Résultat municipale 2026 à la Saulce (05110) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Saulce a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Saulce, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Saulce [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger GRIMAUD
Roger GRIMAUD (12 élus) PASSIONNEMENT ! LA SAULCE 		417 53,95%
  • Roger GRIMAUD
  • Carole LAMBOGLIA
  • Mikaël GARNIER
  • Catherine MAILLET
  • Jacques PUGLIA
  • Aurélie GABERT
  • Jean-Christian GRIMAUD
  • Elisabeth CHASSAGNARD
  • David FÉRAUD
  • Sandra LEAUTEY
  • Nils GINESTOU
  • Annabelle MORIN
Bernard LONG
Bernard LONG (2 élus) LA SAULCE ENSEMBLE 		215 27,81%
  • Bernard LONG
  • Marie FAURE
Arielle HOURDOUX CHEVALIER
Arielle HOURDOUX CHEVALIER (1 élu) L'Avenir de La Saulce 		141 18,24%
  • Arielle HOURDOUX CHEVALIER
Participation au scrutin La Saulce
Taux de participation 69,72%
Taux d'abstention 30,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 792

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à la Saulce - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roger GRIMAUD
Roger GRIMAUD (Ballotage) PASSIONNEMENT ! LA SAULCE 		375 48,70%
Bernard LONG
Bernard LONG (Ballotage) LA SAULCE ENSEMBLE 		240 31,17%
Arielle HOURDOUX CHEVALIER
Arielle HOURDOUX CHEVALIER (Ballotage) L'Avenir de La Saulce 		155 20,13%
Participation au scrutin La Saulce
Taux de participation 70,36%
Taux d'abstention 29,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 800

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