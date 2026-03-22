Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Sacco à La Seyne-sur-Mer (UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE)

Engagement politique

Le candidat Stéphane Sacco se présente comme un homme de terrain, issu du monde industriel et engagé dans la vie associative. Son parcours est marqué par des expériences dans le syndicalisme et le sport, notamment au sein du RCT. Sa motivation principale est de construire un avenir meilleur pour les générations futures.

Priorités municipales

Les priorités de la municipalité incluent la rénovation des écoles, l'amélioration des services publics et le développement du logement. Un accent particulier est mis sur le soutien aux associations et à la vie communautaire. La sécurité et le vivre-ensemble sont également au cœur des préoccupations pour tous les quartiers.

Développement économique

La ville souhaite promouvoir à la fois l'industrie et le tourisme pour assurer un développement équilibré. L'accent est mis sur le soutien aux entreprises locales et la valorisation des commerces. Des projets ambitieux sont envisagés pour revitaliser le centre-ville et les zones touristiques.

Élections et représentation

Les élections municipales sont présentées comme un moment crucial pour la représentation de La Seyne-sur-Mer au sein de la Métropole. Le candidat appelle à un engagement citoyen fort pour faire entendre les voix des Seynois. Il insiste sur l'importance de maintenir des valeurs de solidarité et de paix dans la ville.