Résultat municipale 2026 à la Sure en Chartreuse (38134) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Sure en Chartreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Sure en Chartreuse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Sure en Chartreuse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel FANGET (14 élus) La Sure en Chartreuse, avançons ensemble !
|326
|46,05%
|
|Virginie RIVIERE (3 élus) AGIR POUR LA SURE EN CHARTREUSE
|237
|33,47%
|
|Christophe BOIMOND (2 élus) La Sure en Commun
|145
|20,48%
|
|Participation au scrutin
|La Sure en Chartreuse
|Taux de participation
|76,72%
|Taux d'abstention
|23,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|715
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à la Sure en Chartreuse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gabriel FANGET (Ballotage) La Sure en Chartreuse, avançons ensemble !
|325
|45,52%
|Virginie RIVIERE (Ballotage) AGIR POUR LA SURE EN CHARTREUSE
|221
|30,95%
|Christophe BOIMOND (Ballotage) La Sure en Commun
|168
|23,53%
|Participation au scrutin
|La Sure en Chartreuse
|Taux de participation
|77,68%
|Taux d'abstention
|22,32%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,41%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|724
Election municipale 2026 à la Sure en Chartreuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de la Sure en Chartreuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de la Sure en Chartreuse.
L'actu des élections municipales 2026 à la Sure en Chartreuse
18:38 - Sure en Chartreuse : retour sur les derniers scrutins en date
Le panorama politique de la Sure en Chartreuse a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche. Lors des dernières européennes, le podium à la Sure en Chartreuse s'était en effet forgé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,37%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (19,20%) et Jordan Bardella (18,85%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de la Sure en Chartreuse plébiscitaient ensuite Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avec 33,33% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Sandrine Nosbé culminant à 65,98% des votes dans la commune.
15:57 - Résultat des municipales 2020 à la Sure en Chartreuse : un scrutin sans liste particulier
Comment s'étaient terminées les dernières élections municipales à la Sure en Chartreuse ? Rappelons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures à titre individuel et non de listes. 19 sièges ont été pourvus au premier tour. Lors de ce premier round, Gauthier Fournel a remporté la première place avec 95,82% des voix. En deuxième position, Jean-Francois Beteau a rassemblé 93,87% des suffrages. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à la Sure en Chartreuse, cette logique très singulière sera à nouveau observée avec intérêt. Dans tout l'Hexagone, le mode de scrutin spécifique sans liste appartient cependant au passé.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour des élections de la Sure en Chartreuse
Le match se joue donc ce dimanche entre Gabriel Fanget, à la tête de "La Sure En Chartreuse, Avançons Ensemble!", Virginie Riviere avec la liste "Agir Pour La Sure En Chartreuse" et Christophe Boimond, à la tête de "La Sure En Commun", selon les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la commune de la Sure en Chartreuse fermeront à 18 heures.
11:59 - Quels sont les rapports de force à la Sure en Chartreuse pour ce 2e tour de l'élection ?
Il y a une semaine à la Sure en Chartreuse, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous a mobilisé 77,68 % des électeurs dans la ville. Au terme de ce vote, c'est Gabriel Fanget qui s'est arrogé la première place en rassemblant 45,52 % des suffrages exprimés. À sa suite, Virginie Riviere a obtenu la seconde place avec 30,95 %. Un écart conséquent a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 23,53 %, Christophe Boimond est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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