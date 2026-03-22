Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Seyne-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Seyne-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à la Seyne-sur-Mer
11:53 - Dorian Munoz largement en tête de l'élection la semaine dernière
Dorian Munoz a remporté le premier volet des élections municipales 2026 à la Seyne-sur-Mer il y a une semaine, avec 35,30 % des bulletins valides. Dans son sillage, Joseph Minniti (Les Républicains) a pris la position de dauphin avec 15,91 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 13,25 %, Cheikh Mansour (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Stéphane Sacco, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 11,93 % des bulletins, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à la Seyne-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 48,49 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Seyne-sur-Mer
Le deuxième tour des élections municipales à la Seyne-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Sacco
Liste divers gauche
UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
|
|
Cheikh Mansour
Liste divers droite
LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
|
|
Dorian Munoz
Liste d'union à l'extrême-droite
LA SEYNE D'ABORD !
|
|
Joseph Minniti
Liste des Républicains
PASSIONNEMENT LA SEYNE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dorian MUNOZ (Ballotage) LA SEYNE D'ABORD !
|8 332
|35,30%
|Joseph MINNITI (Ballotage) PASSIONNEMENT LA SEYNE
|3 754
|15,91%
|Cheikh MANSOUR (Ballotage) LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
|3 127
|13,25%
|Stéphane SACCO (Ballotage) UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
|2 815
|11,93%
|Olivier ANDRAU LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES
|2 037
|8,63%
|Frederic DAILLEAU ENSEMBLE, POUR LA SEYNE
|1 336
|5,66%
|Christophe PEURIERE MON PARTI C'EST LA SEYNE
|1 259
|5,33%
|Zohra SIDI DRIS Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise
|942
|3,99%
|Participation au scrutin
|La Seyne-sur-Mer
|Taux de participation
|51,51%
|Taux d'abstention
|48,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|24 144
Source : ministère de l’Intérieur
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