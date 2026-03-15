Résultat municipale 2026 à la Souterraine (23300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à la Souterraine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Souterraine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à la Souterraine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Étienne LEJEUNE
Étienne LEJEUNE (22 élus) UNE VOLONTÉ PARTAGÉE POUR LA SOUTERRAINE 		1 199 62,19%
  • Étienne LEJEUNE
  • Karine NADAUD MONTAGNAC
  • Julien DELANNE
  • Fabienne LUGUET
  • Patrice FILLOUX
  • Patricia MOUTAUD
  • Sébastien VITTE
  • Mélissa DUMIGNARD
  • Jean Noel PINAUD
  • Nathalie DONY
  • Jean-François LAGUIDE
  • Pauline LAHIANI
  • Stéphane MICHAUD
  • Christine HIVERT
  • Philippe VIARD
  • Anaïs VERGNAUD
  • David MADELENAT
  • Stella CHERVY CHAIGNEAU
  • Léo HENRIOT
  • Sophie GUERET
  • Régis MATHIEU
  • Mégane LEPINE
André LEROY
André LEROY (5 élus) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LA SOUTERRAINE 		729 37,81%
  • André LEROY
  • Isabelle LEROY
  • Pascal GOULOUZELLE
  • Nathalie CHATEAU
  • Alexis DEFLANDRE
Participation au scrutin La Souterraine
Taux de participation 58,30%
Taux d'abstention 41,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,31%
Nombre de votants 2 054

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Creuse ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans la Creuse. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur La Souterraine