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19:17 - Élections municipales à la Souterraine : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le contexte socio-économique de la Souterraine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 17,39%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (52,45%) met en exergue le poids des questions de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2 111 € par mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 2379 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,46%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,25%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Souterraine mettent en avant une diversité de qualifications, avec 32,45% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Les électeurs de la Souterraine attirés par le RN ? Le Rassemblement national restait loin du groupe de tête lors des élections locales à la Souterraine en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 23,94% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 43,32% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 19,17% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à la Souterraine comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 33,77% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 31,05% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il achèvera sa course avec 34,38% lors du vote final.

16:58 - Rétrospective : la participation à la Souterraine avant 2026 La fuite des électeurs se montait à 49,24 % à la Souterraine pour le premier tour des municipales il y a six ans, en deçà de la moyenne nationale alors qu'en raison du Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été marquée par une abstention à 27,68 % dans la ville (et donc 72,32 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 47,88 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 34,77 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,80 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. En marge de la municipale de 2026, cet élément pèsera en définitive fortement sur les résultats de la Souterraine.

15:59 - Souterraine : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les législatives à la Souterraine de juin 2024, plaçaient Bartolomé Lenoir (Union de l'extrême droite) aux avants-postes avec 31,05% au premier tour, devant Catherine Couturier (Union de la gauche) avec 27,79%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Catherine Couturier (Union de la gauche), avec 35,27%. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à la Souterraine s'était cette fois cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (33,77%), en tête de peloton devant Raphaël Glucksmann (16,58%) et Valérie Hayer (13,69%). Le panorama politique de la La Souterraine a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un fief macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Souterraine : regard sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de La Souterraine privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (25,06%), devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 23,94%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,68% pour Emmanuel Macron, contre 43,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de La Souterraine soutenaient en priorité Jean-Baptiste Moreau (Ensemble !) avec 31,65% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Catherine Couturier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en première position avec 53,29% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise au bloc central.

12:58 - Analyse de l'évolution de la fiscalité locale à la Souterraine Alors que les impôts locaux ont progressé à la Souterraine entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 15,57 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 152 700 euros environ. Un apport qui est loin des quelque 1,21188 million d'euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à la Souterraine a évolué pour se fixer à 45,45 % en 2024 (contre 23,52 % en 2020). Cette hausse est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à la Souterraine a représenté environ 1 199 euros en 2024 (contre 943 € en 2020).

11:59 - La liste "Une Volonte Partagee Pour La Souterraine" grande gagnante de la dernière élection à la Souterraine La lecture des résultats des élections municipales de 2020 à la Souterraine s'avère particulièrement éclairante. Lors de la première manche électorale à l'époque, Etienne Lejeune (Union de la gauche) a pris les commandes avec 57,37% des soutiens. À ses trousses, Brigitte Jammot (Divers droite) a obtenu 467 bulletins valides (25,68%). Ce succès d'emblée de Etienne Lejeune a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à la Souterraine, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.