier tour, devant Pascale Boyer (Ensemble !) avec 21,24%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jérôme Sainte-Marie culminant à 63,48% des suffrages exprimés dans la commune.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à la Saulce
Les résultats des précédentes élections municipales à la Saulce ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour de scrutin, Roger Grimaud a pris les commandes en totalisant 52,39% des voix. En deuxième position, Thierry Pletan a recueilli 47,60% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Saulce, cet équilibre offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire écrasante place les forces d'opposition face à une tâche immense ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à la Saulce
L'élection se poursuit donc ce dimanche, avec Bernard Long sous l'étiquette DIV, la liste de Roger Grimaud (DIV) et Arielle Hourdoux Chevalier (DIV), comme le précisent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de la Saulce permettra aux électeurs de voter.
11:59 - Qui est en tête à la Saulce avant le 2e tour de cette élection 2026 ?
Roger Grimaud a remporté le premier tour des municipales 2026 à la Saulce il y a une semaine, avec 48,70 % des votes. Dans son sillage, Bernard Long est arrivé en deuxième position avec 31,17 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Comme il y a six ans, Roger Grimaud est resté au sommet du classement, mais il a enregistré une petite baisse de 3 points vis-à-vis des municipales de 2020. Par ailleurs, avec 20,13 %, Arielle Hourdoux Chevalier est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à la Saulce, l'élection a enregistré une participation de 70,36 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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