Résultat de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de la Seyne-sur-Mer

Le deuxième tour des élections municipales à la Seyne-sur-Mer a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Sacco
Stéphane Sacco Liste divers gauche
UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE
  • Stéphane Sacco
  • Brigitte Cheinet
  • Cédric Turco
  • Florence Guaddacha
  • Samir Ben Mihoub
  • Mireille Mavrides
  • Jimmy Coste
  • Isabelle Renier
  • Éric Marro
  • Valérie Romboni
  • Guy Calmes
  • Francine Di Mercurio-Marro
  • Robert Nigoghossian
  • Daniele Dimo
  • Roland Ducher
  • Joëlle Arnal
  • Guy Mouisse
  • Bouchra Kerroumi
  • Jean-Marc Gardere
  • Éliane Blanc
  • Arbi Alia
  • Vanina Laugier
  • Marcel-Paul Magagnosc
  • Mélina Loock
  • Xavier Natali
  • Maëlle Pistone
  • Oumar Ouattara
  • Anaïs Pascual
  • Nicolas Grilheres
  • Louise Cohen
  • Jean-Louis Bonny
  • Clémence Colle
  • Denis Gerner
  • Patricia Fund
  • Alain Tricoche
  • Andrée Bergia Paties
  • Adriano Mendes
  • Carole Moulin Calmes
  • Alexandre Quero
  • Dominique Nadal
  • André Touvier
  • Roseline Dauban
  • Gilles Gaignaire
  • Malika Riemer
  • Olivier Pontone
  • Raphaèle Touvier Blanc
  • Jean-Noel Rodriguez
  • Julie Birebent
  • Oscar Da Costa
  • Elodie Hernandez
  • Toussaint Codaccioni
Cheikh Mansour
Cheikh Mansour Liste divers droite
LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ
  • Cheikh Mansour
  • Christine Cuniberti
  • Sylvain Saez
  • Florence Maupin
  • Christian Dupla
  • Basma Bouchkara
  • Stéphane Lancellotta
  • Jennifer Constans
  • Rémy Laugier
  • Anne Locke
  • Nasser Legheddar
  • Agnès Filmon
  • Jean-Daniel Zwank
  • Chantal Pigaglio
  • Philippe Da Prato
  • Laura Celeste
  • Jean-Christophe Duverger
  • Laïla Saadallah
  • Laurent Dahmani
  • Marilou Lhomme
  • Alain Audibert
  • Michaëlle Fizelson
  • Philippe Baroux
  • Laurence Chiapello
  • Xavier Le Juez
  • Lisa Baska
  • Jean-Pierre Vanaria
  • Laurence Cochaux
  • Julien Idanez
  • Cassandra Verani
  • Gilles Bonny
  • Maryse Bierna
  • Faro Criccio
  • Patricia Le Gac
  • Adrien Cognet
  • Dominique Onde
  • Nicolas Lull
  • Martine Marchetti
  • Lucas Duflot
  • Stéphanie Don
  • Mickaël Zerfaoui
  • Brigitte Bicais
  • Jean-Claude Autran
  • Jacqueline Bourseul
  • Mamadou Diallo
  • Marie-Françoise Duvivier
  • Fabrice Susini
  • Françoise David
  • Pierre-Alexandre Capizzo
  • Tamaris Charlier
  • Laurent Agostinetti
Dorian Munoz
Dorian Munoz Liste d'union à l'extrême-droite
LA SEYNE D'ABORD !
  • Dorian Munoz
  • Isabelle Delyon
  • Thierry Tidona
  • Nadine Garcez
  • Henri Gabriele
  • Sarah Chereau
  • Lionel Estivant
  • Dorothée Bertrand
  • Philippe Le Sausse
  • Marie-France Philipon
  • Mathieu Perchoc
  • Manon Manacorda
  • Jonathan Roth
  • Cécilia Zanna
  • William Khalifa
  • Fadila Bouzidi
  • Jean-Claude Houlné
  • Annie Heyse
  • Francis Gouley
  • Dominique Génin
  • Eric Rivieccio
  • Nicole Babot
  • Christian Audoly
  • Karine Dillenschneider
  • Michel Gelinot
  • Virginie Malbrec
  • Eric Montagne
  • Marie-Laure Matteucci
  • Pascal Grosselle
  • Mathilda Lambert
  • Eric Deschamps
  • Rose Morel
  • Christian Parsy
  • Martine Azoulay
  • Christophe Debove
  • Marie Salvat
  • Pierre Scotto Di Vettimo
  • Catherine Leduc
  • Michel Gagnon
  • Esther Lagier
  • Jérémy Durand
  • Patricia Polizzi
  • Jean-Jacques Génin
  • Rose-Marie Morana
  • Harold Daussion
  • Germaine Maingot
  • Sylvain Henon
  • Yuliya Zvyeryeva
  • Stéphan Le Bars
Joseph Minniti
Joseph Minniti Liste des Républicains
PASSIONNEMENT LA SEYNE
  • Joseph Minniti
  • Christine Sinquin
  • Stéphane Deutsch
  • Marie-Claude Paganelli-Argiolas
  • Bertrand Pin
  • Lydie Onteniente
  • Ludovic Pontone
  • Virginie Sanchez
  • Claude Astore
  • Véronique Leportois
  • Pierre Garcin
  • Valérie Guittienne
  • Mickaël Leroy
  • Danielle Deous
  • Fathi Bousbih
  • Hélène Campari
  • Nabil Chafroud
  • Elisabeth Gues
  • Christophe Graziani
  • Laurence Perrin Boussu
  • Gérard Beccaria
  • Nathalie Avogadro
  • Patrice Bessone
  • Elodie Escriva
  • Miloud Amrani
  • Marie Tabacchi
  • Daniel Martinez
  • Adeline Joyan-Pierre
  • Lucas Fie
  • Sonia Nart-Boukarfi
  • Dominique Lexa
  • Christelle Brondeau
  • Jean-François Gilkens
  • Cécile Hugueny
  • Christophe Masson
  • Annabelle Cyrot
  • Yves Dimeglio
  • Céline Allegre
  • François Zahoui
  • Myriam Guillaume
  • Philippe Lecca
  • Léa Bismuth
  • Ahmed Slimani
  • Apoline Di Maio
  • Julien Pauchet
  • Noémie Lamongie
  • Paul Rossi
  • Lily Deroin
  • Victor Libbra

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à la Seyne-sur-Mer

Tête de listeListe Voix % des voix
Dorian MUNOZ
Dorian MUNOZ (Ballotage) LA SEYNE D'ABORD ! 		8 332 35,30%
Joseph MINNITI
Joseph MINNITI (Ballotage) PASSIONNEMENT LA SEYNE 		3 754 15,91%
Cheikh MANSOUR
Cheikh MANSOUR (Ballotage) LA SEYNE NOTRE PRIORITÉ 		3 127 13,25%
Stéphane SACCO
Stéphane SACCO (Ballotage) UNI-E-S À GAUCHE POUR LA SEYNE 		2 815 11,93%
Olivier ANDRAU
Olivier ANDRAU LA SEYNE, VILLE DES POSSIBLES 		2 037 8,63%
Frederic DAILLEAU
Frederic DAILLEAU ENSEMBLE, POUR LA SEYNE 		1 336 5,66%
Christophe PEURIERE
Christophe PEURIERE MON PARTI C'EST LA SEYNE 		1 259 5,33%
Zohra SIDI DRIS
Zohra SIDI DRIS Liste citoyenne soutenue par la France Insoumise 		942 3,99%
Participation au scrutin La Seyne-sur-Mer
Taux de participation 51,51%
Taux d'abstention 48,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 24 144

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Var ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Var. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de la Seyne-sur-Mer

En savoir plus sur La Seyne-sur-Mer