Résultat municipale 2026 à la Sure en Chartreuse (38134) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Sure en Chartreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à la Sure en Chartreuse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à la Sure en Chartreuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel FANGET
Gabriel FANGET (14 élus) La Sure en Chartreuse, avançons ensemble ! 		326 46,05%
  • Gabriel FANGET
  • Florence VIALI
  • Stéphane MAURIN
  • Jocelyne BARNIER
  • Hervé DUQUESNE
  • Armelle VILLARD
  • Jean-Christophe LEVEQUE
  • Laurence BOHRER
  • Franck Jean-Pierre BARNIER
  • Déborah BRAUN
  • Laurent MONTET
  • Isabelle DEBORDE
  • Patrick PY
  • Anne-Marie GENEVE
Virginie RIVIERE
Virginie RIVIERE (3 élus) AGIR POUR LA SURE EN CHARTREUSE 		237 33,47%
  • Virginie RIVIERE
  • Christian SAUZEAT
  • Laurence FOEX-MIRAVALLS
Christophe BOIMOND
Christophe BOIMOND (2 élus) La Sure en Commun 		145 20,48%
  • Christophe BOIMOND
  • Fabienne CROZIER
Participation au scrutin La Sure en Chartreuse
Taux de participation 76,72%
Taux d'abstention 23,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 715

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Isère ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Isère. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à la Sure en Chartreuse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gabriel FANGET
Gabriel FANGET (Ballotage) La Sure en Chartreuse, avançons ensemble ! 		325 45,52%
Virginie RIVIERE
Virginie RIVIERE (Ballotage) AGIR POUR LA SURE EN CHARTREUSE 		221 30,95%
Christophe BOIMOND
Christophe BOIMOND (Ballotage) La Sure en Commun 		168 23,53%
Participation au scrutin La Sure en Chartreuse
Taux de participation 77,68%
Taux d'abstention 22,32%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 724

Villes voisines de la Sure en Chartreuse

En savoir plus sur La Sure en Chartreuse